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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230405/موسكو-معاهدة-ستارت-لم-تمت-لكنها-في-العناية-المركزة--1075548504.html
موسكو: معاهدة "ستارت" لم تمت لكنها "في العناية المركزة"
موسكو: معاهدة "ستارت" لم تمت لكنها "في العناية المركزة"
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن المعاهدة الروسية - الأمريكية "ستارت" للحد من الأسلحة النووية محكوم عليها بالفشل، وفرص العودة... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T09:48+0000
2023-04-05T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف خلال حوار مع إذاعة "سبوتنيك": "المعاهدة لم تمت لكنها في العناية المركزة".وأضاف ريابكوف: "فيما يتعلق بالاستعادة الافتراضية لوظائفها، لا أعتقد أن الفرص كبيرة، ما لم تظهر الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا لتغيير مسارها العدائي بشدة تجاه روسيا".وأشار إلى أن إمكانية الوصول لاتفاقيات جديدة بهذا الشأن يعتمد على الولايات المتحدة.وكان ريابكوف، صرح بأن موقف روسيا من تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت لا يزال ثابتا بغض النظر عما إذا كانت واشنطن ترسل إخطارات إلى موسكو بموجب المعاهدة أم لا.وأشار إلى أنه قبل العودة إلى المناقشة، من الضروري فهم ما تدعيه دول كفرنسا وبريطانيا؛ وكيفية مراعاة ترساناتهما الاستراتيجية.كما تم تسليم المذكرة الرسمية بشأن تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، إلى الجانب الأميركي، في 28 شباط/فبراير الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230329/ريابكوف-الولايات-المتحدة-لم-تعلق-مشاركتها-في-معاهدة-ستارت-لذا-يجب-عليها-إرسال-الإخطارات-1075264684.html
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موسكو: معاهدة "ستارت" لم تمت لكنها "في العناية المركزة"

09:48 GMT 05.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن المعاهدة الروسية - الأمريكية "ستارت" للحد من الأسلحة النووية محكوم عليها بالفشل، وفرص العودة لها ليست كبيرة.
موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف خلال حوار مع إذاعة "سبوتنيك": "المعاهدة لم تمت لكنها في العناية المركزة".
وأضاف ريابكوف: "فيما يتعلق بالاستعادة الافتراضية لوظائفها، لا أعتقد أن الفرص كبيرة، ما لم تظهر الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا لتغيير مسارها العدائي بشدة تجاه روسيا".

وشدد ريابكوف على أنه "خلاف ذلك، فإن المعاهدة محكوم عليها بالفشل. هذه حقيقة قاسية يجب أن تؤخذ كما هي".

وأشار إلى أن إمكانية الوصول لاتفاقيات جديدة بهذا الشأن يعتمد على الولايات المتحدة.

وكان ريابكوف، صرح بأن موقف روسيا من تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت لا يزال ثابتا بغض النظر عما إذا كانت واشنطن ترسل إخطارات إلى موسكو بموجب المعاهدة أم لا.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
موسكو: واشنطن لم تعلق مشاركتها في "ستارت" لذا يجب عليها إرسال الإخطارات
29 مارس, 06:51 GMT

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 فبراير/شباط الماضي، في خطاب إلى الجمعية الفيدرالية، أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأمريكية (ستارت - 3)؛ مؤكدًا أن روسيا لا تنسحب من المعاهدة.

وأشار إلى أنه قبل العودة إلى المناقشة، من الضروري فهم ما تدعيه دول كفرنسا وبريطانيا؛ وكيفية مراعاة ترساناتهما الاستراتيجية.

كما تم تسليم المذكرة الرسمية بشأن تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، إلى الجانب الأميركي، في 28 شباط/فبراير الماضي.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:20 GMT
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