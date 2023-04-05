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https://sputnikarabic.ae/20230405/شركة-روسية-تعتزم-تثبيت-معدات-دفاعية-متطورة-لحماية-دبابات-تي-80-وتي-90-الحديثة-1075542962.html
دعم دبابات "تي 90" و"تي 80" الروسية بأنظمة الحماية المركبة "أرنا إم"
دعم دبابات "تي 90" و"تي 80" الروسية بأنظمة الحماية المركبة "أرنا إم"
أعلنت شركة "روستيخ" للصناعات العسكرية، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم تثبيت معدات دفاعية خاصة من طراز "أرينا إم" على دبابات "تي 80" و"تي 90". 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T08:16+0000
2023-04-05T09:03+0000
رصد عسكري
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وشددت المؤسسة الحكومية على أنه من أجل تنفيذ الخطة من الضروري إجراء تحسينات تأخذ في الاعتبار خصائص جسم السيارة المدرعة".وأبدى المهتمون الأجانب بشراء هذه المعدات الدفاعية، لكن في المقام الأول لا بد من تلبية احتياجات الجيش الروسي، حيث تهدف هذه المعدات إلى الحماية من القنابل والصواريخ الموجهة ضد الدبابات.ويحتوي "أرينا إم" على محطة رادار متعددة الوظائف ذات مناعة عالية ضد الضوضاء، والتي تكتشف الأهداف.
https://sputnikarabic.ae/20230329/القوات-المسلحة-الروسية-تتسلم-مئات-الدبابات-الحديثة-للعملية-العسكرية-الخاصة-1075261846.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

دعم دبابات "تي 90" و"تي 80" الروسية بأنظمة الحماية المركبة "أرنا إم"

08:16 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 09:03 GMT 05.04.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالدبابة "تي - 90" خلال تنفيذ العمليات في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدبابة تي - 90 خلال تنفيذ العمليات في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت شركة "روستيخ" للصناعات العسكرية، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم تثبيت معدات دفاعية خاصة من طراز "أرينا إم" على دبابات "تي 80" و"تي 90".
وشددت المؤسسة الحكومية على أنه من أجل تنفيذ الخطة من الضروري إجراء تحسينات تأخذ في الاعتبار خصائص جسم السيارة المدرعة".
دبابة تي-90إم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تتسلم مئات الدبابات الحديثة للعملية العسكرية الخاصة
29 مارس, 01:34 GMT
وأبدى المهتمون الأجانب بشراء هذه المعدات الدفاعية، لكن في المقام الأول لا بد من تلبية احتياجات الجيش الروسي، حيث تهدف هذه المعدات إلى الحماية من القنابل والصواريخ الموجهة ضد الدبابات.
ويحتوي "أرينا إم" على محطة رادار متعددة الوظائف ذات مناعة عالية ضد الضوضاء، والتي تكتشف الأهداف.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:20 GMT
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