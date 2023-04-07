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https://sputnikarabic.ae/20230407/سلطة-المطارات-الإسرائيلية-قرار-بتحويل-الطيران-المدني-في-مطار-بن-غوريون-الدولي-إلى-مسارات-أخرى-1075628027.html
المطارات الإسرائيلية تعلن تحويل الطيران المدني في مطار بن غوريون الدولي إلى مسارات أخرى
المطارات الإسرائيلية تعلن تحويل الطيران المدني في مطار بن غوريون الدولي إلى مسارات أخرى
قالت سلطة المطارات الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، إنها قررت تحويل الطيران المدني من مطار بن غوريون الدولي إلى مسارات أخرى. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T04:33+0000
2023-04-07T05:04+0000
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جاء ذلك على خلفية تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائلية وقطاع غزة، بعدما شن الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع في جنوب لبنان وفي قطاع غزة، ردا على صواريخ أُطلقت باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.ونفذ الجيش الإسرائيلي، في وقت باكر من صباح اليوم، غارات على مواقع تابعة لحركة حماس وفصائل فلسطينية في جنوب لبنان وقطاع غزة، ردا على إطلاق رشقات صاروخية أمس الخميس من لبنان على مستوطنات شمالي إسرائيل.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.وحملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20230407/الجيش-الإسرائيلي--استهداف-3-مواقع-في-لبنان-و10-في-قطاع-غزة-1075628112.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, لبنان, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, لبنان, العالم

المطارات الإسرائيلية تعلن تحويل الطيران المدني في مطار بن غوريون الدولي إلى مسارات أخرى

04:33 GMT 07.04.2023 (تم التحديث: 05:04 GMT 07.04.2023)
© AP Photo / Dan Balilty / مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 14 أبريل/ نيسان 2012
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 14 أبريل/ نيسان 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Dan Balilty /
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قالت سلطة المطارات الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، إنها قررت تحويل الطيران المدني من مطار بن غوريون الدولي إلى مسارات أخرى.
جاء ذلك على خلفية تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائلية وقطاع غزة، بعدما شن الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع في جنوب لبنان وفي قطاع غزة، ردا على صواريخ أُطلقت باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
الجيش الإسرائيلي: استهداف 3 مواقع في لبنان و10 في قطاع غزة
04:43 GMT
ونفذ الجيش الإسرائيلي، في وقت باكر من صباح اليوم، غارات على مواقع تابعة لحركة حماس وفصائل فلسطينية في جنوب لبنان وقطاع غزة، ردا على إطلاق رشقات صاروخية أمس الخميس من لبنان على مستوطنات شمالي إسرائيل.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.
وحملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.
ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.
وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.
وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.
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