https://sputnikarabic.ae/20230405/صواريخ-من-غزة-تستهدف-أهدافا-إسرائيلية-في-غلاف-القطاع-تزامنا-مع-أحداث-الأقصى-1075533942.html

صواريخ من غزة تستهدف أهدافا إسرائيلية في غلاف القطاع تزامنا مع أحداث الأقصى

صواريخ من غزة تستهدف أهدافا إسرائيلية في غلاف القطاع تزامنا مع أحداث الأقصى

أفادت مصادر إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق غلاف قطاع غزة تزامنا مع أحداث الأقصى فجر اليوم. 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T05:08+0000

2023-04-05T05:08+0000

2023-04-05T05:23+0000

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القدس - سبوتنيك. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه "بشكل أولي تم إطلاق 9 صواريخ من غزة في الساعة الماضية على دفعتين، تم اعتراض بعضها وسقط بعض منها في مناطق مفتوحة".وأضافت أن "دوي انفجارات سمع في المنطقة وتحديدا في منطقة مستوطنات غلاف غزة وبلدة سديروت ومعبر أيرز، حيث دوت فيها صافرات الإنذار، وأن منظومة القبة الحديدية اعترضت العديد منها".وفي السياق، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن ما يجري الآن في المسجد الأقصى المبارك جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها.بدورها، حذرت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة، وقالت إنها "ستؤدي إلى الانفجار الكبير".وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز والرصاص المطاطي عقب اقتحام القوات الإسرائيلي للمسجد القبلي في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، فيما اعتقلت القوات العشرات منهم وقامت بتحويلهم إلى مراكز أمنية في المدينة، ووفق هيئة شؤون الأسرى اعتقلت القوات الإسرائيلية نحو أكثر من 400 فلسطيني من المسجد الأقصى.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن: وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن "قوات الاحتلال اعتدت على سيارات الإسعاف وقامت بتكسير بعض منها أمام باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس المحتلة".وأفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" بأن "العشرات أصيبوا بحالات الاختناق جراء قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال وكدمات جراء الضرب بالهراوات داخل المسجد القبلي، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمسجد وذلك لإخلاء المعتكفين فيه".يأتي ذلك بعد ليلة شهدت اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، حيث اعتدت على المعتكفين داخله.

https://sputnikarabic.ae/20230405/هيئة-شؤون-الأسرى-القوات-الإسرائيلية-اعتقلت-نحو-400-فلسطينيًا-من-المسجد-الأقصى-1075533333.html

https://sputnikarabic.ae/20230405/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-7-إصابات-برصاص-مطاطي-واعتداء-بالضرب-خلال-مواجهات-خارج-أسوار-المسجد-الأقصى-1075532072.html

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المسجد الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم العربي