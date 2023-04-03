https://sputnikarabic.ae/20230403/البيت-الأبيض-خفض-أوبك-للإنتاج-غير-منطقي-1075462990.html
البيت الأبيض: خفض "أوبك+" للإنتاج "غير منطقي"
البيت الأبيض: خفض "أوبك+" للإنتاج "غير منطقي"
قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن قرار دول "أوبك+" بخفض فوري في إنتاج النفط هو أمر "غير منطقي". 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T08:51+0000
2023-04-03T08:51+0000
2023-04-03T08:51+0000
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وأضاف متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض في بيان: "التخفيضات المعلنة أخيرا غير منطقية، بالنظر إلى حالة عدم اليقين في السوق"، وفق شبكة "CNBC" الأمريكية.وارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلن العديد من أكبر المصدرين في العالم عن تخفيضات مفاجئة في الإنتاج.يتداول سعر خام برنت فوق 84 دولاراً للبرميل بعد أن قفز بأكثر من 5%.وجاءت الزيادة بعد أن قالت السعودية والعراق وعدة دول خليجية، أمس الأحد، إنها خفضت الإنتاج بأكثر من مليون برميل نفط يوميا.وقالت روسيا، العضو في "أوبك +"، الأحد أيضا، إنها ستمدد خفضا طوعيا قدره 500 ألف برميل حتى نهاية عام 2023.وأعلنت السعودية، أكبر منتج في أوبك، عن خفض 500 ألف برميل يوميا للحفاظ على استقرار سوق النفط، إضافةً إلى خفض الإمارات 144 ألف برميل يوميا والعراق 211 ألف والكويت 128 ألف، وكازاخستان 78 ألف، وعمان 40 ألف، والجزائر 48 ألف برميل.ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، قوله إن التخفيضات ستبدأ في مايو/أيار، وتستمر حتى نهاية العام.في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفقت "أوبك +" على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية العام، وهو أكبر خفض منذ بداية الوباء ويعادل نحو 2% من الطلب العالمي على النفط، وهي خطوة أثارت غضب واشنطن، حيث أدى تقليص المعروض إلى زيادة أسعار النفط. تجادل الولايات المتحدة أن العالم بحاجة إلى أسعار نفط منخفضة، حيث يمكن أن تضر الأسعار المرتفعة بالنمو الاقتصادي وتساعد روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230402/أسعار-النفط-تقفز-بأكثر-من-5-بعد-تخفيضات-الإنتاج-من-بعض-دول-أوبك--1075454159.html
https://sputnikarabic.ae/20230402/السعودية-والإمارات-والكويت-وعمان-والعراق-والجزائر-تخفض-طوعيا-إنتاج-النفط-من-مايو-حتى-نهاية-2023-1075441544.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أسعار النفط اليوم, اقتصاد, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أسعار النفط اليوم, اقتصاد, الأخبار
البيت الأبيض: خفض "أوبك+" للإنتاج "غير منطقي"
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قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن قرار دول "أوبك+" بخفض فوري في إنتاج النفط هو أمر "غير منطقي".
وأضاف متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض في بيان: "التخفيضات المعلنة أخيرا غير منطقية، بالنظر إلى حالة عدم اليقين في السوق"، وفق شبكة
"CNBC" الأمريكية.
وارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلن العديد من أكبر المصدرين في العالم عن تخفيضات مفاجئة في الإنتاج.
يتداول سعر خام برنت
فوق 84 دولاراً للبرميل بعد أن قفز بأكثر من 5%.
وجاءت الزيادة بعد أن قالت السعودية
والعراق وعدة دول خليجية، أمس الأحد، إنها خفضت الإنتاج بأكثر من مليون برميل نفط يوميا.
وقالت روسيا، العضو في "أوبك +"، الأحد أيضا، إنها ستمدد خفضا طوعيا قدره 500 ألف برميل حتى نهاية عام 2023.
وأعلنت السعودية، أكبر منتج في أوبك، عن خفض 500 ألف برميل يوميا للحفاظ على استقرار سوق النفط، إضافةً إلى خفض الإمارات 144 ألف برميل يوميا والعراق 211 ألف والكويت 128 ألف، وكازاخستان 78 ألف، وعمان 40 ألف، والجزائر 48 ألف برميل.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، قوله إن التخفيضات ستبدأ في مايو/أيار، وتستمر حتى نهاية العام.
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفقت "أوبك +" على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية العام، وهو أكبر خفض منذ بداية الوباء ويعادل نحو 2% من الطلب العالمي على النفط، وهي خطوة أثارت غضب واشنطن
، حيث أدى تقليص المعروض إلى زيادة أسعار النفط.
تجادل الولايات المتحدة أن العالم بحاجة إلى أسعار نفط منخفضة، حيث يمكن أن تضر الأسعار المرتفعة بالنمو الاقتصادي وتساعد روسيا
.