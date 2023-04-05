https://sputnikarabic.ae/20230405/شركة-روسية-تعتزم-تثبيت-معدات-دفاعية-متطورة-لحماية-دبابات-تي-80-وتي-90-الحديثة-1075542962.html
دعم دبابات "تي 90" و"تي 80" الروسية بأنظمة الحماية المركبة "أرنا إم"
دعم دبابات "تي 90" و"تي 80" الروسية بأنظمة الحماية المركبة "أرنا إم"
أعلنت شركة "روستيخ" للصناعات العسكرية، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم تثبيت معدات دفاعية خاصة من طراز "أرينا إم" على دبابات "تي 80" و"تي 90". 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T08:16+0000
2023-04-05T08:16+0000
2023-04-05T09:03+0000
رصد عسكري
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وشددت المؤسسة الحكومية على أنه من أجل تنفيذ الخطة من الضروري إجراء تحسينات تأخذ في الاعتبار خصائص جسم السيارة المدرعة".وأبدى المهتمون الأجانب بشراء هذه المعدات الدفاعية، لكن في المقام الأول لا بد من تلبية احتياجات الجيش الروسي، حيث تهدف هذه المعدات إلى الحماية من القنابل والصواريخ الموجهة ضد الدبابات.ويحتوي "أرينا إم" على محطة رادار متعددة الوظائف ذات مناعة عالية ضد الضوضاء، والتي تكتشف الأهداف.
https://sputnikarabic.ae/20230329/القوات-المسلحة-الروسية-تتسلم-مئات-الدبابات-الحديثة-للعملية-العسكرية-الخاصة-1075261846.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
دعم دبابات "تي 90" و"تي 80" الروسية بأنظمة الحماية المركبة "أرنا إم"
08:16 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 09:03 GMT 05.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت شركة "روستيخ" للصناعات العسكرية، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم تثبيت معدات دفاعية خاصة من طراز "أرينا إم" على دبابات "تي 80" و"تي 90".
وشددت
المؤسسة الحكومية على أنه من أجل تنفيذ الخطة من الضروري إجراء تحسينات تأخذ في الاعتبار خصائص جسم السيارة المدرعة".
وأبدى المهتمون الأجانب بشراء هذه المعدات الدفاعية، لكن في المقام الأول لا بد من تلبية احتياجات الجيش الروسي، حيث تهدف هذه المعدات إلى الحماية من القنابل والصواريخ الموجهة ضد الدبابات.
ويحتوي "أرينا إم" على محطة رادار متعددة الوظائف ذات مناعة عالية ضد الضوضاء، والتي تكتشف الأهداف.