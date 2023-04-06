https://sputnikarabic.ae/20230406/الدفاع-الصينية-جيشنا-في-حالة-تأهب-قصوى-وعلى-واشنطن-وقف-تدخلها-السافر-في-شؤوننا-الداخلية-1075582232.html

الدفاع الصينية: الجيش في حالة تأهب قصوى وعلى واشنطن وقف تدخلها السافر في شؤوننا الداخلية

الدفاع الصينية: الجيش في حالة تأهب قصوى وعلى واشنطن وقف تدخلها السافر في شؤوننا الداخلية

دعت وزارة الدفاع الوطني الصينية، صباح اليوم الخميس، الولايات المتحدة بوقف تدخلها السافر في الشؤون الداخلية للصين، ووقف تعامله الرسمي مع تايوان، لافتة إلى أن... 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T03:58+0000

2023-04-06T03:58+0000

2023-04-06T03:59+0000

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وفي تصريحات لمتحدث رسمي باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية حول زيارة "المرور" التي تجريها زعيمة تايوان تساي إنغ-ون إلى الولايات المتحدة، نقلتها وكالة "شينخوا" الصينية، قال المتحدث: "نحن نعارض بشدة جميع أشكال التعامل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان وكذلك أي زيارة تقوم بها زعيمة سلطات تايوان إلى الولايات المتحدة تحت أي مسمى أو بأي ذريعة".وأضاف: "نعارض بشدة أي شكل من أشكال اتصال الجانب الأمريكي بسلطات الحزب الديمقراطي التقدمي، والذي ينتهك مبدأ "صين واحدة" والأحكام المنصوص عليها في البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة.وحثت الوزارة "الجانب الأمريكي على احترام التزامه السياسي الجاد الذي تعهد به تجاه الصين بشأن مسألة تايوان. ويجب على الجانب الأمريكي وقف تدخله السافر في الشؤون الداخلية للصين، ووقف تعامله الرسمي مع تايوان".وقال المتحدث:واستقبل رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيفن مكارثي، في كاليفورنيا يوم الأربعاء، رئيسة تايوان تساي إينغ وين، في مستهل اجتماع أثار غضب بكين حتى قبل انعقاده.والتقت تساي بسياسيين أمريكيين بارزين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي خلال محطة لها في الولايات المتحدة الأربعاء في إطار جولة شملت غواتيمالا وبيليز الحليفتين الرسميتين لتايبيه.يشار إلى أن بكين تشدد على أن تايوان جزء من أراضيها، وترفض أي اتصال رسمي بين تايبيه والدول الأخرى، وقد تعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.

https://sputnikarabic.ae/20230406/مكارثي-من-الضروري-مواصلة-بيع-الأسلحة-لتايوان-وضمان-تسليمها-في-الوقت-المناسب-1075580653.html

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أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم