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https://sputnikarabic.ae/20230406/بيسكوف-روسيا-سترد-بشكل-مناسب-على-نشر-أسلحة-نووية-أمريكية-في-قواعد-أوروبية-1075610592.html
الكرملين: روسيا سترد بشكل مناسب على نشر أسلحة نووية أمريكية في قواعد أوروبية
الكرملين: روسيا سترد بشكل مناسب على نشر أسلحة نووية أمريكية في قواعد أوروبية
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكووف، أن تصرفات الدول المجاورة لبيلاروسيا لا يمكن التنبؤ بها، فهي دول معادية، لذلك لا يمكن لروسيا أن تقف جانباً،... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T14:20+0000
2023-04-06T14:57+0000
روسيا
التعاون الاقتصادي
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقال بيسكوف، تعليقا على موضوع الإجراءات الأمنية لدولة الاتحاد، اليوم الخميس: "بيلاروسيا، مثلنا تماما، محاطة بدول معادية للغاية. وبما أننا دولة اتحادية، بطبيعة الحال، لا يمكن لروسيا أن تسيء إلى بيلاروسيا. إن تصرفات الجيران غير متوقعة للغاية وغير ودية، لذلك، بالطبع، هناك حاجة إلى الاحتياطات هنا".وأضاف بيسكوف أن روسيا سترد بشكل مناسب على نشر الأسلحة النووية الأمريكية في قواعد في أوروبا.وقال للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت هذه الحقيقة تثير القلق في الكرملين، "تستوجب".وصرح دميتري بيسكوف، بأن العمل على تعزيز دولة الاتحاد في روسيا وبيلاروسيا سيستمر، وقد تم تحقيق نتائج ممتازة خلال العام الماضي.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك حققتا الكثير من التكامل وتعزيز التعاون بما في ذلك قطاع الدفاع.وقال بوتين في اجتماع لمجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد، اليوم الخميس، في موسكو: "أود أن أؤكد أن بلدينا توحدهما الصداقة التقليدية والقيم الثقافية والروحية والأخلاقية المشتركة. وعلى هذا الأساس نبني دولة الاتحاد معًا. وقد حققنا بالفعل الكثير. علميا وتقنيا، وفي المجالات التعليمية والثقافية وغيرها".
https://sputnikarabic.ae/20230406/بوتين-روسيا-وبيلاروسيا-حققتا-الكثير-من-التكامل-وتعزيز-التعاون-بما-في-ذلك-قطاع-الدفاع-1075605643.html
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روسيا, التعاون الاقتصادي, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, التعاون الاقتصادي, أخبار بيلاروسيا اليوم

الكرملين: روسيا سترد بشكل مناسب على نشر أسلحة نووية أمريكية في قواعد أوروبية

14:20 GMT 06.04.2023 (تم التحديث: 14:57 GMT 06.04.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكووف، أن تصرفات الدول المجاورة لبيلاروسيا لا يمكن التنبؤ بها، فهي دول معادية، لذلك لا يمكن لروسيا أن تقف جانباً، هناك حاجة إلى الاحتياطات هناك.
وقال بيسكوف، تعليقا على موضوع الإجراءات الأمنية لدولة الاتحاد، اليوم الخميس: "بيلاروسيا، مثلنا تماما، محاطة بدول معادية للغاية. وبما أننا دولة اتحادية، بطبيعة الحال، لا يمكن لروسيا أن تسيء إلى بيلاروسيا. إن تصرفات الجيران غير متوقعة للغاية وغير ودية، لذلك، بالطبع، هناك حاجة إلى الاحتياطات هنا".
وأضاف بيسكوف أن روسيا سترد بشكل مناسب على نشر الأسلحة النووية الأمريكية في قواعد في أوروبا.
وقال للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت هذه الحقيقة تثير القلق في الكرملين، "تستوجب".
وعندما سُئل كيف سترد روسيا على ذلك، أجاب بيسكوف: "بناء على ذلك".
بوتين ولوكاشينكو يشاركان في اجتماع المجلس الأعلى للدولة الاتحادية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
بوتين: روسيا وبيلاروسيا حققتا الكثير من التكامل وتعزيز التعاون بما في ذلك قطاع الدفاع
13:22 GMT
وصرح دميتري بيسكوف، بأن العمل على تعزيز دولة الاتحاد في روسيا وبيلاروسيا سيستمر، وقد تم تحقيق نتائج ممتازة خلال العام الماضي.

"كان الأمر يتعلق باللوحة الغنية لعلاقات الحليفين، حول تنفيذ برامج التنمية الحليفة. قال رئيسا وزراء البلدين إنهما حققا بالفعل نتائج ممتازة خلال العام الماضي، وسيستمر هذا العمل. كان هذا هو الشيء الرئيسي".

دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك حققتا الكثير من التكامل وتعزيز التعاون بما في ذلك قطاع الدفاع.
وقال بوتين في اجتماع لمجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد، اليوم الخميس، في موسكو: "أود أن أؤكد أن بلدينا توحدهما الصداقة التقليدية والقيم الثقافية والروحية والأخلاقية المشتركة. وعلى هذا الأساس نبني دولة الاتحاد معًا. وقد حققنا بالفعل الكثير. علميا وتقنيا، وفي المجالات التعليمية والثقافية وغيرها".
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