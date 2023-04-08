عربي
https://sputnikarabic.ae/20230408/أمريكا-ترسل-غواصة-نووية-مزودة-بالصواريخ-إلى-الشرق-الأوسط-1075668094.html
أمريكا ترسل غواصة نووية مزودة بصواريخ "توماهوك" إلى الشرق الأوسط
أمريكا ترسل غواصة نووية مزودة بصواريخ "توماهوك" إلى الشرق الأوسط
أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم السبت، أنها أرسلت غواصة نووية مزودة بصواريخ كروز من طراز "توماهوك" إلى منطقة الشرق الأوسط لدعم الأمن في المنطقة. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T06:58+0000
2023-04-08T07:06+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
البحرين
الجيش الأمريكي
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102218/39/1022183937_0:69:1400:857_1920x0_80_0_0_2e092d8a0985ccc34ed46cb212d8e651.jpg
وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال تيموثي هوكينز المتحدث باسم البحرية الأمريكية في بيان، إنه "تم الدفع بالغواصة لدعم الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين".وأضاف أن الغواصة "يو إس إس فلوريدا" دخلت المنطقة يوم الخميس، وبدأت في عبور قناة السويس.ووفقا للبيان، فإن "الغواصة قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك". وأوضح المتحدث أن "الغواصة أُرسلت إلى الأسطول الخامس الأمريكي للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحريين في المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20230323/البحرية-الأمريكية-تنفي-طرد-إحدى-سفنها-الحربية-من-بحر-الصين-الجنوبي-1075056794.html
الولايات المتحدة الأمريكية
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102218/39/1022183937_83:0:1318:926_1920x0_80_0_0_cab038529cfd1ebe59acb1489f07acc2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, البحرين, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, البحرين, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

أمريكا ترسل غواصة نووية مزودة بصواريخ "توماهوك" إلى الشرق الأوسط

06:58 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 07:06 GMT 08.04.2023)
© AP Photo / US NAVYإطلاق صاروخ "توماهوك"
إطلاق صاروخ توماهوك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© AP Photo / US NAVY
تابعنا عبرTelegram
أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم السبت، أنها أرسلت غواصة نووية مزودة بصواريخ كروز من طراز "توماهوك" إلى منطقة الشرق الأوسط لدعم الأمن في المنطقة.
وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال تيموثي هوكينز المتحدث باسم البحرية الأمريكية في بيان، إنه "تم الدفع بالغواصة لدعم الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين".
المدمرة الأمريكية أرلي بارك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
البحرية الأمريكية تنفي طرد إحدى سفنها الحربية من بحر الصين الجنوبي
23 مارس, 06:57 GMT
وأضاف أن الغواصة "يو إس إس فلوريدا" دخلت المنطقة يوم الخميس، وبدأت في عبور قناة السويس.
ووفقا للبيان، فإن "الغواصة قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك".
وأوضح المتحدث أن "الغواصة أُرسلت إلى الأسطول الخامس الأمريكي للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحريين في المنطقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала