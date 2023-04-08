https://sputnikarabic.ae/20230408/أمريكا-ترسل-غواصة-نووية-مزودة-بالصواريخ-إلى-الشرق-الأوسط-1075668094.html
أمريكا ترسل غواصة نووية مزودة بصواريخ "توماهوك" إلى الشرق الأوسط
أمريكا ترسل غواصة نووية مزودة بصواريخ "توماهوك" إلى الشرق الأوسط
أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم السبت، أنها أرسلت غواصة نووية مزودة بصواريخ كروز من طراز "توماهوك" إلى منطقة الشرق الأوسط لدعم الأمن في المنطقة. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T06:58+0000
2023-04-08T06:58+0000
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وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال تيموثي هوكينز المتحدث باسم البحرية الأمريكية في بيان، إنه "تم الدفع بالغواصة لدعم الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين".وأضاف أن الغواصة "يو إس إس فلوريدا" دخلت المنطقة يوم الخميس، وبدأت في عبور قناة السويس.ووفقا للبيان، فإن "الغواصة قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك". وأوضح المتحدث أن "الغواصة أُرسلت إلى الأسطول الخامس الأمريكي للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحريين في المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20230323/البحرية-الأمريكية-تنفي-طرد-إحدى-سفنها-الحربية-من-بحر-الصين-الجنوبي-1075056794.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, البحرين, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, البحرين, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أمريكا ترسل غواصة نووية مزودة بصواريخ "توماهوك" إلى الشرق الأوسط
06:58 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 07:06 GMT 08.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم السبت، أنها أرسلت غواصة نووية مزودة بصواريخ كروز من طراز "توماهوك" إلى منطقة الشرق الأوسط لدعم الأمن في المنطقة.
وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال
تيموثي هوكينز المتحدث باسم البحرية الأمريكية في بيان، إنه "تم الدفع بالغواصة لدعم الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين".
وأضاف أن الغواصة "يو إس إس فلوريدا" دخلت المنطقة يوم الخميس، وبدأت في عبور قناة السويس
.
ووفقا للبيان، فإن "الغواصة قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك".
وأوضح المتحدث أن "الغواصة أُرسلت إلى الأسطول الخامس الأمريكي
للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحريين في المنطقة".