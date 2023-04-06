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https://sputnikarabic.ae/20230406/مكارثي-من-الضروري-مواصلة-بيع-الأسلحة-لتايوان-وضمان-تسليمها-في-الوقت-المناسب-1075580653.html
مكارثي: من الضروري مواصلة بيع الأسلحة لتايوان وضمان تسليمها في الوقت المناسب
مكارثي: من الضروري مواصلة بيع الأسلحة لتايوان وضمان تسليمها في الوقت المناسب
أكد رئيس مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، كيفن مكارثي، عقب لقائه مع رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، على ضرورة مواصلة بيع الأسلحة إلى تايوان. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T02:07+0000
2023-04-06T02:07+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال مكارثي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: " يجب مواصلة بيع الأسلحة لتايوان وضمان تسليمها في الوقت المناسب".وأشار مكارثي، الذي يحتل ثالث أعلى منصب في التسلسل الهرمي للحكومة الأميركية، إلى أن واشنطن وتايبيه بحاجة إلى تعزيز التفاعل الاقتصادي، خاصة في مجال التجارة والتكنولوجيا.واستقبل رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيفن مكارثي، في كاليفورنيا يوم الأربعاء، رئيسة تايوان تساي إينغ وين، في مستهل اجتماع أثار غضب بكين حتى قبل انعقاده.والتقت تساي بسياسيين أمريكيين بارزين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي خلال محطة لها في الولايات المتحدة الأربعاء في إطار جولة شملت غواتيمالا وبيليز الحليفتين الرسميتين لتايبيه.يشار إلى أن بكين تشدد على أن تايوان جزء من أراضيها، وترفض أي اتصال رسمي بين تايبيه والدول الأخرى، وقد تعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.
https://sputnikarabic.ae/20230406/الصين-تتوعد-برد-حازم-على-خلفية-اجتماع-رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-ورئيسة-تايوان-1075580472.html
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الكونغرس الأمريكي, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين
الكونغرس الأمريكي, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين

مكارثي: من الضروري مواصلة بيع الأسلحة لتايوان وضمان تسليمها في الوقت المناسب

02:07 GMT 06.04.2023
© AP Photo / Greg Nash كيفين مكارثي من كاليفورنيا يتحدث خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب بشأن التغييرات المقترحة على ممارسات الشرطة والمساءلة
 كيفين مكارثي من كاليفورنيا يتحدث خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب بشأن التغييرات المقترحة على ممارسات الشرطة والمساءلة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Greg Nash
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أكد رئيس مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، كيفن مكارثي، عقب لقائه مع رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، على ضرورة مواصلة بيع الأسلحة إلى تايوان.
واشنطن - سبوتنيك. وقال مكارثي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: " يجب مواصلة بيع الأسلحة لتايوان وضمان تسليمها في الوقت المناسب".
رئيسة تايوان تساي إنج وين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
الصين تتوعد برد "حازم" على اجتماع رئيس مجلس النواب الأمريكي ورئيسة تايوان
01:08 GMT
وأشار مكارثي، الذي يحتل ثالث أعلى منصب في التسلسل الهرمي للحكومة الأميركية، إلى أن واشنطن وتايبيه بحاجة إلى تعزيز التفاعل الاقتصادي، خاصة في مجال التجارة والتكنولوجيا.
واستقبل رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيفن مكارثي، في كاليفورنيا يوم الأربعاء، رئيسة تايوان تساي إينغ وين، في مستهل اجتماع أثار غضب بكين حتى قبل انعقاده.
والتقت تساي بسياسيين أمريكيين بارزين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي خلال محطة لها في الولايات المتحدة الأربعاء في إطار جولة شملت غواتيمالا وبيليز الحليفتين الرسميتين لتايبيه.
يشار إلى أن بكين تشدد على أن تايوان جزء من أراضيها، وترفض أي اتصال رسمي بين تايبيه والدول الأخرى، وقد تعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.
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