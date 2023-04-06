https://sputnikarabic.ae/20230406/مواجهات-بين-الفلسطينيين-والقوات-الإسرائيلية-في-الناصرة-وسخنين-وأم-الفحم-فيديو-1075621336.html

مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الناصرة وسخنين وأم الفحم... صور وفيديو

مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الناصرة وسخنين وأم الفحم... صور وفيديو

تداولت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، مقطعا مصورا لمواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مدينة أم الفحم. 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T19:41+0000

2023-04-06T19:41+0000

2023-04-06T20:08+0000

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وأفادت وكالة "غزة الآن" الفلسطينية، بوقوع مواجهات بين فلسطيني الـ48 والقوات الاسرائيلية، في كل من مدينة الناصرة ومدينة أم الفحم بسبب أحداث الأقصى.يأتي هذا بعد أن قال، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، إن "الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام العدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى".وأضاف هنية: "ندين العدوان الصهيوني المتواصل على المسجد الأقصى، ونعتبره جريمة غير مسبوقة وعدوانا على أمتنا الإسلامية ومقدساتها".وحمّل هنية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما يجري من عدوان على المسجد الأقصى، لافتا إلى أن "الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا العدوان الغاشم".كما شدد على مواصلة طريق المقاومة والدفاع عن المسجد الأقصى بكل الوسائل المتاحة، مؤكدا أنه لن يسمح لإسرائيل تنفيذ مخططاتها في تهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى.وفي وقت سابق اليوم، حملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.وكان المسجد الأقصى شهد قبل يومين، اقتحام القوات الإسرائيلية له، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.

https://sputnikarabic.ae/20230406/هنية-يحذر-إسرائيل-من-التمادي-في-عدوانها-على-المسجد-الأقصى-1075620751.html

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