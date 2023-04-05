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https://sputnikarabic.ae/20230405/مقطع-إنساني-لطفلة-عربية-يحصد-ملايين-المشاهدات-فيديو-1075557207.html
مقطع إنساني لطفلة عربية يحصد ملايين المشاهدات... فيديو
مقطع إنساني لطفلة عربية يحصد ملايين المشاهدات... فيديو
حصد مقطع فيديو لطفلة عراقية وهي تسقي رجلا مسنا بالماء، ملايين المشاهدات في ظرف وجيز. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T12:28+0000
2023-04-05T12:58+0000
نادي الفيديو
طفلة
الماء
يسقي
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وأظهر مقطع الفيديو الذي لم تتجاوز مدته 35 ثانية، طفلة من السلمانية، شمالي العراقي، وهي تنحني على مسن يجلس على الأرض، وتبدو عليه الإعاقة والعطش وتسقيه الماء بيديها.وحقق مقطع الفيديو ملايين المشاهدات على تيك توك، حيث أثنى المتابعون على الطفلة الصغيرة التي جسدت كل معاني الإنسانية في هذا الموقف العفوي الذي يدل على حسن تربيتها، وطالبوا بالتكفل بالرجل المسن.
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نادي الفيديو, طفلة, الماء, يسقي
نادي الفيديو, طفلة, الماء, يسقي

مقطع إنساني لطفلة عربية يحصد ملايين المشاهدات... فيديو

12:28 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 12:58 GMT 05.04.2023)
© Fotolia / Sondemكأس ماء
كأس ماء - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© Fotolia / Sondem
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حصد مقطع فيديو لطفلة عراقية وهي تسقي رجلا مسنا بالماء، ملايين المشاهدات في ظرف وجيز.
وأظهر مقطع الفيديو الذي لم تتجاوز مدته 35 ثانية، طفلة من السلمانية، شمالي العراقي، وهي تنحني على مسن يجلس على الأرض، وتبدو عليه الإعاقة والعطش وتسقيه الماء بيديها.
وحقق مقطع الفيديو ملايين المشاهدات على تيك توك، حيث أثنى المتابعون على الطفلة الصغيرة التي جسدت كل معاني الإنسانية في هذا الموقف العفوي الذي يدل على حسن تربيتها، وطالبوا بالتكفل بالرجل المسن.
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