https://sputnikarabic.ae/20230408/السعودية-تمول-مشروع-سد-لإنتاج-الطاقة-الكهرومائية-في-باكستان-1075672030.html
السعودية تمول مشروع سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في باكستان
السعودية تمول مشروع سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في باكستان
وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية مع باكستان لتمويل مشروع سد للطاقة الكهرومائية في مقاطعة مهمند شمال غربي البلاد، عبر قرض ميسر من الصندوق السعودي للتنمية... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T09:51+0000
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وحسب بيان الصندوق السعودي للتنمية، يعزز المشروع من قدرة باكستان على إنتاج طاقة نظيفة ومتجددة، عبر زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء لتوليد 800 ميغاواط.إضافة إلى تخزين نحو 1.6 مليون متر مربع من المياه لتوفير مصادر مائية مستدامة للزراعة والاستهلاك البشري. كما سيسهم المشروع في تعزيز الأمن المائي والغذائي، وري أكثر من 6773 هكتاراً من الأراضي الزراعية الجديدة، فضلًا عن الحماية من الآثار الناجمة عن الفيضانات في المنطقة، بحسب البيان.ووفقا للوكالة، بلغ عدد المشروعات التي تمولها المملكة في باكستان 41 مشروعا وبرنامجا إنمائيا، تقدر قيمتها بنحو 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل مشتقات نفطية بقيمة تتجاوز 5.4 مليار دولار خلال الـ 4 سنوات الماضية.وكانت المملكة قد مددت في أواخر العام الماضي أجل وديعة قيمتها 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني، بهدف دعم احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك، والمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية لمختلف القطاعات.
https://sputnikarabic.ae/20221203/السعودية-تمدد-وديعة-بـ3-مليارات-دولار-لدى-باكستان-1070790248.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, باكستان, العالم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, باكستان, العالم, العالم العربي, الأخبار
السعودية تمول مشروع سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في باكستان
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وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية مع باكستان لتمويل مشروع سد للطاقة الكهرومائية في مقاطعة مهمند شمال غربي البلاد، عبر قرض ميسر من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة تتجاوز 240 مليون دولار.
وحسب بيان الصندوق السعودي للتنمية، يعزز المشروع من قدرة باكستان
على إنتاج طاقة نظيفة ومتجددة، عبر زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء لتوليد 800 ميغاواط.
إضافة إلى تخزين نحو 1.6 مليون متر مربع من المياه لتوفير مصادر مائية مستدامة للزراعة والاستهلاك البشري.
كما سيسهم المشروع في تعزيز الأمن المائي والغذائي، وري أكثر من 6773 هكتاراً من الأراضي الزراعية الجديدة، فضلًا عن الحماية من الآثار الناجمة عن الفيضانات
في المنطقة، بحسب البيان.
ووفقا للوكالة، بلغ عدد المشروعات التي تمولها المملكة في باكستان 41 مشروعا وبرنامجا إنمائيا، تقدر قيمتها بنحو 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل مشتقات نفطية بقيمة تتجاوز 5.4 مليار دولار خلال الـ 4 سنوات الماضية.
وكانت المملكة قد مددت في أواخر العام الماضي أجل وديعة قيمتها 3 مليارات دولار
لدى البنك المركزي الباكستاني، بهدف دعم احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك، والمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية لمختلف القطاعات.