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مظاهرات في 4 مدن تركية تنديدا باقتحام الأقصى
مظاهرات في 4 مدن تركية تنديدا باقتحام الأقصى
انطلقت، مساء اليوم الأربعاء، مظاهرات في 4 مدن تركية، احتجاجا على اقتحام قوات إسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس الشرقية. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T21:37+0000
2023-04-05T21:37+0000
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وخرجت التظاهرات في مدن ديار بكر، وبينغول، وباطمان جنوب شرقي البلاد، وأسكي شهير (شمال غرب)، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.وأمام المسجد الكبير في ديار بكر خرج مئات المتظاهرين بدعوة من هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH)، مرددين شعارات بينها "سلام إلى القدس" و"نواصل المقاومة".وطالب المحتجون في بينغول الشعب التركي بدعم الاحتجاجات الفلسطينية ضد الاعتداءات الإسرائيلية واقتحام المسجد الأقصى.ودعا المتظاهرين في باطمان المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى "التحرك الفوري وعدم الصمت أمام هذه المظالم".وتجمع المئات أمام مسجد محمود سامي رمضان أوغلو في ولاية أسكي شهير، ورددوا هتافات منددة باقتحام المسجد الأقصى.وردد المحتجون في المظاهرة عبارات استنكروا فيها اقتحام المسجد الأقصى، مطلقين هتافات داعمة للشعب الفلسطيني والأقصى.ومساء اليوم الأربعاء، اقتحمت القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية، لليوم الثاني على التوالي، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230405/مئات-الأردنيين-يحتجون-قرب-السفارة-الإسرائيلية-في-عمان-على-خلفية-أحداث-المسجد-الأقصى-1075574672.html
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أخبار تركيا اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم
أخبار تركيا اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم

مظاهرات في 4 مدن تركية تنديدا باقتحام الأقصى

21:37 GMT 05.04.2023
© AFP 2023 / Hazem Bader متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / Hazem Bader
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انطلقت، مساء اليوم الأربعاء، مظاهرات في 4 مدن تركية، احتجاجا على اقتحام قوات إسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس الشرقية.
وخرجت التظاهرات في مدن ديار بكر، وبينغول، وباطمان جنوب شرقي البلاد، وأسكي شهير (شمال غرب)، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.
وأمام المسجد الكبير في ديار بكر خرج مئات المتظاهرين بدعوة من هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH)، مرددين شعارات بينها "سلام إلى القدس" و"نواصل المقاومة".
وطالب المحتجون في بينغول الشعب التركي بدعم الاحتجاجات الفلسطينية ضد الاعتداءات الإسرائيلية واقتحام المسجد الأقصى.
اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
مئات الأردنيين يحتجون قرب السفارة الإسرائيلية في عمان على خلفية أحداث المسجد الأقصى
20:46 GMT
ودعا المتظاهرين في باطمان المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى "التحرك الفوري وعدم الصمت أمام هذه المظالم".
وتجمع المئات أمام مسجد محمود سامي رمضان أوغلو في ولاية أسكي شهير، ورددوا هتافات منددة باقتحام المسجد الأقصى.
وردد المحتجون في المظاهرة عبارات استنكروا فيها اقتحام المسجد الأقصى، مطلقين هتافات داعمة للشعب الفلسطيني والأقصى.
ومساء اليوم الأربعاء، اقتحمت القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية، لليوم الثاني على التوالي، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.
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