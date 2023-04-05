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https://sputnikarabic.ae/20230405/الحكواتي-مهنة-تقاوم-النسيان-وتنعشها-ليالي-رمضان-في-تونس-صور-1075549548.html
الحكواتي.. مهنة تقاوم النسيان وتنعشها ليالي رمضان في تونس... صور
الحكواتي.. مهنة تقاوم النسيان وتنعشها ليالي رمضان في تونس... صور
"يا سادة يا مادة يدلنا ويدلكم للخير والشهادة".. بهذه العبارات ينطلق الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته الشيّقة على جمهوره من جيل الصغار وحتى الكبار... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T10:08+0000
2023-04-05T10:08+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
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تونس
رمضان 2023
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درويش (53 سنة) واحد من التونسيين القلّة الذين ما يزالون متمسكين بهذه المهنة التراثية ويحاول إحيائها بشتى الطرق، تساعده في ذلك التكنولوجيا وأجواء رمضان التي تغلب عليها الجلسات والمسامرات.يتحدّث درويش لـ"سبوتنيك" عن قصته مع مهنة الحكواتي، قائلا: "اكتشفت شغفي بهذه المهنة عن طريق الصدفة ولكنها تحوّلت لاحقا إلى جزء من عالمي وهويتي".وخلافا لبعض الفنون الفرجوية الأخرى، لا يمتلك الحكواتي أدوات لإبهار جمهوره، لذلك يعمد درويش إلى استخدام اللباس التقليدي التونسي لجلب انتباه متابعيه. فتراه يجلس قبالة الأطفال بجبته الأصيلة ويسرد عليهم حكاياته بلهجة عامية لا تخلو من فنون الإضحاك والإمتاع والحكمة، يساعده في ذلك تكوينه المسرحي وخبرته في التنشيط الثقافي.مهنة تنعشها ليالي رمضانويبدو أن شهر رمضان بنفحاته ومسامراته نفض الغبار عن هذه المهنة التراثية، إذ يؤكد درويش أن نشاط الحكواتي يزدهر في هذا الشهر ويتعالى الطلب داخل المقاهي والفضاءات الثقافية على الخرافة التي تزيد من متعة مسامرات رمضان.ويستعين درويش بذاكرته الصلبة التي تخزّن مئات القصص والخرافات وبمهارته في الإلقاء والتعبير في سرد حكاياته على جمهوره الذي عادة ما يكون من صنف الأطفال.يقول درويش "العبرة هي حجر الأساس في كل حكاية، إذ لا بد للقصة أن تحمل بين طياتها حكمة وموعظة حتى يستفيد سامعوها منها ويعتمدونها كمنهج في سلوكهم ومعاملاتهم مع الناس".ولأن أغلبية جمهوره من الأطفال، يجتهد درويش في تبسيط حكاياته قدر المستطاع حتى يَسهُل على الصغار فهم معانيها.ويغيّر درويش أسلوبه حسب الفئة العمرية، فتراه يركّز على التعبيرات الجسمانية عندما يكون جمهوره في فترة الطفولة المبكرة (دون 5 سنوات)، في حين يكون التركيز على مضمون الحكاية عندما يكون مستمعوه من المرحلة المدرسية، لأنهم يمتلكون القدرة على فهم الجمل والترابط بين الأحداث.ولا تنتهي مهمة درويش عند حدود سرد الحكاية، إذ يحرص الحكواتي على فتح باب النقاش مع الأطفال عند نهاية كل قصة، ويسألهم بأسلوبه الطريف عن العبرة المستخلصة منها، وعادة ما ينبهر بتفاعلهم وبذكائهم.ورغم أن هذه المهنة لا تدرّ عليه الكثير من المال إلا أن درويش متمسك بها، فهو يقول إن أجرته الأثمن هي ضحكة الأطفال وفرحتهم عند سماع حكاياته.مهنة الأجداد يحييها الأحفادوالحكواتي مهنة ضاربة في القدم تعود جذورها إلى قرون خلت اشتهرت بها خاصة الدول العربية، وذاع صيتها في تونس مع الحكواتي الشهير "عبد العزيز العروي" الذي كان يروي خرافاته عبر الإذاعة بالدارجة التونسية وبأسلوب شيّق، ثم صوّرت في شكل أشرطة تلفزيونية ما تزال إلى اليوم تلقى رواجا واسعا.وعن أصل هذه المهنة، يقول درويش: "قديما كان العرب كثيري الترحال، فتراهم يسافرون من بلد إلى آخر وينتقلون من سوق إلى أخرى. وعندما يعودون إلى مستقرهم يروون مغامراتهم وما يجوب الرحلة من وقائع إلى ذويهم".وتابع: تدريجيا أصبح للحكواتي مكان مقدس داخل المقاهي، يجتمع حوله الناس مساءً للاستماع إلى حكاياته التي يتفنن في سردها مستخدما الأمثال الشعبية، ويقتبسها تارة من الموروث وأخرى من الواقع اليومي. وعادة ما يمتلك الحكواتي صفة الحكمة، فيقبل عليه الناس لاستشارته في أمور عدة بعضها شخصي ويتدخل أحيانا كوسيط بين المتخاصمين.ويؤكد درويش أن فن الحكاية تجذّر في الثقافة التونسية وتحوّل إلى تعبيرة فنية في فنون الفرجة الحيّة لها شروطها وأسرار نجاحها. يقول: "الحكواتي شبيه جدّا بالمغني الذي لا يمكنه أن يحقق النجاح إذا لم يكن له صوت جيد، وكذا الحال بالنسبة للحكواتي الذي يجب أن تتوفر فيه صفات محددة من بينها الصوت الشجي والحضور الركحي وامتلاك موهبة السرد بطريقة شيقة دون الوقوع في التمثيل".حكايات تحييها التكنولوجياوفي ظل العصر الذي طغت عليه التكنولوجيا والعولمة، يُصارع الحكواتيون في تونس من أجل الإبقاء على مهنتهم التي يتهددها الاندثار بعد أن استُبدلت الحكايات بشاشات التلفزيون والهواتف الذكية.لكن الحكواتي هشام درويش لا يستسلم إلى هذه المُعيقات، ووجد الحل لإحياء مهنته عن طريق استغلال التكنولوجيا في سرد حكاياته بطريقة مبتكرة استطاع من خلالها كسب جمهور عريض من مختلف الفئات العمرية.يقول درويش: "انطلقت الفكرة زمن الحجر الصحي الشامل. حينما ركن الناس إلى بيوتهم وأصابهم الملل، بادرت بتسجيل مقاطع فيديو قصيرة تارة أسرد فيها حكايات شيّقة وتارة أقيم مسابقات في الأمثال الشعبية".فوجئ درويش بالاهتمام البالغ الذي حظيت به حكاياته على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الأعمار والفئات، فحوّلها إلى موعد قار بعنوان "مع حكايات درويش"، قبل أن يبادر بترجمتها إلى لغة الإشارة مستعينا بمساعدة الجمعية التونسية لمترجمي لغة الإشارة.تلقّى درويش عروضا كثيرة في توظيف البرمجيات في إحياء الحكاية، مضيفا "بهذه الطريقة انفتحت الحكاية على التكنولوجيا، وتحولت مواقع التواصل الإجتماعي إلى وسيلة لإعادة الروح في مهنة الحكواتي وأصبح الطفل شريكا في الإبداع وليس مجرد متلقي".ويحرص درويش على مساعدة زملائه من الحكواتيين الذين تحولوا إلى عملة نادرة الوجود في هذا العصر، إذ بادر بإنشاء مجموعة فيسبوكية تحت عنوان "الحكاية حق للجميع"، يعرض فيها خبرته على المولعين بفن الحكاية ويساعدهم على شق طريقهم في هذا العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230327/مشاهد-من-أجواء-شهر-رمضان-حول-العالم-1075178010.html
https://sputnikarabic.ae/20230329/5-عادات-مهمة-للبقاء-بصحة-جيدة-خلال-شهر-رمضان-1075299479.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار العالم العربي, تونس, رمضان 2023
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار العالم العربي, تونس, رمضان 2023

الحكواتي.. مهنة تقاوم النسيان وتنعشها ليالي رمضان في تونس... صور

10:08 GMT 05.04.2023
© Sputnik الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره
الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© Sputnik
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حصري
"يا سادة يا مادة يدلنا ويدلكم للخير والشهادة".. بهذه العبارات ينطلق الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته الشيّقة على جمهوره من جيل الصغار وحتى الكبار الذين ينتظرون جلساته بفارغ الصبر.
