https://sputnikarabic.ae/20230403/إسرائيل-وفيتنام-تعلنان-عزمهما-توقيع-اتفاقية-تجارة-حرة-خلال-2023-1075469557.html

إسرائيل وفيتنام تعلنان عزمهما توقيع اتفاقية تجارة حرة خلال 2023

إسرائيل وفيتنام تعلنان عزمهما توقيع اتفاقية تجارة حرة خلال 2023

أعلنت إسرائيل وفيتنام، اليوم الاثنين، عزمهما توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، خلال العام الجاري. 03.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-03T11:10+0000

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وأفاد وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات، ووزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، نجوين هونغ دين، بانتهاء المفاوضات الخاصة بتوقيع الاتفاقية.ستكون فيتنام الدولة الثانية في شرق آسيا التي أبرمت معها إسرائيل اتفاقية تجارة حرة (بعد كوريا الجنوبية) والأولى في مجموعة دول آسيان، وفق بيان للوزارة الإسرائيلية.مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وبعد توقيعها والتصديق عليها في كلا البلدين، سيتم تطبيق التخفيضات الجمركية المتبادلة على المنتجات المستوردة والمصدرة، إلى جانب تحسين وتسهيل التجارة في مجموعة متنوعة من المجالات الأخرى مثل الخدمات والاستثمارات.ومن المتوقع أن توفر الاتفاقية ميزة تنافسية وتسهل نشاط المصدرين الإسرائيليين في السوق الفيتنامية النامية والمزدهرة، وبالتالي تعزيز الصادرات الإسرائيلية وزيادة النمو في الاقتصاد، وفق نص البيان.وقال وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي: "تأتي هذه الاتفاقية ضمن سياسة الوزارة، حيث تم إبرام اتفاقيات مماثلة في السنوات الأخيرة مع كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، ونعمل حاليًا على استكمال اتفاقية تجارية مع دول أخرى، بما في ذلك البحرين، وترقية الاتفاقية الحالية مع بريطانيا".وتابع بركات: "في الوقت نفسه، تجري الوزارة محادثات أولية لبدء مفاوضات بشأن اتفاقية منطقة تجارة حرة مع اليابان".ترتبط فيتنام حاليا بـ 16 اتفاقية تجارية سارية مع العديد من البلدان والتكتلات التجارية، من بينها الاتفاقيات الإقليمية الرئيسية CPTPP وRCEP وASEAN. وأبرمت فيتنام أيضا اتفاقيات ثنائية مهمة ومتقدمة مع دول ومنظمات رائدة مثل الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان والمملكة المتحدة.بلغ حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وفيتنام في عام 2022 نحو 1.46 مليار دولار، بزيادة نحو 6% مقارنة بعام 2021.

https://sputnikarabic.ae/20230326/أول-تعليق-من-نتنياهو-بعد-دخول-اتفاق-التجارة-الحرة-بين-إسرائيل-والإمارات-حيز-التنفيذ-1075172462.html

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