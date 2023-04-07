https://sputnikarabic.ae/20230407/روسيا-مستعدة-للمشاركة-في-بناء-محطات-نووية-لتوليد-الكهرباء-في-فيتنام-1075630380.html
روسيا مستعدة للمشاركة في بناء محطات نووية لتوليد الكهرباء في فيتنام
روسيا مستعدة للمشاركة في بناء محطات نووية لتوليد الكهرباء في فيتنام
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة للمشاركة في بناء محطات نووية لتوليد الكهرباء في فيتنام، ذات قدرة كبيرة وصغيرة،... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T07:45+0000
2023-04-07T07:45+0000
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هانوي - سبوتنيك. وقال تشيرنيشينكو خلال لقاء مع رؤساء قطاع الصناعة النووية الفيتنامية، في معهد الطاقة الذرية الفيتنامي، على هامش الاجتماع الـ 24 للجنة الحكومية الروسية الفيتنامية: "روسيا مستعدة للمشاركة ومساعدة فيتنام في حال تم اتخاذ قرار لبناء محطات نووية لتوليد الكهرباء، ذات قدرة كبيرة وصغيرة"، مشددًا على الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به الطاقة النووية في ضمان سيادة فيتنام في مجال الطاقة.ونوّه تشيرنيشينكو إلى أهمية إيجاد ظروف مواتية لإجراء المدفوعات بالعملتين الوطنيتين.ويذكر أن لدى روسيا علاقات بناءة جدًا ووثيقة مع فيتنام، حيث تشهد هذه العلاقات حاليًا تطورًا مطردًا في كل مجالات التعاون بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230403/إسرائيل-وفيتنام-تعلنان-عزمهما-توقيع-اتفاقية-تجارة-حرة-خلال-2023-1075469557.html
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روسيا, فيتنام, أخبار العالم الآن
روسيا, فيتنام, أخبار العالم الآن
روسيا مستعدة للمشاركة في بناء محطات نووية لتوليد الكهرباء في فيتنام
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أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة للمشاركة في بناء محطات نووية لتوليد الكهرباء في فيتنام، ذات قدرة كبيرة وصغيرة، وفق طلب الجانب الفيتنامي.
هانوي - سبوتنيك. وقال تشيرنيشينكو خلال لقاء مع رؤساء قطاع الصناعة النووية الفيتنامية، في معهد الطاقة الذرية الفيتنامي، على هامش الاجتماع الـ 24 للجنة الحكومية الروسية الفيتنامية: "روسيا مستعدة للمشاركة ومساعدة فيتنام في حال تم اتخاذ قرار لبناء محطات نووية لتوليد الكهرباء، ذات قدرة كبيرة وصغيرة"، مشددًا على الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به الطاقة النووية في ضمان سيادة فيتنام في مجال الطاقة.
وأضاف تشيرنيشينكو أن "تبني مثل هذا القرار سيسمح لفيتنام بالاقتراب أكثر من تحقيق هدف الحياد المناخي".
وقال تشيرنيشينكو للصحفيين، يوم أمس الخميس، على هامش مشاركته في منتدى الأعمال الروسي الفيتنامي في هانوي، بأنه يمكن وصف العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، بالعملاق النائم، بالنظر إلى اقتصاديي البلدين ومزاج علاقات الشراكة الأخوية بينهما، وأن الإمكانات المتوفرة لديهما، قادرة على مضاعفة حجم التجارة المتبادلة إلى 10 مليارات دولار حتى بداية 2025.
ونوّه تشيرنيشينكو إلى أهمية إيجاد ظروف مواتية لإجراء المدفوعات بالعملتين الوطنيتين.
ويذكر أن لدى روسيا علاقات بناءة جدًا ووثيقة مع فيتنام، حيث تشهد هذه العلاقات حاليًا تطورًا مطردًا في كل مجالات التعاون بين البلدين.