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https://sputnikarabic.ae/20230407/تشاد-تطلب-من-السفير-الألماني-مغادرة-أراضيها-وتمهله-48-ساعة-1075664904.html
تشاد تطلب من السفير الألماني مغادرة أراضيها وتمهله 48 ساعة
تشاد تطلب من السفير الألماني مغادرة أراضيها وتمهله 48 ساعة
طلبت الحكومة الانتقالية في تشاد من السفير الألماني مغادرة البلاد، وأمهلته 48 ساعة، حسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الاتصال التشادية. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T23:19+0000
2023-04-07T23:22+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان، اليوم الجمعة، أن السفير جان كريستيان غوردن كريك "لم يحترم الأعراف الدبلوماسية المعمول بها، وأن قرار السلطات التشادية كان "مدفوعا بهذا الموقف الذي يفتقر للكياسة".
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العالم, أخبار تشاد, أخبار ألمانيا, طرد
العالم, أخبار تشاد, أخبار ألمانيا, طرد

تشاد تطلب من السفير الألماني مغادرة أراضيها وتمهله 48 ساعة

23:19 GMT 07.04.2023 (تم التحديث: 23:22 GMT 07.04.2023)
© ISSOUF SANOGOعلم تشاد
علم تشاد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© ISSOUF SANOGO
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طلبت الحكومة الانتقالية في تشاد من السفير الألماني مغادرة البلاد، وأمهلته 48 ساعة، حسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الاتصال التشادية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان، اليوم الجمعة، أن السفير جان كريستيان غوردن كريك "لم يحترم الأعراف الدبلوماسية المعمول بها، وأن قرار السلطات التشادية كان "مدفوعا بهذا الموقف الذي يفتقر للكياسة".
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