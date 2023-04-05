https://sputnikarabic.ae/20230405/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تفعيل-القبة-الحديدية-نتيجة-إنذار-كاذب-1075560290.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تفعيل "القبة الحديدية" نتيجة "إنذار كاذب"

الجيش الإسرائيلي يعلن تفعيل "القبة الحديدية" نتيجة "إنذار كاذب"

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلة، سماع دوي انفجار في سماء المنطقة الحدودية مع لبنان. 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T13:19+0000

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وأفادت القناة "13" الإسرائيلية، بأن "هناك تعليمات لسكان الجليل الأعلى بالتزام الملاجىء عقب سماع انفجارات على الحدود مع لبنان".من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه تم "سماع دوي انفجار ضخم في سماء الجليل الأعلى"، مشيرة إلى "تفعيل منظومة القبة الحديدية في شمال إسرائيل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، تفعيل منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" شمالي البلاد نتيجة "إنذار كاذب".يأتي ذلك بعدما أفادت مصادر إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق غلاف قطاع غزة تزامنا مع أحداث الأقصى فجر اليوم.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه "بشكل أولي تم إطلاق 9 صواريخ من غزة في الساعة الماضية على دفعتين، تم اعتراض بعضها وسقط بعض منها في مناطق مفتوحة".ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو، قال إنه يرصد لحظات قصف مواقع عسكرية تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، ضمن سلسلة تغريدات أوضح فيها أنه تم الإغارة على 3 مواقع وعدة نقاط عسكرية تابعة لـ"حماس" في غزة ردا على قيام مخربين في القطاع بإطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل.وقال أدرعي إن "طائرات حربية نفذت غارات على مجمع تدريبات يتبع لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة، الذي كان يستخدم لتدريب عناصر التنظيم".

https://sputnikarabic.ae/20230405/بن-غفير-يعترض-على-رد-الجيش-الإسرائيلي-ضد-قطاع-غزة-كان-يجب-إزالة-رؤوس-1075556358.html

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