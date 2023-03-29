https://sputnikarabic.ae/20230329/ريابكوف-الولايات-المتحدة-لم-تعلق-مشاركتها-في-معاهدة-ستارت-لذا-يجب-عليها-إرسال-الإخطارات-1075264684.html
ريابكوف: الولايات المتحدة لم تعلق مشاركتها في معاهدة ستارت لذا يجب عليها إرسال الإخطارات
ريابكوف: الولايات المتحدة لم تعلق مشاركتها في معاهدة ستارت لذا يجب عليها إرسال الإخطارات
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة لم تعلق مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة لذا يجب عليها إرسال الإخطارات إلى... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T06:51+0000
2023-03-29T06:51+0000
2023-03-29T06:51+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048077140_0:30:3013:1725_1920x0_80_0_0_a927a8c618a9bb00d5090635c5389f5e.jpg
وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة على عكس روسيا، لم تعلق رسميا تطبيق المعاهدة من جانبها، وعليه، فهم ملزمون بالامتثال الكامل لأحكامها أي أن فشلهم في تزويدنا ببيانات معينة يوسع قائمة انتهاكات المعاهدة من قبل واشنطن، والتي تضمنت منذ فترة طويلة عناصر خطيرة للغاية".وأضاف ريابكوف بالقول: "بعبارة أخرى، يفشل الأمريكيون بشكل صارخ في تنفيذ المعاهدة، ويحاولون نقل المسؤولية على الجانب الآخر"، مؤكدًا أن "هذا لن ينجح".وأضاف نائب وزير الخارجية الروسية: "لقد التزمنا طوعا بكم الالتزامات التي حددتها هذه المعاهدة كل شيء وموقفنا لا يعتمد على ما إذا كان الأمريكيون يعطوننا بياناتهم أم لا، ولم يتغير، كما قيل للجانب الأمريكي عدة مرات وبأقصى درجات الوضوح".
https://sputnikarabic.ae/20230328/أمريكا-روسيا-ترفض-طلبا-من-واشنطن-لتبادل-المعلومات-في-إطار-اتفاقية-ستارت--1075244059.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048077140_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_efc50033fd196097a54d2449469aede2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ريابكوف: الولايات المتحدة لم تعلق مشاركتها في معاهدة ستارت لذا يجب عليها إرسال الإخطارات
تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة لم تعلق مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة لذا يجب عليها إرسال الإخطارات إلى موسكو.
وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة على عكس روسيا، لم تعلق رسميا تطبيق المعاهدة من جانبها، وعليه، فهم ملزمون بالامتثال الكامل لأحكامها أي أن فشلهم في تزويدنا ببيانات معينة يوسع قائمة انتهاكات المعاهدة من قبل واشنطن، والتي تضمنت منذ فترة طويلة عناصر خطيرة للغاية".
وأضاف ريابكوف بالقول: "بعبارة أخرى، يفشل الأمريكيون بشكل صارخ في تنفيذ المعاهدة، ويحاولون نقل المسؤولية على الجانب الآخر"، مؤكدًا أن "هذا لن ينجح".
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسية: "لقد التزمنا طوعا بكم الالتزامات التي حددتها هذه المعاهدة كل شيء وموقفنا لا يعتمد على ما إذا كان الأمريكيون يعطوننا بياناتهم أم لا، ولم يتغير، كما قيل للجانب الأمريكي عدة مرات وبأقصى درجات الوضوح".