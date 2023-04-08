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https://sputnikarabic.ae/20230408/الأمريكيون-يسحبون-نصف-ترليون-دولار-منذ-بداية-الأزمة-المالية-1075683123.html
الأمريكيون يسحبون نصف ترليون دولار منذ بداية الأزمة المالية
الأمريكيون يسحبون نصف ترليون دولار منذ بداية الأزمة المالية
ذكر تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن المواطنين سحبوا ما يقرب من 500 مليار دولار من حساباتهم المصرفية في أقل من شهر. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T14:52+0000
2023-04-08T14:52+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
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ووفقًا لتقرير المجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي نقلته شبكة "آر تي" في الفترة من 1 إلى 29 مارس/ آذار، أخذ الأمريكيون ما يقرب من 499 مليار دولار من حساباتهم، وهذا الرقم هو الأكبر منذ عام 1973.ويقول ألكسندر أبراموف، رئيس معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية في الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة لـ"آر تي": "يخشى الناس ألا تتمكن البنوك من إعادة مدخراتهم إليهم".في وقت سابق، توقعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، نمو اقتصاد البلاد وتراجع التضخم.وأشارت إلى أنه على خلفية الشائعات العديدة حول مشاكل وشيكة في اقتصاد البلاد، لا يزال سوق العمل مستقرًا إلى حد ما.
https://sputnikarabic.ae/20230322/الخزانة-الأمريكية-الولايات-المتحدة-ستفقد-مصداقيتها-الدولية-إذا-تخلفت-عن-السداد-1075050357.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد

الأمريكيون يسحبون نصف ترليون دولار منذ بداية الأزمة المالية

14:52 GMT 08.04.2023
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دولار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
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ذكر تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن المواطنين سحبوا ما يقرب من 500 مليار دولار من حساباتهم المصرفية في أقل من شهر.
ووفقًا لتقرير المجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي نقلته شبكة "آر تي" في الفترة من 1 إلى 29 مارس/ آذار، أخذ الأمريكيون ما يقرب من 499 مليار دولار من حساباتهم، وهذا الرقم هو الأكبر منذ عام 1973.

يتم أخذ الأموال من قبل أولئك الذين لديهم حجم ودائع يزيد عن 250.000 دولار، وهو الحد الأقصى لتأمين الودائع في الولايات المتحدة.

ويقول ألكسندر أبراموف، رئيس معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية في الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة لـ"آر تي": "يخشى الناس ألا تتمكن البنوك من إعادة مدخراتهم إليهم".
نائب رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جانيت يلين في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة ستفقد مصداقيتها الدولية إذا تخلفت عن السداد
22 مارس, 20:22 GMT
في وقت سابق، توقعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، نمو اقتصاد البلاد وتراجع التضخم.
وأشارت إلى أنه على خلفية الشائعات العديدة حول مشاكل وشيكة في اقتصاد البلاد، لا يزال سوق العمل مستقرًا إلى حد ما.
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