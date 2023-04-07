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بايدن يمدد "حالة الطوارئ" في مجال الأمن القومي فيما يتعلق "بأنشطة روسيا"
بايدن يمدد "حالة الطوارئ" في مجال الأمن القومي فيما يتعلق "بأنشطة روسيا"
مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا، لمدة عام، قد يفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات من روسيا بناءً على ما يسمى "بأنشطة موسكو الضارة في الخارج"، وفقًا... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T17:24+0000
2023-04-07T17:24+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وقال بايدن في الوثيقة اليوم الجمعة: "وفقًا للمادة 202 من قانون الطوارئ الوطني، أمدد لمدة عام حالة الطوارئ الوطنية المفروضة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024".وأضافة إلى ذلك ما اسمته الوثيقة "بالأعمال الخبيثة في المجال السيبراني" و"التشجيع واستخدام الفساد العابر للحدود للتأثير على الحكومات الأجنبية" وغير ذلك.وفقا للوثيقة التي يخطر فيها الرئيس المشرعين بتمديد الأمر التنفيذي، فإن الحاجة إلى مثل هذه الإجراءات تمليها ما وصفته "بالأنشطة العدائية لحكومات روسيا" التي تشكل "تهديدا غير عادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة".
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

بايدن يمدد "حالة الطوارئ" في مجال الأمن القومي فيما يتعلق "بأنشطة روسيا"

17:24 GMT 07.04.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا، لمدة عام، قد يفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات من روسيا بناءً على ما يسمى "بأنشطة موسكو الضارة في الخارج"، وفقًا لوثيقة أصدرها البيت الأبيض يوم الجمعة.
وقال بايدن في الوثيقة اليوم الجمعة: "وفقًا للمادة 202 من قانون الطوارئ الوطني، أمدد لمدة عام حالة الطوارئ الوطنية المفروضة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024".

ومن بين الأسباب المحتملة لفرض العقوبات التي تنص على تجميد الممتلكات والأصول في الولايات المتحدة، فإن الوثيقة تحدثت عن "تقويض إجراء انتخابات حرة وديمقراطية في الولايات المتحدة، وكذلك انتخابات حلفائها وشركائها".

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وأضافة إلى ذلك ما اسمته الوثيقة "بالأعمال الخبيثة في المجال السيبراني" و"التشجيع واستخدام الفساد العابر للحدود للتأثير على الحكومات الأجنبية" وغير ذلك.
وفقا للوثيقة التي يخطر فيها الرئيس المشرعين بتمديد الأمر التنفيذي، فإن الحاجة إلى مثل هذه الإجراءات تمليها ما وصفته "بالأنشطة العدائية لحكومات روسيا" التي تشكل "تهديدا غير عادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة".
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