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https://sputnikarabic.ae/20230404/محامي-ترامب-لـ-سبوتنيك-الرئيس-السابق-سيؤكد-لمحكمة-نيويورك-أنه-غير-مذنب-1075492926.html
محامي ترامب لـ "سبوتنيك": الرئيس السابق سيؤكد لمحكمة نيويورك أنه "غير مذنب"
محامي ترامب لـ "سبوتنيك": الرئيس السابق سيؤكد لمحكمة نيويورك أنه "غير مذنب"
صرح جو تاكوبينا، محامي الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لوكالة "سبوتنيك"، أن موكله يعتزم إعلان براءته أمام محكمة نيويورك اليوم الثلاثاء. مشيرا... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T00:08+0000
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وقال تاكوبينا عشية مثول ترامب في 4 أبريل/نيسان أمام محكمة نيويورك، حيث يتوقع توجيه الاتهام إليه: "الشيء الوحيد الذي سنجيب عليه على الفور هو أننا سنقول إنه "غير مذنب"، هذا ما سنعلنه غدا وما سيخرج من هناك".وأضاف، "من الواضح أننا سنحتاج إلى وقت لتقييم لائحة الاتهام وتحديد الإجراءات التي نريد طلبها بعد أن نتلقى جميع المعلومات".وأضاف المحامي: "لذلك سيستغرق الأمر بعض الوقت".وكانت هيئة محلفين كبرى، وجهت يوم الخميس الماضي، اتهامات إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فيما يتعلق بدفعه 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، مقابل صمتها عن إقامتها علاقة معه خلال حملته الانتخابية لعام 2016.وينفي ترامب (76 عاما) ارتكابه أي مخالفات، وهو أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يواجه تهمة جنائية.وكان مكتب المدعي العام طلب في البداية من، دونالد ترامب، الاستسلام، يوم الجمعة الماضي، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، لكن الطلب رُفض بسبب الحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعدادات الأمنية.
https://sputnikarabic.ae/20230401/محامي-ترامب-يحسم-جدل-حضوره-إلى-المحاكمة-مكبلا-بالأصفاد-1075400630.html
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ترامب, ستورمي دانيالز, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار نيويورك, نيويورك, حصري
ترامب, ستورمي دانيالز, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار نيويورك, نيويورك, حصري

محامي ترامب لـ "سبوتنيك": الرئيس السابق سيؤكد لمحكمة نيويورك أنه "غير مذنب"

00:08 GMT 04.04.2023
© AFP 2023 / NICHOLAS KAMMالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / NICHOLAS KAMM
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حصري
صرح جو تاكوبينا، محامي الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لوكالة "سبوتنيك"، أن موكله يعتزم إعلان براءته أمام محكمة نيويورك اليوم الثلاثاء. مشيرا إلى أن دراسة التهم الموجهة ضد موكله من قبل المحامين ستستغرق وقتًا.
وقال تاكوبينا عشية مثول ترامب في 4 أبريل/نيسان أمام محكمة نيويورك، حيث يتوقع توجيه الاتهام إليه: "الشيء الوحيد الذي سنجيب عليه على الفور هو أننا سنقول إنه "غير مذنب"، هذا ما سنعلنه غدا وما سيخرج من هناك".
وأضاف، "من الواضح أننا سنحتاج إلى وقت لتقييم لائحة الاتهام وتحديد الإجراءات التي نريد طلبها بعد أن نتلقى جميع المعلومات".
وأضاف المحامي: "لذلك سيستغرق الأمر بعض الوقت".
ويعتقد محامي ترامب أن القضية "سخيفة، من نواح كثيرة.. وأنها ليست قضية حقا. لا توجد جريمة. لكن هذا اضطهاد سياسي".
وكانت هيئة محلفين كبرى، وجهت يوم الخميس الماضي، اتهامات إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فيما يتعلق بدفعه 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، مقابل صمتها عن إقامتها علاقة معه خلال حملته الانتخابية لعام 2016.
وينفي ترامب (76 عاما) ارتكابه أي مخالفات، وهو أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يواجه تهمة جنائية.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
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وكان مكتب المدعي العام طلب في البداية من، دونالد ترامب، الاستسلام، يوم الجمعة الماضي، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، لكن الطلب رُفض بسبب الحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعدادات الأمنية.
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