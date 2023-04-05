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https://sputnikarabic.ae/20230405/أسرار-العطارة-في-حي-مصر-القديمة-الياميش-من-باب-البحر-والتوابل-صناعة-يدوية-1075572971.html
أسرار العطارة في حي مصر القديمة.. "الياميش" من "باب البحر" والتوابل صناعة يدوية
أسرار العطارة في حي مصر القديمة.. "الياميش" من "باب البحر" والتوابل صناعة يدوية
59 عاما قضاها أحمد السبع بمهنة العطارة، حيث بدأ صنعته في سن الحادية عشرة، حين تدرب في متجر العطارة الخاص بأعمامه، والذي يقبع في حي الموسكي، أحد أشهر المناطق... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T18:20+0000
2023-04-05T18:20+0000
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وفي حي البساتين، بمنطقة مصر القديمة الشعبية، يفتح السبع واثنين من أبنائه أبواب متجرهم في تمام الساعة التاسعة صباحًا، في نهار شهر رمضان، ويتسمر عملهم حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.السبع (70 عاما) قال لـ "سبوتنيك"، إن سر مهنة العطارة يكمن في تركيبات التوابل التي ينفذها كل عطار وفقًا لوصفته الخاصة، وطبقًا لمقادير معينة، هي التي تميز كل عطار عن الآخر، فيما تبقى "توابل العطار" أفضل بكثير من تلك المغلفة التي تقوم شكرات خاصة بتعبئتها وبيعها في المتاجر، وفق قوله.يبدأ السبع التحضير لشهر رمضان وبضائعه الرائجة منذ شهر رجب، أي قبل 60 يومًا من بداية شهر رمضان، حيث أكد أنه يبدأ بصناعة كمية كبيرة من التوابل قبل شهر رمضان بفترة كبيرة، ويقوم بطحنها وتركيبها بنفسه داخل المتجر.وأستطرد قائلًا: "نستكمل التحضير لموسم شهر رمضان بعد ذلك، حيث نبدأ في شراء الياميش والمشروبات الرمضانية لبيعها"، وأَضاف "نشتري ياميش رمضان من منطقة باب البحر بوسط القاهرة، حيث يتجمع تجار الجملة بتلك المنطقة سنويًا، وعلى كل مالك لمتجر عطارة أن يبحث عن أفضل وأجود البضائع".متطلبات المنزل جميعها رائجة وعليها طلب كبير في شهر رمضان، سواء التوابل أو الياميش، أو الزيوت، ولكن ذلك يختلف من زبون لآخر، تبعا لحالته المادية"، هكذا تحدث السبع عن أكثر لبضائع الرائجة في شهر رمضان.ومضى بقوله: "نحن نعيش في حي شعبي جدًا، ولذلك فأسعارنا مختلفة تمامًا عن العطارين بالأحياء الراقية مثل المهندسين والزمالك".وعن تأثير ارتفاع الأسعار أكد السبع أن موسم رمضان للعام الحالي 2023، هو الأغلى من حيث أسعار البضائع، وهو ما أدى إلى أن أغلب العطارين اشتروا من تجار الجملة بضائع وكميات أقل من العام الماضي.وتابع "سحب البضائع أقل من كل عام، ومن كان يتشرى كيلو كامل من البندق على سبيل المثال اشترى هذا العام نصف كيلو فقط، وهذا ما يسري على الياميش وبقية التوابل الخاصة بشهر رمضان".واختتم السبع حديثه لـ"سبوتنيك" بتأكيده على أنه ورغم ارتفاع الأسعار إلا أن شهر رمضان "شهر خير"، والجميع "يأكل لقمة عيش جيدة في الشهر المبارك"، وأَضاف "ضمير كل تاجر هو الفيصل في جودة المنتج ورواجه بين الزبائن".كتب- تصوير: هيثم محجوب
https://sputnikarabic.ae/20200607/توابل-تجعل-أي-طعام--ضار-مفيد-1045642766.html
https://sputnikarabic.ae/20200411/قبل-حلوله-بأيام-هل-تتوفر-سلع-رمضان-بالأسواق-المصرية-1045141572.html
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أخبار العالم الآن, رمضان, حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار
أخبار العالم الآن, رمضان, حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار

أسرار العطارة في حي مصر القديمة.. "الياميش" من "باب البحر" والتوابل صناعة يدوية

18:20 GMT 05.04.2023
© Sputnik . Haitham Mahjoubأحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ "سبوتنيك"عن "أسرار صنعته"
أحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ سبوتنيكعن أسرار صنعته - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© Sputnik . Haitham Mahjoub
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حصري
59 عاما قضاها أحمد السبع بمهنة العطارة، حيث بدأ صنعته في سن الحادية عشرة، حين تدرب في متجر العطارة الخاص بأعمامه، والذي يقبع في حي الموسكي، أحد أشهر المناطق التجارية بوسط القاهرة.
وفي حي البساتين، بمنطقة مصر القديمة الشعبية، يفتح السبع واثنين من أبنائه أبواب متجرهم في تمام الساعة التاسعة صباحًا، في نهار شهر رمضان، ويتسمر عملهم حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.
السبع (70 عاما) قال لـ "سبوتنيك"، إن سر مهنة العطارة يكمن في تركيبات التوابل التي ينفذها كل عطار وفقًا لوصفته الخاصة، وطبقًا لمقادير معينة، هي التي تميز كل عطار عن الآخر، فيما تبقى "توابل العطار" أفضل بكثير من تلك المغلفة التي تقوم شكرات خاصة بتعبئتها وبيعها في المتاجر، وفق قوله.
© Sputnik . Haitham Mahjoubأحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ "سبوتنيك"عن "أسرار صنعته"
أحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ سبوتنيكعن أسرار صنعته - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Haitham Mahjoub
أحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ "سبوتنيك"عن "أسرار صنعته"
© Sputnik . Haitham Mahjoubأحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ "سبوتنيك"عن "أسرار صنعته"
أحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ سبوتنيكعن أسرار صنعته - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Haitham Mahjoub
أحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ "سبوتنيك"عن "أسرار صنعته"
© Sputnik . Haitham Mahjoubأحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ "سبوتنيك"عن "أسرار صنعته"
أحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ سبوتنيكعن أسرار صنعته - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Haitham Mahjoub
أحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ "سبوتنيك"عن "أسرار صنعته"
© Sputnik . Haitham Mahjoubأحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ "سبوتنيك"عن "أسرار صنعته"
أحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ سبوتنيكعن أسرار صنعته - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Haitham Mahjoub
أحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ "سبوتنيك"عن "أسرار صنعته"
© Sputnik . Haitham Mahjoubأحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ "سبوتنيك"عن "أسرار صنعته"
أحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ سبوتنيكعن أسرار صنعته - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Haitham Mahjoub
أحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ "سبوتنيك"عن "أسرار صنعته"
© Sputnik . Haitham Mahjoubأحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ "سبوتنيك"عن "أسرار صنعته"
أحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ سبوتنيكعن أسرار صنعته - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Haitham Mahjoub
أحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ "سبوتنيك"عن "أسرار صنعته"
© Sputnik . Haitham Mahjoubأحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ "سبوتنيك"عن "أسرار صنعته"
أحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ سبوتنيكعن أسرار صنعته - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Haitham Mahjoub
أحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ "سبوتنيك"عن "أسرار صنعته"
1/7
© Sputnik . Haitham Mahjoub
أحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ "سبوتنيك"عن "أسرار صنعته"
2/7
© Sputnik . Haitham Mahjoub
أحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ "سبوتنيك"عن "أسرار صنعته"
3/7
© Sputnik . Haitham Mahjoub
أحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ "سبوتنيك"عن "أسرار صنعته"
4/7
© Sputnik . Haitham Mahjoub
أحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ "سبوتنيك"عن "أسرار صنعته"
5/7
© Sputnik . Haitham Mahjoub
أحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ "سبوتنيك"عن "أسرار صنعته"
6/7
© Sputnik . Haitham Mahjoub
أحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ "سبوتنيك"عن "أسرار صنعته"
7/7
© Sputnik . Haitham Mahjoub
أحمد السبع صاحب محل عطارة في حي البساتين بمصر القديمة يتحدث لـ "سبوتنيك"عن "أسرار صنعته"
يبدأ السبع التحضير لشهر رمضان وبضائعه الرائجة منذ شهر رجب، أي قبل 60 يومًا من بداية شهر رمضان، حيث أكد أنه يبدأ بصناعة كمية كبيرة من التوابل قبل شهر رمضان بفترة كبيرة، ويقوم بطحنها وتركيبها بنفسه داخل المتجر.
وأستطرد قائلًا: "نستكمل التحضير لموسم شهر رمضان بعد ذلك، حيث نبدأ في شراء الياميش والمشروبات الرمضانية لبيعها"، وأَضاف "نشتري ياميش رمضان من منطقة باب البحر بوسط القاهرة، حيث يتجمع تجار الجملة بتلك المنطقة سنويًا، وعلى كل مالك لمتجر عطارة أن يبحث عن أفضل وأجود البضائع".
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متطلبات المنزل جميعها رائجة وعليها طلب كبير في شهر رمضان، سواء التوابل أو الياميش، أو الزيوت، ولكن ذلك يختلف من زبون لآخر، تبعا لحالته المادية"، هكذا تحدث السبع عن أكثر لبضائع الرائجة في شهر رمضان.
ومضى بقوله: "نحن نعيش في حي شعبي جدًا، ولذلك فأسعارنا مختلفة تمامًا عن العطارين بالأحياء الراقية مثل المهندسين والزمالك".
وعن تأثير ارتفاع الأسعار أكد السبع أن موسم رمضان للعام الحالي 2023، هو الأغلى من حيث أسعار البضائع، وهو ما أدى إلى أن أغلب العطارين اشتروا من تجار الجملة بضائع وكميات أقل من العام الماضي.
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وتابع "سحب البضائع أقل من كل عام، ومن كان يتشرى كيلو كامل من البندق على سبيل المثال اشترى هذا العام نصف كيلو فقط، وهذا ما يسري على الياميش وبقية التوابل الخاصة بشهر رمضان".
واختتم السبع حديثه لـ"سبوتنيك" بتأكيده على أنه ورغم ارتفاع الأسعار إلا أن شهر رمضان "شهر خير"، والجميع "يأكل لقمة عيش جيدة في الشهر المبارك"، وأَضاف "ضمير كل تاجر هو الفيصل في جودة المنتج ورواجه بين الزبائن".
كتب- تصوير: هيثم محجوب
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