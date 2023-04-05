https://sputnikarabic.ae/20230405/بوتين-ولوكاشينكو-يعقدان-اجتماعا-في-الكرملين-يبحثان-خلاله-القضايا-الثنائية-والدولية-الراهنة-1075570737.html
بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا في الكرملين يبحثان خلاله القضايا الثنائية والدولية الراهنة
بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا في الكرملين يبحثان خلاله القضايا الثنائية والدولية الراهنة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، نجاح العمل للبلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الأمني والاقتصادي. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T17:36+0000
2023-04-05T17:36+0000
2023-04-05T17:41+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
لقاء
ألكسندر لوكاشينكو
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وقال بوتين: "أود أن أهنئكم مرة أخرى بيوم وحدة شعوب روسيا وبيلاروسيا، احتفلنا به في 2 أبريل (نيسان). يجب أن أقول إنه تم إنجاز الكثير نتيجة لعملنا المشترك في جميع المجالات. غدا، أكرر، سنناقش كل هذا. على الساحة الدولية، هذا يتعلق بحل مشترك لقضايا ضمان أمن دولنا. ويسعدنا بشكل خاص أن نلاحظ نتائج عملنا في المجال الاقتصادي".وأشار الرئيس إلى أنه غدا في اجتماع المجلس الأعلى للدولة لدولة الاتحاد، سيتم مناقشة مختلف القضايا، واليوم سيتمكنان من التحدث في جو مريح.وبشأن المبادرة البيلاروسية حول الأزمة الأوكرانية، قال بوتين للوكاشينكو، إنه استمع إلى رسالته وأنه مستعد لمناقشتها.وقال بوتين خلال اجتماع في الكرملين "لقد استمعت إلى رسالتك". قال لوكاشينكو إن الرسالة كانت طويلة، فأجاب رئيس روسيا أنه سمع الشيء الأكثر أهمية. وأضاف بوتين: "حسنًا، دعونا نناقشها الآن".وفي وقت سابق، اقترح لوكاشينكو، مخاطبًا الشعب والبرلمان برسالة خاصة، وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا وإعلان الهدنة دون الحق في نقل المعدات ونقل الأسلحة من كلا الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20230317/بوتين-ولوكاشينكو-يبحثان-آفاق-بناء-خط-النقل-شمال---جنوب-1074862168.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, لقاء, ألكسندر لوكاشينكو
روسيا, فلاديمير بوتين, لقاء, ألكسندر لوكاشينكو
بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا في الكرملين يبحثان خلاله القضايا الثنائية والدولية الراهنة
17:36 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 17:41 GMT 05.04.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، نجاح العمل للبلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الأمني والاقتصادي.
وقال بوتين: "أود أن أهنئكم مرة أخرى بيوم وحدة شعوب روسيا وبيلاروسيا، احتفلنا به في 2 أبريل (نيسان). يجب أن أقول إنه تم إنجاز الكثير نتيجة لعملنا المشترك في جميع المجالات. غدا، أكرر، سنناقش كل هذا. على الساحة الدولية، هذا يتعلق بحل مشترك لقضايا ضمان أمن دولنا. ويسعدنا بشكل خاص أن نلاحظ نتائج عملنا في المجال الاقتصادي".
وأشار الرئيس إلى أنه غدا في اجتماع المجلس الأعلى للدولة لدولة الاتحاد، سيتم مناقشة مختلف القضايا، واليوم سيتمكنان من التحدث في جو مريح.
وبشأن المبادرة البيلاروسية حول الأزمة الأوكرانية، قال بوتين للوكاشينكو، إنه استمع إلى رسالته وأنه مستعد لمناقشتها.
وقال بوتين خلال اجتماع في الكرملين "لقد استمعت إلى رسالتك". قال لوكاشينكو إن الرسالة كانت طويلة، فأجاب رئيس روسيا أنه سمع الشيء الأكثر أهمية. وأضاف بوتين: "حسنًا، دعونا نناقشها الآن".
وفي وقت سابق، اقترح لوكاشينكو، مخاطبًا الشعب والبرلمان برسالة خاصة، وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا وإعلان الهدنة دون الحق في نقل المعدات ونقل الأسلحة من كلا الجانبين.