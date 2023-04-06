https://sputnikarabic.ae/20230406/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-140-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك--1075616656.html

الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 140 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك

الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 140 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن القضاء على أكثر من 140 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، على محور دونيتسك، وتدمير ثلاث عربات مدرعة ومنصة... 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T16:51+0000

2023-04-06T16:51+0000

2023-04-06T16:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

عمليات عسكرية

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074503074_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c9c85beaa7a1168e9c37a50373ea66d5.jpg

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع: "على محور دونيتسك، أسفرت عمليات وحدات تجمع "الجنوب" والضربات الجوية ونيران المدفعية، خلال اليوم الماضي، عن القضاء على أكثر من 140 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وثماني سيارات وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع "غفوزديكا" و"آكاتسيا" ، و"دي-30"، بالإضافة إلى محطة رادار مضاد للبطاريات أمريكية الصنع".وجاء في بيان الوزارة: "نظام كييف قتل عمداً أفراداً من عسكرييه بضربات مدفعية، لإحباط محاولتهم ترك مواقعهم وإعلان الاستسلام أمام القوات الروسية".ونفذت وحدات من تجمع القوات "الجنوبية" قرب بلدة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية عمليات نشطة؛ للسيطرة على معقل العدو. خلال المعركة، خاطب قائد وحدة من اللواء الميكانيكي 53 للقوات الأوكرانية المتمركزة في المعقل، القيادة الروسية عبر مكبرات الصوت، معلناً أن وحدته المكونة من 14 فردًا ألقت السلاح طواعيّة وترغب في الاستسلام".وأضاف البيان "تم القضاء على نحو 20 جنديًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من نوع "أكاتسيا" على محور خيرسون، خلال اليوم الماضي".في اتجاه كراسني ليمان، حددت وزارة الدفاع أن نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "الوسط" من القوات الروسية أصابت القوات الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا وتشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وقالت الوزارة إن "ما يصل إلى 80 عسكريا أوكرانيا تم تحييدهم وتدمير مركبتين قتاليتين مدرّعتين وثلاث عربات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" وقاذفة هاون ذاتية الدفع من طراز "Nona" بالإضافة إلى مدافع "D-20" وD-30".

https://sputnikarabic.ae/20230405/الدفاع-الروسية-إسقاط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-في-دونيتسك-1075553845.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا