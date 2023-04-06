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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230406/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-140-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك--1075616656.html
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 140 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 140 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن القضاء على أكثر من 140 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، على محور دونيتسك، وتدمير ثلاث عربات مدرعة ومنصة... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T16:51+0000
2023-04-06T16:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع: "على محور دونيتسك، أسفرت عمليات وحدات تجمع "الجنوب" والضربات الجوية ونيران المدفعية، خلال اليوم الماضي، عن القضاء على أكثر من 140 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وثماني سيارات وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع "غفوزديكا" و"آكاتسيا" ، و"دي-30"، بالإضافة إلى محطة رادار مضاد للبطاريات أمريكية الصنع".وجاء في بيان الوزارة: "نظام كييف قتل عمداً أفراداً من عسكرييه بضربات مدفعية، لإحباط محاولتهم ترك مواقعهم وإعلان الاستسلام أمام القوات الروسية".ونفذت وحدات من تجمع القوات "الجنوبية" قرب بلدة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية عمليات نشطة؛ للسيطرة على معقل العدو. خلال المعركة، خاطب قائد وحدة من اللواء الميكانيكي 53 للقوات الأوكرانية المتمركزة في المعقل، القيادة الروسية عبر مكبرات الصوت، معلناً أن وحدته المكونة من 14 فردًا ألقت السلاح طواعيّة وترغب في الاستسلام".وأضاف البيان "تم القضاء على نحو 20 جنديًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من نوع "أكاتسيا" على محور خيرسون، خلال اليوم الماضي".في اتجاه كراسني ليمان، حددت وزارة الدفاع أن نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "الوسط" من القوات الروسية أصابت القوات الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا وتشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وقالت الوزارة إن "ما يصل إلى 80 عسكريا أوكرانيا تم تحييدهم وتدمير مركبتين قتاليتين مدرّعتين وثلاث عربات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" وقاذفة هاون ذاتية الدفع من طراز "Nona" بالإضافة إلى مدافع "D-20" وD-30".
https://sputnikarabic.ae/20230405/الدفاع-الروسية-إسقاط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-في-دونيتسك-1075553845.html
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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 140 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك

16:51 GMT 06.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن القضاء على أكثر من 140 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، على محور دونيتسك، وتدمير ثلاث عربات مدرعة ومنصة مدفعية بولندية الصنع ومدفعي هاوتزر ومحطة رادار أمريكية الصنع.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع: "على محور دونيتسك، أسفرت عمليات وحدات تجمع "الجنوب" والضربات الجوية ونيران المدفعية، خلال اليوم الماضي، عن القضاء على أكثر من 140 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وثماني سيارات وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع "غفوزديكا" و"آكاتسيا" ، و"دي-30"، بالإضافة إلى محطة رادار مضاد للبطاريات أمريكية الصنع".
وجاء في بيان الوزارة: "نظام كييف قتل عمداً أفراداً من عسكرييه بضربات مدفعية، لإحباط محاولتهم ترك مواقعهم وإعلان الاستسلام أمام القوات الروسية".
ونفذت وحدات من تجمع القوات "الجنوبية" قرب بلدة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية عمليات نشطة؛ للسيطرة على معقل العدو. خلال المعركة، خاطب قائد وحدة من اللواء الميكانيكي 53 للقوات الأوكرانية المتمركزة في المعقل، القيادة الروسية عبر مكبرات الصوت، معلناً أن وحدته المكونة من 14 فردًا ألقت السلاح طواعيّة وترغب في الاستسلام".
وأضاف، "جراء الظلام ليلاً، تم وضع الجنود الأوكرانيين في مخبأ حتى الصباح لنقلهم لاحقًا إلى المنطقة الخلفية لتمركز القوات الروسية. في الليل، فتحت المدفعية الأوكرانية عمدًا نيرانًا كثيفة على المخبأ بعد العثور على الجنود الأوكرانيين المستسلمين. تم إطلاق نحو ثلاثمائة قذيفة من العيار الثقيل. نتيجة لضربة متعمدة من قبل مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية، قُتل جميع الجنود الأوكرانيين المستسلمين".
وأضاف البيان "تم القضاء على نحو 20 جنديًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من نوع "أكاتسيا" على محور خيرسون، خلال اليوم الماضي".
طائرة هجومية ميغ-29 ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في دونيتسك
أمس, 11:42 GMT

"في اتجاه كوبيانسك، هزمت نيران المدفعية من مجموعة القوات الغربية وحدات العدو في مناطق دفورتشنايا وبيشانوي وماسيوتوفكا في مقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى مناطق نوفوسيلوفسكوي وأرتوموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وبيترشوترافنيفي بمقاطعة خاركوف، تم تحييد أكثر من 50 جنديا أوكرانيا ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومركبتين، بالإضافة إلى محطة رادار مضادة للبطارية AN / TPQ-36 أمريكية الصنع. دمرت في هذا الاتجاه في يوم واحد".

في اتجاه كراسني ليمان، حددت وزارة الدفاع أن نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "الوسط" من القوات الروسية أصابت القوات الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا وتشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقالت الوزارة إن "ما يصل إلى 80 عسكريا أوكرانيا تم تحييدهم وتدمير مركبتين قتاليتين مدرّعتين وثلاث عربات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" وقاذفة هاون ذاتية الدفع من طراز "Nona" بالإضافة إلى مدافع "D-20" وD-30".
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Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:12 GMT
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