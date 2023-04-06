غواصة "ألروسا" الروسية تطلق طوربيدات في البحر الأسود
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصورأول غواصة نووية سوفيتية "لينينسكي كومسومول" بعد ترميمها في متحف "أستروف فورتوف" في سان بطرسبرج
© Sputnik . Alexander Galperin/
أعلن أسطول البحر الأسود الروسي، اليوم الخميس، عن إجراء تدريبات لغواصة " ألروسا" المحدثة، التي تعمل بالديزل والكهرباء على إطلاق طوربيدات.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للأسطول: ""يجري طاقم الغواصة "ألروسا" التي تعمل بالديزل والكهرباء" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، تدريبات على تنفيذ مهام مقررة، تعتبر جزءًا لا يتجزأ من برنامج إعداد الغواصة لأداء مهامها المحددة".
وأكد البيان أنه "أثناء التدريب المقرر، أجرى الطاقم تمرينات على تنفيذ مهام محددة، بما فيها وإطلاق طوربيدات على أهداف تحت الماء وسطح الماء"، مضيفاً بأنه في المرحلة التالية من التدريب، سيقوم الطاقم بوضع حقول ألغام، وكذلك التدريب على إحباط تأثير الطائرات المضادة للغواصات، مشيراً إلى أن التدريبات تجري في إحدى مناطق حوض البحر الأسود المخصصة للتدريب. وقد أكمل الطاقم مهمة الغوص العميق، وتم التدريب على خوارزميات التحكم بالغواصة واستخدام الأسلحة على أعماق متفاوتة، بالإضافة إلى طرق مختلفة للعوم.
وأكد البيان أنه "أثناء التدريب المقرر، أجرى الطاقم تمرينات على تنفيذ مهام محددة، بما فيها وإطلاق طوربيدات على أهداف تحت الماء وسطح الماء"، مضيفاً بأنه في المرحلة التالية من التدريب، سيقوم الطاقم بوضع حقول ألغام، وكذلك التدريب على إحباط تأثير الطائرات المضادة للغواصات، مشيراً إلى أن التدريبات تجري في إحدى مناطق حوض البحر الأسود المخصصة للتدريب. وقد أكمل الطاقم مهمة الغوص العميق، وتم التدريب على خوارزميات التحكم بالغواصة واستخدام الأسلحة على أعماق متفاوتة، بالإضافة إلى طرق مختلفة للعوم.
26 مارس, 08:28 GMT
وكان مصنع إصلاح السفن في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، قد أنهى تحديث غواصة "ألروسا"، في أيار/مايو من العام الماضي، حيث اكتسبت الغواصة بنتيجة التطوير، خصائص تقنية حديثة، تضعها في مصاف الغواصات الحديثة ضمن أسطول البحر الأسود.
وكانت غواصة "ألروسا" هي الغواصة الوحيدة ضمن الأسطول الروسي في البحر الأسود لبعض الوقت، حتى عام 2013. وبعد استعادة شبه جزيرة القرم لوضعها كأحد الأقاليم الروسية في عام 2014 حصل أسطول البحر الأسود على 6 غواصات جديدة مزودة بصواريخ متطورة.
وكانت غواصة "ألروسا" هي الغواصة الوحيدة ضمن الأسطول الروسي في البحر الأسود لبعض الوقت، حتى عام 2013. وبعد استعادة شبه جزيرة القرم لوضعها كأحد الأقاليم الروسية في عام 2014 حصل أسطول البحر الأسود على 6 غواصات جديدة مزودة بصواريخ متطورة.