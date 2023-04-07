https://sputnikarabic.ae/20230407/زيلينسكي-يبحث-تسريب-المعلومات-حول-خطط-أوكرانيا-العسكرية-1075652636.html
زيلينسكي يبحث "تسريب المعلومات" حول خطط أوكرانيا العسكرية
زيلينسكي يبحث "تسريب المعلومات" حول خطط أوكرانيا العسكرية
ناقش رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، قضايا منع التسريبات حول خطط القوات الأوكرانية، في اجتماع في مقر القيادة العليا الأوكرانية. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T13:57+0000
2023-04-07T13:57+0000
2023-04-07T13:57+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي: "بشكل منفصل، ركز المشاركون في الاجتماع على إجراءات لمنع تسرب المعلومات المتعلقة بخطط قوات الدفاع الأوكرانية".ويشار الى أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا أيضا مسار القتال وتشكيل الألوية الجديدة وتجهيزها بالسلاح وتدريب الأفراد.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقابلة مع موقع "Ouest-France" الفرنسي اليوم الجمعة في 7 أبريل/ نيسان، أنه من المحتمل أن تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في الأسابيع المقبلة.وعلى حد قوله، فإن الدول الغربية التي تدعم كييف وضعت هدفين يتعلقان بالتدخل في الأزمة الأوكرانية.وقال بلينكن: "أولاً، يجب القيام بكل شيء ممكن لمساعدة أوكرانيا على استعادة الأراضي، بما في ذلك الهجوم المضاد المتوقع في الأسابيع المقبلة. والهدف الثاني هو مساعدة أوكرانيا على بناء قدراتها على المدى المتوسط والبعيد".وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم دعم كييف في رغبتها في القتال من أجل الاستيلاء على جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية ودونباس بالقوة، قال وزير الخارجية الأمريكي إن مسؤولية مثل هذا القرار تقع على عاتق أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221230/أوكرانيا-ترسل-مقاتلين-أجانب-إلى-باخموت-لاحتواء-تقدم-القوات-الروسية-1071755206.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
زيلينسكي يبحث "تسريب المعلومات" حول خطط أوكرانيا العسكرية
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ناقش رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، قضايا منع التسريبات حول خطط القوات الأوكرانية، في اجتماع في مقر القيادة العليا الأوكرانية.
وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي
: "بشكل منفصل، ركز المشاركون في الاجتماع على إجراءات لمنع تسرب المعلومات المتعلقة بخطط قوات الدفاع الأوكرانية".
ويشار الى أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا أيضا مسار القتال وتشكيل الألوية الجديدة وتجهيزها بالسلاح وتدريب الأفراد.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقابلة مع موقع "Ouest-France" الفرنسي اليوم الجمعة في 7 أبريل/ نيسان، أنه من المحتمل أن تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في الأسابيع المقبلة.
30 ديسمبر 2022, 06:32 GMT
وعلى حد قوله، فإن الدول الغربية التي تدعم كييف وضعت هدفين يتعلقان بالتدخل في الأزمة الأوكرانية.
وقال بلينكن
: "أولاً، يجب القيام بكل شيء ممكن لمساعدة أوكرانيا على استعادة الأراضي، بما في ذلك الهجوم المضاد المتوقع في الأسابيع المقبلة. والهدف الثاني هو مساعدة أوكرانيا على بناء قدراتها على المدى المتوسط والبعيد".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم دعم كييف في رغبتها في القتال من أجل الاستيلاء على جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية ودونباس بالقوة، قال وزير الخارجية الأمريكي إن مسؤولية مثل هذا القرار تقع على عاتق أوكرانيا.