درويش (53 سنة) واحد من التونسيين القلّة الذين ما يزالون متمسكين بهذه المهنة التراثية ويحاول إحيائها بشتى الطرق، تساعده في ذلك التكنولوجيا وأجواء رمضان التي تغلب عليها الجلسات والمسامرات.
يتحدّث درويش لـ"سبوتنيك" عن قصته مع مهنة الحكواتي، قائلا: "اكتشفت شغفي بهذه المهنة عن طريق الصدفة ولكنها تحوّلت لاحقا إلى جزء من عالمي وهويتي".
وخلافا لبعض الفنون الفرجوية الأخرى، لا يمتلك الحكواتي أدوات لإبهار جمهوره، لذلك يعمد درويش إلى استخدام اللباس التقليدي التونسي لجلب انتباه متابعيه. فتراه يجلس قبالة الأطفال بجبته الأصيلة ويسرد عليهم حكاياته بلهجة عامية لا تخلو من فنون الإضحاك والإمتاع والحكمة، يساعده في ذلك تكوينه المسرحي وخبرته في التنشيط الثقافي.

مهنة تنعشها ليالي رمضان

ويبدو أن شهر رمضان بنفحاته ومسامراته نفض الغبار عن هذه المهنة التراثية، إذ يؤكد درويش أن نشاط الحكواتي يزدهر في هذا الشهر ويتعالى الطلب داخل المقاهي والفضاءات الثقافية على الخرافة التي تزيد من متعة مسامرات رمضان.
ويستعين درويش بذاكرته الصلبة التي تخزّن مئات القصص والخرافات وبمهارته في الإلقاء والتعبير في سرد حكاياته على جمهوره الذي عادة ما يكون من صنف الأطفال.
© Sputnik الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره
الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik
الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره
© Sputnik الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره
الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik
الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره
© Sputnik الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره
الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik
الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره
© Sputnik الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره
الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik
الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره
© Sputnik الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره
الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik
الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره
© Sputnik الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره
الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik
الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره
© Sputnik الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره
الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik
الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره
© Sputnik الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره
الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik
الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره
1/8
© Sputnik
الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره
2/8
© Sputnik
الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره
3/8
© Sputnik
الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره
4/8
© Sputnik
الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره
5/8
© Sputnik
الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره
6/8
© Sputnik
الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره
7/8
© Sputnik
الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره
8/8
© Sputnik
الحكواتي التونسي هشام درويش في سرد حكاياته على جمهوره
يقول درويش "العبرة هي حجر الأساس في كل حكاية، إذ لا بد للقصة أن تحمل بين طياتها حكمة وموعظة حتى يستفيد سامعوها منها ويعتمدونها كمنهج في سلوكهم ومعاملاتهم مع الناس".
ولأن أغلبية جمهوره من الأطفال، يجتهد درويش في تبسيط حكاياته قدر المستطاع حتى يَسهُل على الصغار فهم معانيها.
ويغيّر درويش أسلوبه حسب الفئة العمرية، فتراه يركّز على التعبيرات الجسمانية عندما يكون جمهوره في فترة الطفولة المبكرة (دون 5 سنوات)، في حين يكون التركيز على مضمون الحكاية عندما يكون مستمعوه من المرحلة المدرسية، لأنهم يمتلكون القدرة على فهم الجمل والترابط بين الأحداث.
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ولا تنتهي مهمة درويش عند حدود سرد الحكاية، إذ يحرص الحكواتي على فتح باب النقاش مع الأطفال عند نهاية كل قصة، ويسألهم بأسلوبه الطريف عن العبرة المستخلصة منها، وعادة ما ينبهر بتفاعلهم وبذكائهم.
ورغم أن هذه المهنة لا تدرّ عليه الكثير من المال إلا أن درويش متمسك بها، فهو يقول إن أجرته الأثمن هي ضحكة الأطفال وفرحتهم عند سماع حكاياته.

مهنة الأجداد يحييها الأحفاد

والحكواتي مهنة ضاربة في القدم تعود جذورها إلى قرون خلت اشتهرت بها خاصة الدول العربية، وذاع صيتها في تونس مع الحكواتي الشهير "عبد العزيز العروي" الذي كان يروي خرافاته عبر الإذاعة بالدارجة التونسية وبأسلوب شيّق، ثم صوّرت في شكل أشرطة تلفزيونية ما تزال إلى اليوم تلقى رواجا واسعا.
وعن أصل هذه المهنة، يقول درويش: "قديما كان العرب كثيري الترحال، فتراهم يسافرون من بلد إلى آخر وينتقلون من سوق إلى أخرى. وعندما يعودون إلى مستقرهم يروون مغامراتهم وما يجوب الرحلة من وقائع إلى ذويهم".
وتابع:
"هذه الحكايات تناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل إلى أن برزت الحاجة إلى شخصية الراوي التي تمتلك موهبة سرد الحكاية أو الخرافة بطريقة مشوقة وواضحة".
تدريجيا أصبح للحكواتي مكان مقدس داخل المقاهي، يجتمع حوله الناس مساءً للاستماع إلى حكاياته التي يتفنن في سردها مستخدما الأمثال الشعبية، ويقتبسها تارة من الموروث وأخرى من الواقع اليومي. وعادة ما يمتلك الحكواتي صفة الحكمة، فيقبل عليه الناس لاستشارته في أمور عدة بعضها شخصي ويتدخل أحيانا كوسيط بين المتخاصمين.
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ويؤكد درويش أن فن الحكاية تجذّر في الثقافة التونسية وتحوّل إلى تعبيرة فنية في فنون الفرجة الحيّة لها شروطها وأسرار نجاحها. يقول: "الحكواتي شبيه جدّا بالمغني الذي لا يمكنه أن يحقق النجاح إذا لم يكن له صوت جيد، وكذا الحال بالنسبة للحكواتي الذي يجب أن تتوفر فيه صفات محددة من بينها الصوت الشجي والحضور الركحي وامتلاك موهبة السرد بطريقة شيقة دون الوقوع في التمثيل".

حكايات تحييها التكنولوجيا

وفي ظل العصر الذي طغت عليه التكنولوجيا والعولمة، يُصارع الحكواتيون في تونس من أجل الإبقاء على مهنتهم التي يتهددها الاندثار بعد أن استُبدلت الحكايات بشاشات التلفزيون والهواتف الذكية.
لكن الحكواتي هشام درويش لا يستسلم إلى هذه المُعيقات، ووجد الحل لإحياء مهنته عن طريق استغلال التكنولوجيا في سرد حكاياته بطريقة مبتكرة استطاع من خلالها كسب جمهور عريض من مختلف الفئات العمرية.
يقول درويش: "انطلقت الفكرة زمن الحجر الصحي الشامل. حينما ركن الناس إلى بيوتهم وأصابهم الملل، بادرت بتسجيل مقاطع فيديو قصيرة تارة أسرد فيها حكايات شيّقة وتارة أقيم مسابقات في الأمثال الشعبية".
رمضان حول العالم
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyرجل يحمل فوانيس رمضانية تقليدية تسمى "فانوس" في كشك قبل شهر رمضان المبارك، في القاهرة، مصر، 31 مارس 2022.
رجل يحمل فوانيس رمضانية تقليدية تسمى فانوس في كشك قبل شهر رمضان المبارك، في القاهرة، مصر، 31 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
رجل يحمل فوانيس رمضانية تقليدية تسمى "فانوس" في كشك قبل شهر رمضان المبارك، في القاهرة، مصر، 31 مارس 2022.
© AFP 2023 / Amer Hilabiرجل سعودي يستخدم منظارًا لرصد أول هلال للقمر، إيذانا ببداية شهر رمضان المبارك، في مدينة الطائف جنوب غرب السعودية، 1 أبريل 2022.
رجل سعودي يستخدم منظارًا لرصد أول هلال للقمر، إيذانا ببداية شهر رمضان المبارك، في مدينة الطائف جنوب غرب السعودية، 1 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
2/18
© AFP 2023 / Amer Hilabi
رجل سعودي يستخدم منظارًا لرصد أول هلال للقمر، إيذانا ببداية شهر رمضان المبارك، في مدينة الطائف جنوب غرب السعودية، 1 أبريل 2022.
