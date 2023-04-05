https://sputnikarabic.ae/20230405/وزراء-خارجية-تركيا-وبريطانيا-وأمريكا-يناقشون-مشكلات-تصدير-الأسمدة-الروسية-1075560737.html

وزراء خارجية تركيا وبريطانيا وأمريكا يناقشون مشكلات تصدير الأسمدة الروسية

وزراء خارجية تركيا وبريطانيا وأمريكا يناقشون مشكلات تصدير الأسمدة الروسية

ناقش وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، مع نظيريه البريطاني والأمريكي، جيمس كليفرلي، وأنتوني بلينكن، على الترتيب، ما يتعلق بصفقة الحبوب من البحر الأسود،... 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T13:33+0000

2023-04-05T13:33+0000

2023-04-05T13:33+0000

العالم

حبوب

تشاويش أوغلو

تصدير

روسيا

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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات من بروكسل، عقب اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأربعاء: "لقد ناقشت مع بلينكن وكليفرلي، صفقة الحبوب والمشكلات المتعلقة بتصدير الأسمدة الروسية".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريحات أمس، أن جزءًا من صفقة الحبوب لم يتم تنفيذه حتى الآن.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد خلال الجلسة العامة للمؤتمر البرلماني الدولي "روسيا - أفريقيا في عالم متعدد الأقطاب"، أن موسكو تصر على التنفيذ الكامل "لاتفاقية الحبوب" بما في ذلك الجزء المتعلق برفع القيود المفروضة على المنتجات والأسمدة الروسية، مشددًا في الوقت ذاته، على ضرورة إرسال الحبوب للدول الأفريقية والتي تتلقى اليوم 3 في المئة فقط من إجمالي حجم الحبوب المصدرة، وليس للدول الغنية.وتتضمن اتفاقية الحبوب، التي تم توقيعها في 22 تموز/ يوليو 2022، بين ممثلي تركيا والأمم المتحدة من جانب، وممثلي روسيا وأوكرانيا من جانب آخر، تصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة الأوكرانية من ثلاثة موانئ على البحر الأسود، بما في ذلك أوديسا.كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20230322/وزير-الدفاع-التركي-يرحب-بتمديد-صفقة-الحبوب-ويؤكد-أهمية-استمرارها-1075044985.html

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العالم, حبوب, تشاويش أوغلو, تصدير, روسيا