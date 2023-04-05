موسكو: معاهدة "ستارت" لم تمت لكنها "في العناية المركزة"
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
© Sputnik . WASIM SULIMAN
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن المعاهدة الروسية - الأمريكية "ستارت" للحد من الأسلحة النووية محكوم عليها بالفشل، وفرص العودة لها ليست كبيرة.
موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف خلال حوار مع إذاعة "سبوتنيك": "المعاهدة لم تمت لكنها في العناية المركزة".
وأضاف ريابكوف: "فيما يتعلق بالاستعادة الافتراضية لوظائفها، لا أعتقد أن الفرص كبيرة، ما لم تظهر الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا لتغيير مسارها العدائي بشدة تجاه روسيا".
وشدد ريابكوف على أنه "خلاف ذلك، فإن المعاهدة محكوم عليها بالفشل. هذه حقيقة قاسية يجب أن تؤخذ كما هي".
وأشار إلى أن إمكانية الوصول لاتفاقيات جديدة بهذا الشأن يعتمد على الولايات المتحدة.
وكان ريابكوف، صرح بأن موقف روسيا من تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت لا يزال ثابتا بغض النظر عما إذا كانت واشنطن ترسل إخطارات إلى موسكو بموجب المعاهدة أم لا.
وكان ريابكوف، صرح بأن موقف روسيا من تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت لا يزال ثابتا بغض النظر عما إذا كانت واشنطن ترسل إخطارات إلى موسكو بموجب المعاهدة أم لا.
29 مارس, 06:51 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 فبراير/شباط الماضي، في خطاب إلى الجمعية الفيدرالية، أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأمريكية (ستارت - 3)؛ مؤكدًا أن روسيا لا تنسحب من المعاهدة.
وأشار إلى أنه قبل العودة إلى المناقشة، من الضروري فهم ما تدعيه دول كفرنسا وبريطانيا؛ وكيفية مراعاة ترساناتهما الاستراتيجية.
كما تم تسليم المذكرة الرسمية بشأن تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، إلى الجانب الأميركي، في 28 شباط/فبراير الماضي.
كما تم تسليم المذكرة الرسمية بشأن تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، إلى الجانب الأميركي، في 28 شباط/فبراير الماضي.