https://sputnikarabic.ae/20230407/الدفاع-الروسية-الولايات-المتحدة-تستأنف-بناء-المعامل-البيولوجية-في-أوكرانيا-1075647051.html
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تستأنف بناء المعامل البيولوجية في أوكرانيا
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تستأنف بناء المعامل البيولوجية في أوكرانيا
أعلن إيغور كيريلوف، رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، أن الولايات المتحدة استأنفت برنامج بناء المعامل البيولوجية في... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T12:49+0000
2023-04-07T12:49+0000
2023-04-07T12:49+0000
روسيا
رصد عسكري
العالم
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وقال كيريلوف في إفادة صحفية، اليوم الجمعة: "على الرغم من التوقف القسري المرتبط بإجراء العملية العسكرية الخاصة، فقد استؤنفت الآن الأنشطة في إطار البرنامج. وتتمثل المهام الرئيسية في هذه المرحلة في مواصلة بناء المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، وكذلك زيادة تدريب الأوكرانيين".وقد توصل إلى هذا الاستنتاج بناءً على تحليل محضر اجتماع مجموعة العمل من المتخصصين الأمريكيين والأوكرانيين بقيادة ممثلين عن إدارة الحد من التهديدات في وزارة الدفاع الأمريكية (DITRA)، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بشأن خطط تنفيذ برنامج الحد من التهديدات البيولوجية في أوكرانيا.وبحسب كيريلوف، فإن حقائق الأنشطة العسكرية البيولوجية للبنتاغون، التي عبّرت عنها سابقًا وزارة الدفاع الروسية، تجبر واشنطن على بذل جهود لإخفاء الطبيعة الحقيقية للعمل. وشدد على أن الولايات المتحدة، لهذا الغرض غيرت اسم برنامج البحوث البيولوجية المشتركة، والذي يهدف في الواقع إلى تطوير مكونات الأسلحة البيولوجية.وأضاف: "يشير البروتوكول إلى أن البرنامج قد حصل على اسم جديد " أبحاث المراقبة البيولوجية ". وفقًا للوثيقة، تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية مواصلة البحث عن مسببات الأمراض الخطيرة، وجمع المواد البيولوجية وإرسالها إلى الولايات المتحدة".
https://sputnikarabic.ae/20230322/ياروفايا-أمريكا-أخفت-منشآت-عسكرية-في-أوكرانيا-تحت-ستار-المختبرات-البيولوجية--1075022964.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, رصد عسكري, العالم
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تستأنف بناء المعامل البيولوجية في أوكرانيا
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أعلن إيغور كيريلوف، رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، أن الولايات المتحدة استأنفت برنامج بناء المعامل البيولوجية في أوكرانيا، وتقوم بتوسيع تدريب علماء الأحياء الأوكرانيين.
وقال كيريلوف في إفادة صحفية، اليوم الجمعة: "على الرغم من التوقف القسري المرتبط بإجراء العملية العسكرية الخاصة، فقد استؤنفت الآن الأنشطة في إطار البرنامج. وتتمثل المهام الرئيسية في هذه المرحلة في مواصلة بناء المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، وكذلك زيادة تدريب الأوكرانيين".
وقد توصل إلى هذا الاستنتاج بناءً على تحليل محضر اجتماع مجموعة العمل من المتخصصين الأمريكيين والأوكرانيين بقيادة ممثلين عن إدارة الحد من التهديدات في وزارة الدفاع الأمريكية (DITRA)، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بشأن خطط تنفيذ برنامج الحد من التهديدات البيولوجية في أوكرانيا.
وبحسب كيريلوف، فإن حقائق الأنشطة العسكرية البيولوجية للبنتاغون، التي عبّرت عنها سابقًا وزارة الدفاع الروسية، تجبر واشنطن على بذل جهود لإخفاء الطبيعة الحقيقية للعمل. وشدد على أن الولايات المتحدة، لهذا الغرض غيرت اسم برنامج البحوث البيولوجية المشتركة، والذي يهدف في الواقع إلى تطوير مكونات الأسلحة البيولوجية.
وأضاف: "يشير البروتوكول إلى أن البرنامج قد حصل على اسم جديد " أبحاث المراقبة البيولوجية ". وفقًا للوثيقة، تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية مواصلة البحث عن مسببات الأمراض الخطيرة، وجمع المواد البيولوجية وإرسالها إلى الولايات المتحدة".