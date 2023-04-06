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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230406/مصدر-لـسبوتنيك-فكرة-مصادرة-السفارة-الروسية-في-كييف-تنتهك-اتفاقية-فيينا-ومبدأ-المعاملة-بالمثل-1075618302.html
مصدر لـ"سبوتنيك": فكرة مصادرة السفارة الروسية في كييف تنتهك اتفاقية فيينا ومبدأ المعاملة بالمثل
مصدر لـ"سبوتنيك": فكرة مصادرة السفارة الروسية في كييف تنتهك اتفاقية فيينا ومبدأ المعاملة بالمثل
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن فكرة مصادرة السفارة الروسية في كييف تنتهك اتفاقية فيينا ومبدأ المعاملة بالمثل، مؤكداً أن روسيا تفي... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T18:02+0000
2023-04-06T18:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مصادرة
أملاك
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال المصدر: "مثل هذه القرارات تنتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ومبدأ المعاملة بالمثل".وأضاف، "كما تعلمون، فإن مباني السفارات وكل شيء فيها يتمتع بالحصانة والحماية. والسلطات المحلية ملزمة بتوفيرها".وختم بالقول: "من جانبنا (روسيا)، يتم الوفاء بالالتزامات المتعلقة ببناء وأراضي السفارة الأوكرانية في موسكو".وكانت نائبة مجلس مدينة كييف من حزب "خادم الشعب" الأوكراني، ليليا باشينايا، قد صرحت في وقت سابق، بأنه يحق لمجلس المدينة مصادرة الأرض القائم عليها مبنى السفارة الروسية، مؤكدة، "بادر حزبنا بإنهاء عقد إيجار الأرض الممنوحة للسفارة الروسية، وسيبدأ تأميم مقرها".وأوضحت باشينايا، أن مثل هذا القرار مرتبط بقطع العلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وروسيا والعملية العسكرية الروسية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230204/سفارة-روسيا-في-واشنطن-نقل-أصول-رجل-الأعمال-مالوفييف-إلى-كييف-تعد-سرقة-لمصالح-انتهازية-1073109859.html
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روسيا, مصادرة, أملاك, أخبار أوكرانيا
روسيا, مصادرة, أملاك, أخبار أوكرانيا

مصدر لـ"سبوتنيك": فكرة مصادرة السفارة الروسية في كييف تنتهك اتفاقية فيينا ومبدأ المعاملة بالمثل

18:02 GMT 06.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن فكرة مصادرة السفارة الروسية في كييف تنتهك اتفاقية فيينا ومبدأ المعاملة بالمثل، مؤكداً أن روسيا تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالسفارة الأوكرانية في موسكو.
موسكو – سبوتنيك. وقال المصدر: "مثل هذه القرارات تنتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ومبدأ المعاملة بالمثل".
وأضاف، "كما تعلمون، فإن مباني السفارات وكل شيء فيها يتمتع بالحصانة والحماية. والسلطات المحلية ملزمة بتوفيرها".
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
سفارة روسيا في واشنطن: نقل أصول رجل الأعمال مالوفييف إلى كييف تعد سرقة لمصالح انتهازية
4 فبراير, 20:30 GMT
وختم بالقول: "من جانبنا (روسيا)، يتم الوفاء بالالتزامات المتعلقة ببناء وأراضي السفارة الأوكرانية في موسكو".
وكانت نائبة مجلس مدينة كييف من حزب "خادم الشعب" الأوكراني، ليليا باشينايا، قد صرحت في وقت سابق، بأنه يحق لمجلس المدينة مصادرة الأرض القائم عليها مبنى السفارة الروسية، مؤكدة، "بادر حزبنا بإنهاء عقد إيجار الأرض الممنوحة للسفارة الروسية، وسيبدأ تأميم مقرها".

وأوضحت باشينايا، أن مثل هذا القرار مرتبط بقطع العلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وروسيا والعملية العسكرية الروسية الخاصة.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:31 GMT
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