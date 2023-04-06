https://sputnikarabic.ae/20230406/فرقاطة-روسية-تحمل-صواريخ-تسيركون-فرط-صوتية-تصل-السعودية-فيديو-1075594237.html
فرقاطة روسية تحمل صواريخ "تسيركون" فرط صوتية تصل السعودية... فيديو
فرقاطة روسية تحمل صواريخ "تسيركون" فرط صوتية تصل السعودية... فيديو
وصلت مفرزة من سفن الأسطول الشمالي تتكون من الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" وناقلة البحر المتوسطة "كاما"، في مهمة عمل إلى ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T09:09+0000
2023-04-06T09:09+0000
2023-04-06T09:09+0000
القاعدة البحرية الروسية
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السعودية
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وأثناء رسو السفن التي تنفذ مهمات بحرية لمسافات طويلة في الميناء، سيتم تزويدها بالوقود والمياه العذبة والإمدادات الغذائية.وفي السابق أجرت سفن البحرية الروسية مهامات في موانئ المملكة العربية السعودية منذ حوالي 10 سنوات.أبحرت مفرزة من سفن الأسطول الشمالي من سيفيرومورسك، في يناير من هذا العام، وخلال هذا الوقت، شارك في تدريبين بحريين دوليين في مياه المحيط الهندي وبحر العرب، وسافر حوالي 21 ألف ميل بحري. عبر سكان بحر الشمال خط الاستواء مرتين.وقال الوزير خلال تقرير قدمه للرئيس الروسي، إن الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" وعلى متنها صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت "تسيركون" تقوم برحلة بحرية طويلة عبر المحيطين الأطلسي والهندي وكذلك البحر الأبيض المتوسط.وأضاف شويغو: "ستركز الجهود الرئيسية خلال الرحلة على مواجهة تهديدات روسيا، والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين بالاشتراك مع الدول الصديقة. وأثناء التدريبات، سيتم تدريب الطاقم على استخدام أسلحة تفوق سرعة الصوت وصواريخ كروز بعيدة المدى في مختلف الظروف".
https://sputnikarabic.ae/20230406/غواصة-ألروسا-الروسية-تطلق-طوربيدات-في-البحر-الأسود-1075591750.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
القاعدة البحرية الروسية, روسيا, السعودية
القاعدة البحرية الروسية, روسيا, السعودية
فرقاطة روسية تحمل صواريخ "تسيركون" فرط صوتية تصل السعودية... فيديو
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وصلت مفرزة من سفن الأسطول الشمالي تتكون من الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" وناقلة البحر المتوسطة "كاما"، في مهمة عمل إلى ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية.
وأثناء رسو السفن التي تنفذ مهمات بحرية لمسافات طويلة في الميناء، سيتم تزويدها بالوقود والمياه العذبة والإمدادات الغذائية.
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية المنشور على تلغرام، يتم التخطيط لتنفيذ برنامج ثقافي للعاملين على السفن.
وفي السابق أجرت سفن البحرية الروسية مهامات في موانئ المملكة العربية السعودية منذ حوالي 10 سنوات.
أبحرت مفرزة من سفن الأسطول الشمالي من سيفيرومورسك، في يناير من هذا العام، وخلال هذا الوقت، شارك في تدريبين بحريين دوليين في مياه المحيط الهندي وبحر العرب، وسافر حوالي 21 ألف ميل بحري. عبر سكان بحر الشمال خط الاستواء مرتين.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" ستستخدم صواريخ "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خلال رحلتها الطويلة إلى المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
وقال الوزير خلال تقرير قدمه للرئيس الروسي، إن الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" وعلى متنها صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت "تسيركون" تقوم برحلة بحرية طويلة عبر المحيطين الأطلسي والهندي وكذلك البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف شويغو: "ستركز الجهود الرئيسية خلال الرحلة على مواجهة تهديدات روسيا، والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين بالاشتراك مع الدول الصديقة. وأثناء التدريبات، سيتم تدريب الطاقم على استخدام أسلحة تفوق سرعة الصوت وصواريخ كروز بعيدة المدى في مختلف الظروف".