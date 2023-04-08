https://sputnikarabic.ae/20230408/اجتماع-طارئ-لمنظمة-التعاون-الإسلامي-بشأن-الاعتداءات-على-الأقصى-1075676731.html
اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الاعتداءات على الأقصى
اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الاعتداءات على الأقصى
تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين، اليوم السبت، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T11:53+0000
2023-04-08T11:53+0000
2023-04-08T11:53+0000
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وقالت وكالة "إرنا" أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، سيلقي كلمة في الاجتماع الطارئ، الذي دعت له دولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية.ومن المنتظر أن يسلط طه من خلال كلمته الضوء على التطورات الخطيرة التي يمر بها المسجد الأقصى، جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.وفي وقت سابق، أعربت مصر، أمس الجمعة، عن قلقها البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة على مدار الـ 48 ساعة الماضية، مطالبة جميع الأطراف بضبط النفس.وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن مصر تعبر عن قلقها البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة، نتيجة اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتدائها على المصلين والمعتكفين.ويأتي هذا التصعيد في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، تصاعدت حدة التوتر الأمنية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على خلفية إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية شمالا، وقطاع غزة جنوبا، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة ضد الجبهتين.
https://sputnikarabic.ae/20230407/وزير-خارجية-تركيا-لنظيره-الإسرائيلي-لا-مبرر-لاستخدام-العنف-ضد-المصلين-في-الأقصى-1075659149.html
https://sputnikarabic.ae/20230407/إسرائيل-تعتقل-15-فلسطينيا-بتهمة-التلويح-بأعلام-فصائل-فلسطينية-في-المسجد-الأقصى-1075653764.html
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العالم, العالم العربي, منظمة التعاون الإسلامي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم, العالم العربي, منظمة التعاون الإسلامي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الاعتداءات على الأقصى
تابعنا عبر
تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين، اليوم السبت، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والمصلين فيه.
وقالت وكالة
"إرنا" أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، سيلقي كلمة في الاجتماع الطارئ، الذي دعت له دولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية.
ومن المنتظر أن يسلط طه من خلال كلمته الضوء على التطورات الخطيرة التي يمر بها المسجد الأقصى، جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
وفي وقت سابق، أعربت مصر، أمس الجمعة، عن قلقها البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة على مدار الـ 48 ساعة الماضية، مطالبة جميع الأطراف بضبط النفس.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن مصر تعبر عن قلقها البالغ نتيجة التصعيد
المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة، نتيجة اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتدائها على المصلين والمعتكفين.
ويأتي هذا التصعيد في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى
، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.
وعقب هذه الأحداث، تصاعدت حدة التوتر الأمنية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على خلفية إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية شمالا، وقطاع غزة جنوبا، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة ضد الجبهتين.