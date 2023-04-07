https://sputnikarabic.ae/20230407/موسكو-تدعو-إسرائيل-وفلسطين-العودة-إلى-نظام-وقف-إطلاق-النار---1075647760.html
موسكو تدعو إسرائيل وفلسطين العودة إلى نظام وقف إطلاق النار
موسكو تدعو إسرائيل وفلسطين العودة إلى نظام وقف إطلاق النار
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تدعو إسرائيل وفلسطين إلى الامتناع عن خطوات المواجهة والعودة إلى نظام وقف إطلاق النار. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T13:30+0000
2023-04-07T13:30+0000
2023-04-07T13:30+0000
روسيا
العالم العربي
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "وندعو الأطراف المشاركة في الصراع إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات المواجهة والعمل لصالح منع المزيد من التصعيد وإنهاء العنف واستعادة نظام وقف إطلاق النار".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد قال في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن عملية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فى تراجع، وأنه يجب العودة إلى قرارات الأمم المتحدة.وأضاف لافرورف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو، "إن عملية تسوية العلاقات بين الفلسطينيين وإسرائيل تراجعت كثيرا، وموسكو تؤيد حوارا مباشرا بين الطرفين".وشدد لافروف على أن، "موسكو تدعو للامتثال لقرارات للأمم المتحدة، وأنه يجب أن يكون هناك حوار مباشر بين الفلسطينين والإسرائليين للتوصل إلى حل الدولتين".وشهد المسجد الأقصى، اندلاع مواجهات بين المصلين المسلمين المرابطين فيه والقوات الإسرائيلية التي حاولت طردهم بقوة السلاح، وحاصرتهم في المسجد القبلي واستخدمت قنابل الغاز والصوت ضدهم ما أوقع عشرات الإصابات.
https://sputnikarabic.ae/20230407/لافروف-القضية-الفلسطينية-في-تراجع-1075639063.html
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روسيا, العالم العربي
موسكو تدعو إسرائيل وفلسطين العودة إلى نظام وقف إطلاق النار
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تدعو إسرائيل وفلسطين إلى الامتناع عن خطوات المواجهة والعودة إلى نظام وقف إطلاق النار.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "وندعو الأطراف المشاركة في الصراع إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات المواجهة والعمل لصالح منع المزيد من التصعيد وإنهاء العنف واستعادة نظام وقف إطلاق النار".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد قال في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن عملية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فى تراجع، وأنه يجب العودة إلى قرارات الأمم المتحدة.
وأضاف لافرورف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو، "إن عملية تسوية العلاقات بين الفلسطينيين وإسرائيل تراجعت كثيرا، وموسكو تؤيد حوارا مباشرا بين الطرفين".
وأشار لافرورف إلى أن "عملية تسوية العلاقات بين الفلسطينيين وإسرائيل، لسوء الحظ تعثرت نتيجة العديد من الأحداث، والاشتباكات والإجراءات التي اتخذها كل من الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي أدت إلى اشتباكات خطيرة ومواجهات عنيفة".
وشدد لافروف على أن، "موسكو تدعو للامتثال لقرارات للأمم المتحدة، وأنه يجب أن يكون هناك حوار مباشر بين الفلسطينين والإسرائليين للتوصل إلى حل الدولتين".
اقتحمت القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية، لليوم الثاني على التوالي، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.
وشهد المسجد الأقصى، اندلاع مواجهات
بين المصلين المسلمين المرابطين فيه والقوات الإسرائيلية التي حاولت طردهم بقوة السلاح، وحاصرتهم في المسجد القبلي واستخدمت قنابل الغاز والصوت ضدهم ما أوقع عشرات الإصابات.