https://sputnikarabic.ae/20230405/موسكو-معاهدة-ستارت-لم-تمت-لكنها-في-العناية-المركزة--1075548504.html

موسكو: معاهدة "ستارت" لم تمت لكنها "في العناية المركزة"

موسكو: معاهدة "ستارت" لم تمت لكنها "في العناية المركزة"

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن المعاهدة الروسية - الأمريكية "ستارت" للحد من الأسلحة النووية محكوم عليها بالفشل، وفرص العودة... 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T09:48+0000

2023-04-05T09:48+0000

2023-04-05T09:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف خلال حوار مع إذاعة "سبوتنيك": "المعاهدة لم تمت لكنها في العناية المركزة".وأضاف ريابكوف: "فيما يتعلق بالاستعادة الافتراضية لوظائفها، لا أعتقد أن الفرص كبيرة، ما لم تظهر الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا لتغيير مسارها العدائي بشدة تجاه روسيا".وأشار إلى أن إمكانية الوصول لاتفاقيات جديدة بهذا الشأن يعتمد على الولايات المتحدة.وكان ريابكوف، صرح بأن موقف روسيا من تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت لا يزال ثابتا بغض النظر عما إذا كانت واشنطن ترسل إخطارات إلى موسكو بموجب المعاهدة أم لا.وأشار إلى أنه قبل العودة إلى المناقشة، من الضروري فهم ما تدعيه دول كفرنسا وبريطانيا؛ وكيفية مراعاة ترساناتهما الاستراتيجية.كما تم تسليم المذكرة الرسمية بشأن تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، إلى الجانب الأميركي، في 28 شباط/فبراير الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230329/ريابكوف-الولايات-المتحدة-لم-تعلق-مشاركتها-في-معاهدة-ستارت-لذا-يجب-عليها-إرسال-الإخطارات-1075264684.html

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