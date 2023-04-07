عربي
Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230407/إعلام-واشنطن-تشك-في-قدرة-أوكرانيا-على-شن-هجوم-مضاد--1075656394.html
إعلام: واشنطن تشك في قدرة أوكرانيا على شن هجوم مضاد
إعلام: واشنطن تشك في قدرة أوكرانيا على شن هجوم مضاد
ذكرت وكالة أنباء غربية، أن إجراء عملية هجوم مضاد من قبل أوكرانيا، أصبحت موضع شك على خلفية الخسارة السريعة للأفراد العسكريين ذوي الخبرة في القوات الأوكرانية. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T15:42+0000
2023-04-07T15:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072779426_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_17990c58f113805b14a94b7de7d6e868.jpg
وذكرت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: "أن أوكرانيا تأمل في شن هجوم في الربيع وسط مخاوف من أن الدعم الغربي قد يتضاءل إذا لم تظهر البلاد "طريقًا واضحًا للنصر".وقال مستشار مكتب رئيس أوكرانيا، ميخائيل بودولاك، لشبكة "إن بي سي نيوز": "في بداية هذا الصراع، كان كل من قاتل تقريبًا جنديًا متمرسًا تم تدريبه لعدة سنوات، لسوء الحظ، الناس يموتون، الأوكرانيون يموتون. الناس في الخطوط الأمامية مرهقون، لذلك علينا استبدالهم".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230407/الدفاع-الروسية-تكشف-أسماء-جديدة-لمشاركين-أمريكيين-وأوكرانيين-في-البرامج-البيولوجية-العسكرية--1075647798.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072779426_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_cf2b9205a00465b91a5e9a3488beee79.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار العالم الآن

إعلام: واشنطن تشك في قدرة أوكرانيا على شن هجوم مضاد

15:42 GMT 07.04.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ذكرت وكالة أنباء غربية، أن إجراء عملية هجوم مضاد من قبل أوكرانيا، أصبحت موضع شك على خلفية الخسارة السريعة للأفراد العسكريين ذوي الخبرة في القوات الأوكرانية.
وذكرت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: "أن أوكرانيا تأمل في شن هجوم في الربيع وسط مخاوف من أن الدعم الغربي قد يتضاءل إذا لم تظهر البلاد "طريقًا واضحًا للنصر".

وأشارت القناة إلى أن "عدد الجنود الأوكرانيين المتمرسين آخذ في التناقص، الأمر الذي يدعو إلى التشكيك في جدوى العملية الهجومية، التي ينبغي أن تبدأ في الأشهر القليلة المقبلة".

وقال مستشار مكتب رئيس أوكرانيا، ميخائيل بودولاك، لشبكة "إن بي سي نيوز": "في بداية هذا الصراع، كان كل من قاتل تقريبًا جنديًا متمرسًا تم تدريبه لعدة سنوات، لسوء الحظ، الناس يموتون، الأوكرانيون يموتون. الناس في الخطوط الأمامية مرهقون، لذلك علينا استبدالهم".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
الدفاع الروسية تكشف أسماء جديدة لمشاركين أمريكيين وأوكرانيين في البرامج البيولوجية العسكرية
13:23 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала