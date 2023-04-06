https://sputnikarabic.ae/20230406/بيسكوف-روسيا-سترد-بشكل-مناسب-على-نشر-أسلحة-نووية-أمريكية-في-قواعد-أوروبية-1075610592.html

الكرملين: روسيا سترد بشكل مناسب على نشر أسلحة نووية أمريكية في قواعد أوروبية

الكرملين: روسيا سترد بشكل مناسب على نشر أسلحة نووية أمريكية في قواعد أوروبية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكووف، أن تصرفات الدول المجاورة لبيلاروسيا لا يمكن التنبؤ بها، فهي دول معادية، لذلك لا يمكن لروسيا أن تقف جانباً،... 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T14:20+0000

2023-04-06T14:20+0000

2023-04-06T14:57+0000

روسيا

التعاون الاقتصادي

أخبار بيلاروسيا اليوم

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وقال بيسكوف، تعليقا على موضوع الإجراءات الأمنية لدولة الاتحاد، اليوم الخميس: "بيلاروسيا، مثلنا تماما، محاطة بدول معادية للغاية. وبما أننا دولة اتحادية، بطبيعة الحال، لا يمكن لروسيا أن تسيء إلى بيلاروسيا. إن تصرفات الجيران غير متوقعة للغاية وغير ودية، لذلك، بالطبع، هناك حاجة إلى الاحتياطات هنا".وأضاف بيسكوف أن روسيا سترد بشكل مناسب على نشر الأسلحة النووية الأمريكية في قواعد في أوروبا.وقال للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت هذه الحقيقة تثير القلق في الكرملين، "تستوجب".وصرح دميتري بيسكوف، بأن العمل على تعزيز دولة الاتحاد في روسيا وبيلاروسيا سيستمر، وقد تم تحقيق نتائج ممتازة خلال العام الماضي.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك حققتا الكثير من التكامل وتعزيز التعاون بما في ذلك قطاع الدفاع.وقال بوتين في اجتماع لمجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد، اليوم الخميس، في موسكو: "أود أن أؤكد أن بلدينا توحدهما الصداقة التقليدية والقيم الثقافية والروحية والأخلاقية المشتركة. وعلى هذا الأساس نبني دولة الاتحاد معًا. وقد حققنا بالفعل الكثير. علميا وتقنيا، وفي المجالات التعليمية والثقافية وغيرها".

https://sputnikarabic.ae/20230406/بوتين-روسيا-وبيلاروسيا-حققتا-الكثير-من-التكامل-وتعزيز-التعاون-بما-في-ذلك-قطاع-الدفاع-1075605643.html

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روسيا, التعاون الاقتصادي, أخبار بيلاروسيا اليوم