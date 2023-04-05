https://sputnikarabic.ae/20230405/تعود-لعام-1659-الجزائر-تسترجع-مخطوطة-إسلامية-نادرة-من-فرنسا-1075563554.html

تعود لعام 1659... الجزائر تسترجع مخطوطة إسلامية نادرة من فرنسا

تعود لعام 1659... الجزائر تسترجع مخطوطة إسلامية نادرة من فرنسا

أعلنت الخارجية الجزائرية استرجاع مخطوطة إسلامية نادرة من فرنسا، يرجع تاريخها إلى العام 1659. 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T14:36+0000

2023-04-05T14:36+0000

2023-04-05T14:36+0000

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وجاء في بيان الخارجية يوم الأربعاء، أن السلطات الاستعمارية استولت على المخطوطة سنة 1842. بعد غارة للجيش الفرنسي ضد الأمير عبد القادر بأعالي جبال الونشريس.وأضاف البيان "كما تجنّد أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا بحسّ وطني عال. وحالوا دون بيع هذه المخطوطة في المزاد العلني".ونجحت، في وقت سابق، حملة أطلقها ناشطون جزائريون لإلغاء مزاد بيع مخطوط نادر للأمير عبد القادر، كان مقررا عرضه بمدينة فان الفرنسية.وأفادت صفحة الجالية الجزائرية عبر حسابها على "تويتر" بأنه بفضل تكاتف جهود الجزائريين بفرنسا تم سحب مخطوطة إسلامية تعود للأمير عبد القادر من المزاد.ونقلت الصفحة عن مسؤول دار المزادات "أنتير أونشير" قوله: "سأضمن تسليم هذا الكتاب إلى القنصلية في نانت حتى ينتهي به المطاف في متحف في الجزائر".وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن دار المزادات الفرنسية كانت قد أوردت نصًّا قصيرًا، يوضح أن المخطوط كان لدى قبيلة جزائرية من أتباع الأمير عبد القادر، الذي قاد نضالا ضد القوات الفرنسية.وأشارت دار المزادات إلى أن "الملازم بلانري، وهو ضابط في جيش أفريقيا"، استولى على المخطوط وأرسله هدية إلى باريس في 29 أغسطس/ آب 1842.وكان نشطاء جزائريون قد أطلقوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي حملة معارضة لبيع المخطوط المسروق، مؤكدين أن مكانه متاحف الوطن.

https://sputnikarabic.ae/20230312/حملة-تلغي-بيع-مخطوط-للأمير-عبد-القادر-بمزاد-علني-في-فرنسا-1074633157.html

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