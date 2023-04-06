https://sputnikarabic.ae/20230406/الولايات-المتحدة-تعتزم-إرسال-أسلحة-تجريبية-إلى-أوكرانيا-لمواجهة-المسيرات-1075613291.html

الولايات المتحدة تعتزم إرسال أسلحة تجريبية إلى أوكرانيا لمواجهة المسيرات

الولايات المتحدة تعتزم إرسال أسلحة تجريبية إلى أوكرانيا لمواجهة المسيرات

أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل إلى أوكرانيا منظومات تجريبية لمكافحة الطائرات المسيرة "الدرون". 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T15:48+0000

2023-04-06T15:48+0000

2023-04-06T15:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

طائرات بدون طيار

واشنطن

أخبار أوكرانيا

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وأشار متحدث باسم مؤسسة تطبيقات العلوم الدولية "SAIC"، إلى أن ذلك جاء بعد مسابقة أجراها الجيش الأمريكي للبحث لأسلحة لمحاربة طائرات "كاميكازي" دون طيار. ووفقا له، فإن "SAIC"، التي شاركت في المسابقة، سترسل عشرة أنظمة مضادة للطائرات دون طيار إلى كييف.لم يؤكد الجيش الأمريكي ومزود آخر إجراء الاختبارات للشحن اللاحق للأنظمة إلى كييف، لكن الجيش قدم وثائق تؤكد معلومات أخرى لـ "SAIC".كان الغرض من الاختبارات هو تدمير طائرات دون طيار من الدرجة الثالثة، وتزن أكثر من 25 كيلوغراما، وتزن طائرات "غيران" دون طيار التي تستخدمها روسيا حوالي 200 كيلوغرام. تشير المستندات أيضا إلى أن الفائز يجب أن يكون جاهزا لإرسال المنتجات إلى البلدان الشريكة في غضون 30-90 يوما من تاريخ العقد.وأضاف المصدر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، استخدمت "سايك" صواريخ نظام أسلحة متقدم دقيق موجهة بالليزر (APKWS) يصيب أهدافًا بدقة 100%. كما أن الصاروخ الذي يكلف أقل من 30 ألف دولار أرخص من ذخيرة أنظمة الصواريخ الثقيلة المضادة للطائرات. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل ترسانة النظام على مدفع رشاش "M240" ونظام حرب إلكتروني يمكنه اعتراض الطائرات دون طيار التجارية.يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت، يوم الثلاثاء، عن حزمة كبيرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تهدف إلى تعزيز الدفاع الجوي. وسيشمل عشرة "أنظمة صاروخية متحركة موجهة بالليزر ومضادة للطائرات دون طيار".

https://sputnikarabic.ae/20230404/البنتاغون-واشنطن-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-26-مليار-دولار-1075522415.html

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العالم, طائرات بدون طيار, واشنطن, أخبار أوكرانيا