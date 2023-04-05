https://sputnikarabic.ae/20230405/لوكاشينكو-أنشطة-برامج-تعميق-التكامل-الاقتصادي-مع-روسيا-اكتملت-بنحو-80-1075573451.html
لوكاشينكو: اكتمال أنشطة برامج تعميق التكامل الاقتصادي مع روسيا بنحو 80%
لوكاشينكو: اكتمال أنشطة برامج تعميق التكامل الاقتصادي مع روسيا بنحو 80%
صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأن أنشطة برامج التحالف البيلاروسي الروسي لتعميق التكامل الاقتصادي قد اكتملت بالفعل بنحو 80%. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T19:10+0000
2023-04-05T19:10+0000
2023-04-05T19:28+0000
روسيا
ألكسندر لوكاشينكو
التعاون الدولي
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وقال لوكاشينكو خلال محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، "حددنا 28 برنامجا مشتركا. تم تنفيذ ما يقرب من 80% منها".وأشار لوكاشينكو إلى أنه في وقت سابق، وكجزء من بناء دولة الاتحاد، تبنى البلدان 28 برنامجا نقابيا لتعميق التكامل في المجال الاقتصادي.وأكد أن حكومتي البلدين تشاركان في التنفيذ العملي للمهام التي حددتها هذه البرامج. ووفقًا لرئيس بيلاروسيا، فإن اجتماعاته مع الرئيس بوتين ساهمت أيضًا في ضمان عدم حدوث تباطؤ في مسار تنفيذ برامج الحلفاء.وأكد أن نتائج هذا العمل سوف تتلخص في اجتماع يوم غد للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد "هذه هي المرة الأولى (ستكون هناك). مثل هذا الحدث الذي سنلخص النتائج أكثر. سيكون هناك بالفعل عدد أقل من المسائل الإشكالية"، معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في تنفيذ خطط تعميق التكامل الاقتصادي البيلاروسي الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230405/بوتين-ولوكاشينكو-يعقدان-اجتماعا-في-الكرملين-يبحثان-خلاله-القضايا-الثنائية-والدولية-الراهنة-1075570737.html
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روسيا, ألكسندر لوكاشينكو, التعاون الدولي
روسيا, ألكسندر لوكاشينكو, التعاون الدولي
لوكاشينكو: اكتمال أنشطة برامج تعميق التكامل الاقتصادي مع روسيا بنحو 80%
19:10 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 19:28 GMT 05.04.2023) تابعنا عبر
صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأن أنشطة برامج التحالف البيلاروسي الروسي لتعميق التكامل الاقتصادي قد اكتملت بالفعل بنحو 80%.
وقال لوكاشينكو خلال محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، "حددنا 28 برنامجا مشتركا. تم تنفيذ ما يقرب من 80% منها".
وأشار لوكاشينكو إلى أنه في وقت سابق، وكجزء من بناء دولة الاتحاد، تبنى البلدان 28 برنامجا نقابيا لتعميق التكامل في المجال الاقتصادي.
"لقد قررت أنا وأنت أن لدينا الكثير لنفعله كجزء من بناء دولة الاتحاد. ثم حددنا 28 برنامجًا نقابيًا. مرتفعات لم نتمكن من تحملها لفترة طويلة والآن لا يمكننا (في مجال الاندماج -محرر)، ثم بناءً على اقتراحك ... لقد قالوا، "إذا لم نستطع، فلماذا ندوس الماء في نفس المكان؟ لنفعل ما في وسعنا".
ألكسندر لوكاشينكو
الرئيس البيلاروسي
وأكد أن حكومتي البلدين تشاركان في التنفيذ العملي للمهام التي حددتها هذه البرامج. ووفقًا لرئيس بيلاروسيا، فإن اجتماعاته مع الرئيس بوتين ساهمت أيضًا في ضمان عدم حدوث تباطؤ في مسار تنفيذ برامج الحلفاء.
"إذا تعثرت الحكومات في مكان ما، نلتقي على الفور ونتخذ القرارات وتحدد المسار (مزيد من التحرير). تنفيذ هذه البرامج. لقد عملنا بجد على هذه البرامج".
وأكد أن نتائج هذا العمل سوف تتلخص في اجتماع يوم غد للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد "هذه هي المرة الأولى (ستكون هناك). مثل هذا الحدث الذي سنلخص النتائج أكثر. سيكون هناك بالفعل عدد أقل من المسائل الإشكالية"، معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في تنفيذ خطط تعميق التكامل الاقتصادي البيلاروسي الروسي.