https://sputnikarabic.ae/20230406/نتنياهو-رد-إسرائيل-من-الليلة-وبعدها-سيكلف-أعدائنا-ثمنا-باهظا-1075624547.html
نتنياهو: رد إسرائيل من الليلة وبعدها سيكلف أعدائنا ثمنا باهظا
نتنياهو: رد إسرائيل من الليلة وبعدها سيكلف أعدائنا ثمنا باهظا
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الجمعة، في نهاية اجتماع المجلس الوزاري المصغر، إن رد إسرائيل من الليلة وبعدها سيكلف أعدائنا ثمنا باهظا. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T22:40+0000
2023-04-06T22:40+0000
2023-04-06T23:08+0000
بنيامين نتنياهو
تصريحات نتنياهو
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.حملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20230406/انطلاق-8-صواريخ-من-قطاع-غزة-في-الرشقة-الأولى-تجاه-البلدات-الإسرائيلية--1075624159.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, تصريحات نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
بنيامين نتنياهو, تصريحات نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
نتنياهو: رد إسرائيل من الليلة وبعدها سيكلف أعدائنا ثمنا باهظا
22:40 GMT 06.04.2023 (تم التحديث: 23:08 GMT 06.04.2023) تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الجمعة، في نهاية اجتماع المجلس الوزاري المصغر، إن رد إسرائيل من الليلة وبعدها سيكلف أعدائنا ثمنا باهظا.
وكان الجيش الإسرائيلي
قد أعلن، اليوم، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.
حملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.
ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى
، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.
وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.
وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.