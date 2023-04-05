تعود لعام 1659... الجزائر تسترجع مخطوطة إسلامية نادرة من فرنسا
© flickr.com / habib kakiعلم الجزائر
© flickr.com / habib kaki
أعلنت الخارجية الجزائرية استرجاع مخطوطة إسلامية نادرة من فرنسا، يرجع تاريخها إلى العام 1659.
وجاء في بيان الخارجية يوم الأربعاء، أن السلطات الاستعمارية استولت على المخطوطة سنة 1842. بعد غارة للجيش الفرنسي ضد الأمير عبد القادر بأعالي جبال الونشريس.
#الجزائر تسترجع مخطوطة إسلامية نادرة من #فرنسا يرجع تاريخها إلى عام 1659— الشروق Echorouk (@echoroukonline) April 5, 2023
التفاصيل: https://t.co/DgHPmgKLgC pic.twitter.com/2oFwl0oy5s
وأضاف بيان الخارجية أن "استرجاع هذه المخطوطة ذات القيمة التاريخية العالية والرمزية الكبيرة، تمّ بفضل تظافر جهود السلطات العمومية بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".
وأضاف البيان "كما تجنّد أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا بحسّ وطني عال. وحالوا دون بيع هذه المخطوطة في المزاد العلني".
ونجحت، في وقت سابق، حملة أطلقها ناشطون جزائريون لإلغاء مزاد بيع مخطوط نادر للأمير عبد القادر، كان مقررا عرضه بمدينة فان الفرنسية.
وأفادت صفحة الجالية الجزائرية عبر حسابها على "تويتر" بأنه بفضل تكاتف جهود الجزائريين بفرنسا تم سحب مخطوطة إسلامية تعود للأمير عبد القادر من المزاد.
12 مارس, 11:32 GMT
ونقلت الصفحة عن مسؤول دار المزادات "أنتير أونشير" قوله: "سأضمن تسليم هذا الكتاب إلى القنصلية في نانت حتى ينتهي به المطاف في متحف في الجزائر".
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن دار المزادات الفرنسية كانت قد أوردت نصًّا قصيرًا، يوضح أن المخطوط كان لدى قبيلة جزائرية من أتباع الأمير عبد القادر، الذي قاد نضالا ضد القوات الفرنسية.
Grâce à la mobilisation des Algériens de France, un manuscrit Islamique appartenant à l’Émir Abdelkader a été retiré des enchères.— Union Algérienne ☪︎ (@UnionAlgerienne) March 11, 2023
Me Jack-Philippe Ruellan :
« Je veillerai à ce que cet ouvrage soit bien remis au consulat de Nantes pour qu’il finisse dans un musée en Algérie ». pic.twitter.com/h6hzTmoVog
وأشارت دار المزادات إلى أن "الملازم بلانري، وهو ضابط في جيش أفريقيا"، استولى على المخطوط وأرسله هدية إلى باريس في 29 أغسطس/ آب 1842.
وكان نشطاء جزائريون قد أطلقوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي حملة معارضة لبيع المخطوط المسروق، مؤكدين أن مكانه متاحف الوطن.