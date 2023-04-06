https://sputnikarabic.ae/20230406/الرئيس-الصيني-يدعو-المجتمع-الدولي-للانخراط-في-مفاوضات-سلام-حول-أوكرانيا-بشكل-عاجل-1075599772.html

الرئيس الصيني يدعو المجتمع الدولي للانخراط في مفاوضات سلام حول أوكرانيا بشكل عاجل

الرئيس الصيني يدعو المجتمع الدولي للانخراط في مفاوضات سلام حول أوكرانيا بشكل عاجل

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، عقب محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بكين، أن الصين مستعدة مع فرنسا لدعوة المجتمع الدولي لاستئناف... 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T11:11+0000

2023-04-06T11:11+0000

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وقال الرئيس الصيني، "إن الصين مستعدة للتعاون مع فرنسا، وحث المجتمع الدولي على استئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مع مراعاة المصالح الأمنية المشروعة لجميع الأطراف، والسعي إلى حل سياسي للأزمة، وبناء هيكل أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام".وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في بكين خلال حديثه عن الأزمة الأوكرانية: "نظرا لعلاقة التقارب بين الصين وروسيا، فإن الصين بإمكانها أن تلعب دورا كبيرا في هذا الأمر".واعتبر ماكرون أن "الحرب في أوكرانيا ستعيد النظر في التوازنات العالمية".وهبطت طائرة الرئيس الفرنسي في مطار العاصمة الدولي "شودو" بعد ظهر يوم أمس الأربعاء بتوقيت بكين، وتستمر زيارة ماكرون من 5 إلى 7 أبريل/نيسان.

https://sputnikarabic.ae/20230406/الدفاع-الصينية-جيشنا-في-حالة-تأهب-قصوى-وعلى-واشنطن-وقف-تدخلها-السافر-في-شؤوننا-الداخلية-1075582232.html

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