https://sputnikarabic.ae/20230406/انطلاق-8-صواريخ-من-قطاع-غزة-في-الرشقة-الأولى-تجاه-البلدات-الإسرائيلية--1075624159.html
هيئة البث الإسرائيلي: اعتراض نحو 20 صاروخا استهدف سديروت ومستوطنات غلاف غزة
هيئة البث الإسرائيلي: اعتراض نحو 20 صاروخا استهدف سديروت ومستوطنات غلاف غزة
أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، صباح اليوم الجمعة، باعتراض نحو 20 صاروخا استهدف سديروت ومستوطنات غلاف غزة. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T22:18+0000
2023-04-06T22:18+0000
2023-04-06T22:33+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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ودوت صفارات الإنذار، صباح اليوم، في بلدتي كرميا ونتيف هعسارة على الحدود الشمالية مع قطاع غزة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.حملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20230406/الجيش-الإسرائيلي-صفارات-الإنذار-تدوي-جنوب-إسرائيل-1075623982.html
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
هيئة البث الإسرائيلي: اعتراض نحو 20 صاروخا استهدف سديروت ومستوطنات غلاف غزة
22:18 GMT 06.04.2023 (تم التحديث: 22:33 GMT 06.04.2023) تابعنا عبر
أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، صباح اليوم الجمعة، باعتراض نحو 20 صاروخا استهدف سديروت ومستوطنات غلاف غزة.
ودوت صفارات الإنذار، صباح اليوم، في بلدتي كرميا ونتيف هعسارة على الحدود الشمالية مع قطاع غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي
قد أعلن، اليوم، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.
حملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.
ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى
، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.
وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.
وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.