© AP Photo / Emrah Gurelمصلون يؤدون صلاة التراويح عشية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مسجد آيا صوفيا في اسطنبول، تركيا، 1 أبريل 2022.
مصلون يؤدون صلاة التراويح عشية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مسجد آيا صوفيا في اسطنبول، تركيا، 1 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Emrah Gurel
مصلون يؤدون صلاة التراويح عشية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مسجد آيا صوفيا في اسطنبول، تركيا، 1 أبريل 2022.
© AFP 2023 / Yasin Akgul مسجد آيا صوفيا الكبير في اسطنبول، 1 أبريل 2022، عشية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك
 مسجد آيا صوفيا الكبير في اسطنبول، 1 أبريل 2022، عشية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Yasin Akgul
مسجد آيا صوفيا الكبير في اسطنبول، 1 أبريل 2022، عشية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك
© AFP 2023 / Juni Kriswantoرجل يراقب موقع القمر الجديد بمناسبة بداية شهر رمضان المبارك في سورابايا، إندونيسيا 1 أبريل 2022.
رجل يراقب موقع القمر الجديد بمناسبة بداية شهر رمضان المبارك في سورابايا، إندونيسيا 1 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
5/18
© AFP 2023 / Juni Kriswanto
رجل يراقب موقع القمر الجديد بمناسبة بداية شهر رمضان المبارك في سورابايا، إندونيسيا 1 أبريل 2022.
© AP Photo / Mahmoud Illeanرجل فلسطيني يعلق أضواء زخرفية استعدادًا لشهر رمضان المبارك، في شوارع البلدة القديمة في القدس، 1 أبريل 2022.
رجل فلسطيني يعلق أضواء زخرفية استعدادًا لشهر رمضان المبارك، في شوارع البلدة القديمة في القدس، 1 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mahmoud Illean
رجل فلسطيني يعلق أضواء زخرفية استعدادًا لشهر رمضان المبارك، في شوارع البلدة القديمة في القدس، 1 أبريل 2022.
© AFP 2023 / Jeroen Jumeletيؤدي المصلون صلاة التراويح المسائية الأولى قبل بدء الصيام في الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، في مسجد أولو التركي في أوتريخت، هولندا من 1 أبريل 2022.
يؤدي المصلون صلاة التراويح المسائية الأولى قبل بدء الصيام في الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، في مسجد أولو التركي في أوتريخت، هولندا من 1 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Jeroen Jumelet
يؤدي المصلون صلاة التراويح المسائية الأولى قبل بدء الصيام في الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، في مسجد أولو التركي في أوتريخت، هولندا من 1 أبريل 2022.
© AFP 2023 / Giuseppe Cacaceأشخاص يقفون لالتقاط صور بجوار زينة رمضان على شكل "هلال الأول من رمضان" إيذانا ببداية شهر رمضان المبارك في منطقة السيف بإمارة دبي، 1 أبريل 2022.
أشخاص يقفون لالتقاط صور بجوار زينة رمضان على شكل هلال الأول من رمضان إيذانا ببداية شهر رمضان المبارك في منطقة السيف بإمارة دبي، 1 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
أشخاص يقفون لالتقاط صور بجوار زينة رمضان على شكل "هلال الأول من رمضان" إيذانا ببداية شهر رمضان المبارك في منطقة السيف بإمارة دبي، 1 أبريل 2022.
© REUTERS / Khaled Abdullahبائع يبيع الثوم ينتظر الزبائن في أحد الشوارع بينما يستعد اليمنيون لصيام شهر رمضان في صنعاء، اليمن، 1 أبريل 2022.
بائع يبيع الثوم ينتظر الزبائن في أحد الشوارع بينما يستعد اليمنيون لصيام شهر رمضان في صنعاء، اليمن، 1 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Khaled Abdullah
بائع يبيع الثوم ينتظر الزبائن في أحد الشوارع بينما يستعد اليمنيون لصيام شهر رمضان في صنعاء، اليمن، 1 أبريل 2022.
© AFP 2023 / Said Khatibأطفال فلسطينيون يلعبون بالمصابيح المضيئة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة أثناء احتفالهم عشية أول ليلة من صيام شهر رمضان المبارك،1 أبريل 2022.
أطفال فلسطينيون يلعبون بالمصابيح المضيئة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة أثناء احتفالهم عشية أول ليلة من صيام شهر رمضان المبارك،1 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Said Khatib
أطفال فلسطينيون يلعبون بالمصابيح المضيئة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة أثناء احتفالهم عشية أول ليلة من صيام شهر رمضان المبارك،1 أبريل 2022.
© AFP 2023 / Rami Al Sayedطفل سوري يؤدي صلاة التراويح الخاصة التي تبدأ مع حلول شهر رمضان المبارك، 1 أبريل 2022، في قرية جندريس بريف مدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب.
طفل سوري يؤدي صلاة التراويح الخاصة التي تبدأ مع حلول شهر رمضان المبارك، 1 أبريل 2022، في قرية جندريس بريف مدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Rami Al Sayed
طفل سوري يؤدي صلاة التراويح الخاصة التي تبدأ مع حلول شهر رمضان المبارك، 1 أبريل 2022، في قرية جندريس بريف مدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب.
© REUTERS / Khalid Al-Mousilyالناس يتسوقون في سوق الجملة قبل شهر رمضان المبارك في الموصل، العراق، 31 مارس 2022.
الناس يتسوقون في سوق الجملة قبل شهر رمضان المبارك في الموصل، العراق، 31 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Khalid Al-Mousily
الناس يتسوقون في سوق الجملة قبل شهر رمضان المبارك في الموصل، العراق، 31 مارس 2022.
© AFP 2023 / Abdulaziz Ketazمصلون يؤدون صلاة التراويح مساء أول ليلة قبل بدء الصيام في الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، في مسجد في معرة مصرين بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، في وقت متأخر من 1 أبريل 2022.
مصلون يؤدون صلاة التراويح مساء أول ليلة قبل بدء الصيام في الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، في مسجد في معرة مصرين بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، في وقت متأخر من 1 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
13/18
© AFP 2023 / Abdulaziz Ketaz
مصلون يؤدون صلاة التراويح مساء أول ليلة قبل بدء الصيام في الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، في مسجد في معرة مصرين بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، في وقت متأخر من 1 أبريل 2022.
© REUTERS / Mohamed Azakirامرأة تتفقد زينة رمضان قبل حلول شهر رمضان المبارك في بيروت، لبنان، 30 مارس 2022.
امرأة تتفقد زينة رمضان قبل حلول شهر رمضان المبارك في بيروت، لبنان، 30 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
14/18
© REUTERS / Mohamed Azakir
امرأة تتفقد زينة رمضان قبل حلول شهر رمضان المبارك في بيروت، لبنان، 30 مارس 2022.
© REUTERS / Amr Abdallah Dalshمصلون يؤدون صلاة التراويح عشية الليلة الأولى من صيام شهر رمضان المبارك، في الجامع الأزهر بالمنطقة الإسلامية القديمة بالقاهرة، مصر، 1 أبريل 2022.
مصلون يؤدون صلاة التراويح عشية الليلة الأولى من صيام شهر رمضان المبارك، في الجامع الأزهر بالمنطقة الإسلامية القديمة بالقاهرة، مصر، 1 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
15/18
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
مصلون يؤدون صلاة التراويح عشية الليلة الأولى من صيام شهر رمضان المبارك، في الجامع الأزهر بالمنطقة الإسلامية القديمة بالقاهرة، مصر، 1 أبريل 2022.
© AFP 2023 / Spencer Platt / Getty Imagesيتم توزيع الطعام من قبل منظمة مجلس الشعوب، وهي منظمة إسلامية غير ربحية، خلال توزيع الطعام الأسبوعي على المحتاجين وقبل عطلة شهر رمضان في 1 أبريل 2022 في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك. ترى المنظمة ، الذي يساعد المسلمين وغير المسلمين على حد سواء، في المتوسط أن أكثر من 1500 شخص في الأسبوع بحاجة إلى الطعام، وهو رقم ظل ثابتًا حتى مع انحسار الوباء. بينما يستعد سكان العالم البالغ عددهم 1.6 مليار مسلم لبدء شهر رمضان، وهو أكثر الأعياد الروحانية والمقدسة بالنسبة للمسلمين، لا تزال هناك حاجة ماسة للمساعدة الغذائية في أجزاء كثيرة من البلاد. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يعاني أكثر من 38 مليون شخص في الولايات المتحدة من انعدام الأمن الغذائي.
يتم توزيع الطعام من قبل منظمة مجلس الشعوب، وهي منظمة إسلامية غير ربحية، خلال توزيع الطعام الأسبوعي على المحتاجين وقبل عطلة شهر رمضان في 1 أبريل 2022 في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Spencer Platt / Getty Images
يتم توزيع الطعام من قبل منظمة مجلس الشعوب، وهي منظمة إسلامية غير ربحية، خلال توزيع الطعام الأسبوعي على المحتاجين وقبل عطلة شهر رمضان في 1 أبريل 2022 في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك. ترى المنظمة ، الذي يساعد المسلمين وغير المسلمين على حد سواء، في المتوسط أن أكثر من 1500 شخص في الأسبوع بحاجة إلى الطعام، وهو رقم ظل ثابتًا حتى مع انحسار الوباء. بينما يستعد سكان العالم البالغ عددهم 1.6 مليار مسلم لبدء شهر رمضان، وهو أكثر الأعياد الروحانية والمقدسة بالنسبة للمسلمين، لا تزال هناك حاجة ماسة للمساعدة الغذائية في أجزاء كثيرة من البلاد. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يعاني أكثر من 38 مليون شخص في الولايات المتحدة من انعدام الأمن الغذائي.
© AP Photo / Pervaiz Masihباكستانيون يصنعون الحلويات التقليدية في سوق لعرضها للبيع قبل شهر صيام رمضان القادم في حيدر أباد، باكستان، 2 أبريل 2022.
باكستانيون يصنعون الحلويات التقليدية في سوق لعرضها للبيع قبل شهر صيام رمضان القادم في حيدر أباد، باكستان، 2 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Pervaiz Masih
باكستانيون يصنعون الحلويات التقليدية في سوق لعرضها للبيع قبل شهر صيام رمضان القادم في حيدر أباد، باكستان، 2 أبريل 2022.
© Mohd Rasfanيستخدم مسؤول المزواة يراقب الهلال الجديد لصيام شهر رمضان المبارك للمسلمين، في بوتراجايا في 1 أبريل 2022.
يستخدم مسؤول المزواة يراقب الهلال الجديد لصيام شهر رمضان المبارك للمسلمين، في بوتراجايا في 1 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
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© Mohd Rasfan
يستخدم مسؤول المزواة يراقب الهلال الجديد لصيام شهر رمضان المبارك للمسلمين، في بوتراجايا في 1 أبريل 2022.
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© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
رجل يحمل فوانيس رمضانية تقليدية تسمى "فانوس" في كشك قبل شهر رمضان المبارك، في القاهرة، مصر، 31 مارس 2022.
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© AFP 2023 / Amer Hilabi
رجل سعودي يستخدم منظارًا لرصد أول هلال للقمر، إيذانا ببداية شهر رمضان المبارك، في مدينة الطائف جنوب غرب السعودية، 1 أبريل 2022.
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© AP Photo / Emrah Gurel
مصلون يؤدون صلاة التراويح عشية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مسجد آيا صوفيا في اسطنبول، تركيا، 1 أبريل 2022.
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© AFP 2023 / Yasin Akgul
مسجد آيا صوفيا الكبير في اسطنبول، 1 أبريل 2022، عشية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك
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© AFP 2023 / Juni Kriswanto
رجل يراقب موقع القمر الجديد بمناسبة بداية شهر رمضان المبارك في سورابايا، إندونيسيا 1 أبريل 2022.
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© AP Photo / Mahmoud Illean
رجل فلسطيني يعلق أضواء زخرفية استعدادًا لشهر رمضان المبارك، في شوارع البلدة القديمة في القدس، 1 أبريل 2022.
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© AFP 2023 / Jeroen Jumelet
يؤدي المصلون صلاة التراويح المسائية الأولى قبل بدء الصيام في الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، في مسجد أولو التركي في أوتريخت، هولندا من 1 أبريل 2022.
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© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
أشخاص يقفون لالتقاط صور بجوار زينة رمضان على شكل "هلال الأول من رمضان" إيذانا ببداية شهر رمضان المبارك في منطقة السيف بإمارة دبي، 1 أبريل 2022.
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© REUTERS / Khaled Abdullah
بائع يبيع الثوم ينتظر الزبائن في أحد الشوارع بينما يستعد اليمنيون لصيام شهر رمضان في صنعاء، اليمن، 1 أبريل 2022.
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© AFP 2023 / Said Khatib
أطفال فلسطينيون يلعبون بالمصابيح المضيئة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة أثناء احتفالهم عشية أول ليلة من صيام شهر رمضان المبارك،1 أبريل 2022.
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© AFP 2023 / Rami Al Sayed
طفل سوري يؤدي صلاة التراويح الخاصة التي تبدأ مع حلول شهر رمضان المبارك، 1 أبريل 2022، في قرية جندريس بريف مدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب.
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© REUTERS / Khalid Al-Mousily
الناس يتسوقون في سوق الجملة قبل شهر رمضان المبارك في الموصل، العراق، 31 مارس 2022.
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© AFP 2023 / Abdulaziz Ketaz
مصلون يؤدون صلاة التراويح مساء أول ليلة قبل بدء الصيام في الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، في مسجد في معرة مصرين بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، في وقت متأخر من 1 أبريل 2022.
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© REUTERS / Mohamed Azakir
امرأة تتفقد زينة رمضان قبل حلول شهر رمضان المبارك في بيروت، لبنان، 30 مارس 2022.
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© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
مصلون يؤدون صلاة التراويح عشية الليلة الأولى من صيام شهر رمضان المبارك، في الجامع الأزهر بالمنطقة الإسلامية القديمة بالقاهرة، مصر، 1 أبريل 2022.
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© AFP 2023 / Spencer Platt / Getty Images
يتم توزيع الطعام من قبل منظمة مجلس الشعوب، وهي منظمة إسلامية غير ربحية، خلال توزيع الطعام الأسبوعي على المحتاجين وقبل عطلة شهر رمضان في 1 أبريل 2022 في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك. ترى المنظمة ، الذي يساعد المسلمين وغير المسلمين على حد سواء، في المتوسط أن أكثر من 1500 شخص في الأسبوع بحاجة إلى الطعام، وهو رقم ظل ثابتًا حتى مع انحسار الوباء. بينما يستعد سكان العالم البالغ عددهم 1.6 مليار مسلم لبدء شهر رمضان، وهو أكثر الأعياد الروحانية والمقدسة بالنسبة للمسلمين، لا تزال هناك حاجة ماسة للمساعدة الغذائية في أجزاء كثيرة من البلاد. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يعاني أكثر من 38 مليون شخص في الولايات المتحدة من انعدام الأمن الغذائي.
17/18
© AP Photo / Pervaiz Masih
باكستانيون يصنعون الحلويات التقليدية في سوق لعرضها للبيع قبل شهر صيام رمضان القادم في حيدر أباد، باكستان، 2 أبريل 2022.
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© Mohd Rasfan
يستخدم مسؤول المزواة يراقب الهلال الجديد لصيام شهر رمضان المبارك للمسلمين، في بوتراجايا في 1 أبريل 2022.
فوجئ درويش بالاهتمام البالغ الذي حظيت به حكاياته على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الأعمار والفئات، فحوّلها إلى موعد قار بعنوان "مع حكايات درويش"، قبل أن يبادر بترجمتها إلى لغة الإشارة مستعينا بمساعدة الجمعية التونسية لمترجمي لغة الإشارة.
تلقّى درويش عروضا كثيرة في توظيف البرمجيات في إحياء الحكاية، مضيفا "بهذه الطريقة انفتحت الحكاية على التكنولوجيا، وتحولت مواقع التواصل الإجتماعي إلى وسيلة لإعادة الروح في مهنة الحكواتي وأصبح الطفل شريكا في الإبداع وليس مجرد متلقي".
ويحرص درويش على مساعدة زملائه من الحكواتيين الذين تحولوا إلى عملة نادرة الوجود في هذا العصر، إذ بادر بإنشاء مجموعة فيسبوكية تحت عنوان "الحكاية حق للجميع"، يعرض فيها خبرته على المولعين بفن الحكاية ويساعدهم على شق طريقهم في هذا العالم.
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