عربي
بوتين: على القوات الخاصة بذل أقصى ما في وسعها لضمان سلامة الناس في المناطق الجديدة
https://sputnikarabic.ae/20230405/تعود-لعام-1659-الجزائر-تسترجع-مخطوطة-إسلامية-نادرة-من-فرنسا-1075563554.html
تعود لعام 1659... الجزائر تسترجع مخطوطة إسلامية نادرة من فرنسا
تعود لعام 1659... الجزائر تسترجع مخطوطة إسلامية نادرة من فرنسا
أعلنت الخارجية الجزائرية استرجاع مخطوطة إسلامية نادرة من فرنسا، يرجع تاريخها إلى العام 1659. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T14:36+0000
2023-04-05T14:36+0000
العالم العربي
استعادة
مخطوطات
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1d/1049102573_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b3ad06803a0b2ec00efa5c6cebd1f091.jpg
وجاء في بيان الخارجية يوم الأربعاء، أن السلطات الاستعمارية استولت على المخطوطة سنة 1842. بعد غارة للجيش الفرنسي ضد الأمير عبد القادر بأعالي جبال الونشريس.وأضاف البيان "كما تجنّد أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا بحسّ وطني عال. وحالوا دون بيع هذه المخطوطة في المزاد العلني".ونجحت، في وقت سابق، حملة أطلقها ناشطون جزائريون لإلغاء مزاد بيع مخطوط نادر للأمير عبد القادر، كان مقررا عرضه بمدينة فان الفرنسية.وأفادت صفحة الجالية الجزائرية عبر حسابها على "تويتر" بأنه بفضل تكاتف جهود الجزائريين بفرنسا تم سحب مخطوطة إسلامية تعود للأمير عبد القادر من المزاد.ونقلت الصفحة عن مسؤول دار المزادات "أنتير أونشير" قوله: "سأضمن تسليم هذا الكتاب إلى القنصلية في نانت حتى ينتهي به المطاف في متحف في الجزائر".وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن دار المزادات الفرنسية كانت قد أوردت نصًّا قصيرًا، يوضح أن المخطوط كان لدى قبيلة جزائرية من أتباع الأمير عبد القادر، الذي قاد نضالا ضد القوات الفرنسية.وأشارت دار المزادات إلى أن "الملازم بلانري، وهو ضابط في جيش أفريقيا"، استولى على المخطوط وأرسله هدية إلى باريس في 29 أغسطس/ آب 1842.وكان نشطاء جزائريون قد أطلقوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي حملة معارضة لبيع المخطوط المسروق، مؤكدين أن مكانه متاحف الوطن.
https://sputnikarabic.ae/20230312/حملة-تلغي-بيع-مخطوط-للأمير-عبد-القادر-بمزاد-علني-في-فرنسا-1074633157.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1d/1049102573_115:0:1935:1365_1920x0_80_0_0_dc645fa178f15d3d49e47d0f9cb33fd6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, استعادة, مخطوطات, أخبار فرنسا
العالم العربي, استعادة, مخطوطات, أخبار فرنسا

تعود لعام 1659... الجزائر تسترجع مخطوطة إسلامية نادرة من فرنسا

14:36 GMT 05.04.2023
© flickr.com / habib kakiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© flickr.com / habib kaki
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الخارجية الجزائرية استرجاع مخطوطة إسلامية نادرة من فرنسا، يرجع تاريخها إلى العام 1659.
وجاء في بيان الخارجية يوم الأربعاء، أن السلطات الاستعمارية استولت على المخطوطة سنة 1842. بعد غارة للجيش الفرنسي ضد الأمير عبد القادر بأعالي جبال الونشريس.
وأضاف بيان الخارجية أن "استرجاع هذه المخطوطة ذات القيمة التاريخية العالية والرمزية الكبيرة، تمّ بفضل تظافر جهود السلطات العمومية بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".
وأضاف البيان "كما تجنّد أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا بحسّ وطني عال. وحالوا دون بيع هذه المخطوطة في المزاد العلني".
ونجحت، في وقت سابق، حملة أطلقها ناشطون جزائريون لإلغاء مزاد بيع مخطوط نادر للأمير عبد القادر، كان مقررا عرضه بمدينة فان الفرنسية.
وأفادت صفحة الجالية الجزائرية عبر حسابها على "تويتر" بأنه بفضل تكاتف جهود الجزائريين بفرنسا تم سحب مخطوطة إسلامية تعود للأمير عبد القادر من المزاد.
الأمير غبد القادر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
حملة تلغي بيع مخطوط للأمير عبد القادر بمزاد علني في فرنسا
12 مارس, 11:32 GMT
ونقلت الصفحة عن مسؤول دار المزادات "أنتير أونشير" قوله: "سأضمن تسليم هذا الكتاب إلى القنصلية في نانت حتى ينتهي به المطاف في متحف في الجزائر".
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن دار المزادات الفرنسية كانت قد أوردت نصًّا قصيرًا، يوضح أن المخطوط كان لدى قبيلة جزائرية من أتباع الأمير عبد القادر، الذي قاد نضالا ضد القوات الفرنسية.
وأشارت دار المزادات إلى أن "الملازم بلانري، وهو ضابط في جيش أفريقيا"، استولى على المخطوط وأرسله هدية إلى باريس في 29 أغسطس/ آب 1842.
وكان نشطاء جزائريون قد أطلقوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي حملة معارضة لبيع المخطوط المسروق، مؤكدين أن مكانه متاحف الوطن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала