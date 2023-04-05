https://sputnikarabic.ae/20230405/صواريخ-من-غزة-تستهدف-أهدافا-إسرائيلية-في-غلاف-القطاع-تزامنا-مع-أحداث-الأقصى-1075533942.html
صواريخ من غزة تستهدف أهدافا إسرائيلية في غلاف القطاع تزامنا مع أحداث الأقصى
صواريخ من غزة تستهدف أهدافا إسرائيلية في غلاف القطاع تزامنا مع أحداث الأقصى
أفادت مصادر إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق غلاف قطاع غزة تزامنا مع أحداث الأقصى فجر اليوم. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T05:08+0000
2023-04-05T05:08+0000
2023-04-05T05:23+0000
المسجد الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0d/1048956262_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_ab8da3b1cd5060ef52cb3c2432bb2f9c.jpg
القدس - سبوتنيك. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه "بشكل أولي تم إطلاق 9 صواريخ من غزة في الساعة الماضية على دفعتين، تم اعتراض بعضها وسقط بعض منها في مناطق مفتوحة".وأضافت أن "دوي انفجارات سمع في المنطقة وتحديدا في منطقة مستوطنات غلاف غزة وبلدة سديروت ومعبر أيرز، حيث دوت فيها صافرات الإنذار، وأن منظومة القبة الحديدية اعترضت العديد منها".وفي السياق، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن ما يجري الآن في المسجد الأقصى المبارك جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها.بدورها، حذرت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة، وقالت إنها "ستؤدي إلى الانفجار الكبير".وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز والرصاص المطاطي عقب اقتحام القوات الإسرائيلي للمسجد القبلي في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، فيما اعتقلت القوات العشرات منهم وقامت بتحويلهم إلى مراكز أمنية في المدينة، ووفق هيئة شؤون الأسرى اعتقلت القوات الإسرائيلية نحو أكثر من 400 فلسطيني من المسجد الأقصى.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن: وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن "قوات الاحتلال اعتدت على سيارات الإسعاف وقامت بتكسير بعض منها أمام باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس المحتلة".وأفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" بأن "العشرات أصيبوا بحالات الاختناق جراء قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال وكدمات جراء الضرب بالهراوات داخل المسجد القبلي، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمسجد وذلك لإخلاء المعتكفين فيه".يأتي ذلك بعد ليلة شهدت اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، حيث اعتدت على المعتكفين داخله.
https://sputnikarabic.ae/20230405/هيئة-شؤون-الأسرى-القوات-الإسرائيلية-اعتقلت-نحو-400-فلسطينيًا-من-المسجد-الأقصى-1075533333.html
https://sputnikarabic.ae/20230405/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-7-إصابات-برصاص-مطاطي-واعتداء-بالضرب-خلال-مواجهات-خارج-أسوار-المسجد-الأقصى-1075532072.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0d/1048956262_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_31b15d23edc8748a0abedfa6a0a73f70.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
المسجد الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم العربي
المسجد الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم العربي
صواريخ من غزة تستهدف أهدافا إسرائيلية في غلاف القطاع تزامنا مع أحداث الأقصى
05:08 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 05:23 GMT 05.04.2023) تابعنا عبر
أفادت مصادر إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق غلاف قطاع غزة تزامنا مع أحداث الأقصى فجر اليوم.
القدس - سبوتنيك
. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه "بشكل أولي تم إطلاق 9 صواريخ من غزة في الساعة الماضية على دفعتين، تم اعتراض بعضها وسقط بعض منها في مناطق مفتوحة".
وأضافت أن "دوي انفجارات سمع في المنطقة وتحديدا في منطقة مستوطنات غلاف غزة وبلدة سديروت ومعبر أيرز، حيث دوت فيها صافرات الإنذار، وأن منظومة القبة الحديدية اعترضت العديد منها".
وفي السياق، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن ما يجري الآن في المسجد الأقصى المبارك جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها.
بدورها، حذرت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة، وقالت إنها "ستؤدي إلى الانفجار الكبير".
وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز والرصاص المطاطي
عقب اقتحام القوات الإسرائيلي للمسجد القبلي في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، فيما اعتقلت القوات العشرات منهم وقامت بتحويلهم إلى مراكز أمنية في المدينة، ووفق هيئة شؤون الأسرى اعتقلت القوات الإسرائيلية نحو أكثر من 400 فلسطيني من المسجد الأقصى.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن:
"قوات الاحتلال تمنع جميع طواقم الإسعاف من الدخول للمسجد الأقصى المبارك وتعتدي على طواقم الإسعاف"، وأضاف الهلال الأحمر بأنه "تم رفع درجة التأهب لدى مركز إسعاف القدس للدرجة القصوى واستنفار جميع طواقمها ومتطوعيها".
وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن "قوات الاحتلال اعتدت على سيارات الإسعاف وقامت بتكسير بعض منها أمام باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس المحتلة".
وأفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" بأن "العشرات أصيبوا بحالات الاختناق جراء قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال وكدمات جراء الضرب بالهراوات داخل المسجد القبلي، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمسجد وذلك لإخلاء المعتكفين فيه".
يأتي ذلك بعد ليلة شهدت اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، حيث اعتدت على المعتكفين داخله.