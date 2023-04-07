https://sputnikarabic.ae/20230407/إعلام-واشنطن-تشك-في-قدرة-أوكرانيا-على-شن-هجوم-مضاد--1075656394.html
إعلام: واشنطن تشك في قدرة أوكرانيا على شن هجوم مضاد
إعلام: واشنطن تشك في قدرة أوكرانيا على شن هجوم مضاد
ذكرت وكالة أنباء غربية، أن إجراء عملية هجوم مضاد من قبل أوكرانيا، أصبحت موضع شك على خلفية الخسارة السريعة للأفراد العسكريين ذوي الخبرة في القوات الأوكرانية. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T15:42+0000
2023-04-07T15:42+0000
2023-04-07T15:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار العالم الآن
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وذكرت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: "أن أوكرانيا تأمل في شن هجوم في الربيع وسط مخاوف من أن الدعم الغربي قد يتضاءل إذا لم تظهر البلاد "طريقًا واضحًا للنصر".وقال مستشار مكتب رئيس أوكرانيا، ميخائيل بودولاك، لشبكة "إن بي سي نيوز": "في بداية هذا الصراع، كان كل من قاتل تقريبًا جنديًا متمرسًا تم تدريبه لعدة سنوات، لسوء الحظ، الناس يموتون، الأوكرانيون يموتون. الناس في الخطوط الأمامية مرهقون، لذلك علينا استبدالهم".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230407/الدفاع-الروسية-تكشف-أسماء-جديدة-لمشاركين-أمريكيين-وأوكرانيين-في-البرامج-البيولوجية-العسكرية--1075647798.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار العالم الآن
إعلام: واشنطن تشك في قدرة أوكرانيا على شن هجوم مضاد
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ذكرت وكالة أنباء غربية، أن إجراء عملية هجوم مضاد من قبل أوكرانيا، أصبحت موضع شك على خلفية الخسارة السريعة للأفراد العسكريين ذوي الخبرة في القوات الأوكرانية.
وذكرت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: "أن أوكرانيا تأمل في شن هجوم في الربيع وسط مخاوف من أن الدعم الغربي قد يتضاءل إذا لم تظهر البلاد "طريقًا واضحًا للنصر".
وأشارت القناة إلى أن "عدد الجنود الأوكرانيين المتمرسين آخذ في التناقص، الأمر الذي يدعو إلى التشكيك في جدوى العملية الهجومية، التي ينبغي أن تبدأ في الأشهر القليلة المقبلة".
وقال مستشار مكتب رئيس أوكرانيا، ميخائيل بودولاك، لشبكة "إن بي سي نيوز": "في بداية هذا الصراع، كان كل من قاتل تقريبًا جنديًا متمرسًا تم تدريبه لعدة سنوات، لسوء الحظ، الناس يموتون، الأوكرانيون يموتون. الناس في الخطوط الأمامية مرهقون، لذلك علينا استبدالهم".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.