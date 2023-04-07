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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230407/الطيران-الروسي-يستهدف-الحرس-البحري-الأوكراني-في-خيرسون-ويقضي-على-50-شخصا-1075627576.html
الطيران الروسي يستهدف الحرس البحري الأوكراني في خيرسون ويقضي على 50 شخصا
الطيران الروسي يستهدف الحرس البحري الأوكراني في خيرسون ويقضي على 50 شخصا
استهدف الطيران الروسي، صباح اليوم الجمعة، موقع الحرس البحري الأوكراني في محافظة خيرسون، حيث بلغت خسائر العدو حوالي 50 شخصًا. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T03:05+0000
2023-04-07T03:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال أندريه روليف، رئيس مركز الإعلام في التشكيل العسكري "دينيبر" ، لوكالة" سبوتنيك": "في اتجاه خيرسون، ألحقت طائرات الجو الروسية ضررًا بموقع تمركز الوحدة البحرية الأوكرانية المؤقتة في منطقة فيليكنتسو. وبلغت الخسائر البشرية للعدو حوالي 50 شخصًا".وأضاف روليف: "كما دمر مدفعيو التشكيل العسكري "دينيبر" اثنين من فرق المدفعية المتحركة التابعة للجيش الأوكراني مناطق البلدات الساحلية في بيريغوفي ونيكولسكوي".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230327/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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الطيران الروسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
الطيران الروسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

الطيران الروسي يستهدف الحرس البحري الأوكراني في خيرسون ويقضي على 50 شخصا

03:05 GMT 07.04.2023 (تم التحديث: 03:11 GMT 07.04.2023)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات "سو - 30 إس إم" و "سو - 35 إس"
مناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات سو - 30 إس إم و سو - 35 إس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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حصري
استهدف الطيران الروسي، صباح اليوم الجمعة، موقع الحرس البحري الأوكراني في محافظة خيرسون، حيث بلغت خسائر العدو حوالي 50 شخصًا.
موسكو - سبوتنيك. وقال أندريه روليف، رئيس مركز الإعلام في التشكيل العسكري "دينيبر" ، لوكالة" سبوتنيك": "في اتجاه خيرسون، ألحقت طائرات الجو الروسية ضررًا بموقع تمركز الوحدة البحرية الأوكرانية المؤقتة في منطقة فيليكنتسو. وبلغت الخسائر البشرية للعدو حوالي 50 شخصًا".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
27 مارس, 14:29 GMT
وأضاف روليف: "كما دمر مدفعيو التشكيل العسكري "دينيبر" اثنين من فرق المدفعية المتحركة التابعة للجيش الأوكراني مناطق البلدات الساحلية في بيريغوفي ونيكولسكوي".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 17:31 GMT
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