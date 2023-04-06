عربي
هنية يحذر إسرائيل من التمادي في عدوانها على المسجد الأقصى
https://sputnikarabic.ae/20230406/مواجهات-بين-الفلسطينيين-والقوات-الإسرائيلية-في-الناصرة-وسخنين-وأم-الفحم-فيديو-1075621336.html
مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الناصرة وسخنين وأم الفحم... صور وفيديو
مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الناصرة وسخنين وأم الفحم... صور وفيديو
تداولت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، مقطعا مصورا لمواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مدينة أم الفحم. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T19:41+0000
2023-04-06T20:08+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061227250_0:0:2738:1540_1920x0_80_0_0_1edca78ac1bd72623b7d8b60e7722d0d.jpg
وأفادت وكالة "غزة الآن" الفلسطينية، بوقوع مواجهات بين فلسطيني الـ48 والقوات الاسرائيلية، في كل من مدينة الناصرة ومدينة أم الفحم بسبب أحداث الأقصى.يأتي هذا بعد أن قال، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، إن "الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام العدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى".وأضاف هنية: "ندين العدوان الصهيوني المتواصل على المسجد الأقصى، ونعتبره جريمة غير مسبوقة وعدوانا على أمتنا الإسلامية ومقدساتها".وحمّل هنية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما يجري من عدوان على المسجد الأقصى، لافتا إلى أن "الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا العدوان الغاشم".كما شدد على مواصلة طريق المقاومة والدفاع عن المسجد الأقصى بكل الوسائل المتاحة، مؤكدا أنه لن يسمح لإسرائيل تنفيذ مخططاتها في تهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى.وفي وقت سابق اليوم، حملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.وكان المسجد الأقصى شهد قبل يومين، اقتحام القوات الإسرائيلية له، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20230406/هنية-يحذر-إسرائيل-من-التمادي-في-عدوانها-على-المسجد-الأقصى-1075620751.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061227250_9:0:2738:2047_1920x0_80_0_0_fcb03d3d323f2d4f681c424730b4c226.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الناصرة وسخنين وأم الفحم... صور وفيديو

19:41 GMT 06.04.2023 (تم التحديث: 20:08 GMT 06.04.2023)
© AFP 2023 / Hazem Baderمتظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة
© AFP 2023 / Hazem Bader
تابعنا عبرTelegram
تداولت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، مقطعا مصورا لمواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مدينة أم الفحم.
وأفادت وكالة "غزة الآن" الفلسطينية، بوقوع مواجهات بين فلسطيني الـ48 والقوات الاسرائيلية، في كل من مدينة الناصرة ومدينة أم الفحم بسبب أحداث الأقصى.
يأتي هذا بعد أن قال، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، إن "الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام العدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى".
وأضاف هنية: "ندين العدوان الصهيوني المتواصل على المسجد الأقصى، ونعتبره جريمة غير مسبوقة وعدوانا على أمتنا الإسلامية ومقدساتها".
وحمّل هنية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما يجري من عدوان على المسجد الأقصى، لافتا إلى أن "الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا العدوان الغاشم".
إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
هنية يحذر إسرائيل من التمادي في عدوانها على المسجد الأقصى
19:20 GMT
كما شدد على مواصلة طريق المقاومة والدفاع عن المسجد الأقصى بكل الوسائل المتاحة، مؤكدا أنه لن يسمح لإسرائيل تنفيذ مخططاتها في تهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى.
وفي وقت سابق اليوم، حملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.
وكان المسجد الأقصى شهد قبل يومين، اقتحام القوات الإسرائيلية له، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.

وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала