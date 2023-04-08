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بن غفير يأمر بزيادة أعداد الشرطة في المسجد الأقصى
بن غفير يأمر بزيادة أعداد الشرطة في المسجد الأقصى
أمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم السبت، بزيادة أعداد الشرطة داخل المسجد الأقصى، لتفريغه من المعتكفين. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T15:50+0000
2023-04-08T15:50+0000
المسجد الأقصى
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العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
العالم العربي
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وذكرت وكالة فلسطين اليوم، مساء اليوم السبت، أن بن غفير أمر بزيادة أعداد الشرطة الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى بهدف تفريغه من المعتكفين لإفساح المجال لاقتحامه صباح الغد من قبل المستوطنين.يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت 15 فلسطينيا بتهمة التلويح بأعلام حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وفصائل مسلحة أخرى، في باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة.وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية: "اعتقلت الشرطة 15 شخصا للاشتباه في قيامهم بالتلويح بأعلام ولافتات المنظمات الإرهابية في ساحة الحرم القدسي وترديد هتافات تحريضية".وكان نحو 130 ألف مُصل قد أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى، في ظل توتر الأوضاع في القدس الشرقية وقطاع غزة.وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة الماضية، اقتحامات متتالية من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحاته، وإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، فيما ردت الأخيرة، مساء أمس الخميس وفجر اليوم الجمعة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230408/اجتماع-طارئ-لمنظمة-التعاون-الإسلامي-بشأن-الاعتداءات-على-الأقصى-1075676731.html
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المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, العالم العربي
المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, العالم العربي

بن غفير يأمر بزيادة أعداد الشرطة في المسجد الأقصى

15:50 GMT 08.04.2023
© AFP 2023 / Hazem Baderمتظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© AFP 2023 / Hazem Bader
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أمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم السبت، بزيادة أعداد الشرطة داخل المسجد الأقصى، لتفريغه من المعتكفين.
وذكرت وكالة فلسطين اليوم، مساء اليوم السبت، أن بن غفير أمر بزيادة أعداد الشرطة الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى بهدف تفريغه من المعتكفين لإفساح المجال لاقتحامه صباح الغد من قبل المستوطنين.
منظمة التعاون الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الاعتداءات على الأقصى
11:53 GMT
يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت 15 فلسطينيا بتهمة التلويح بأعلام حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وفصائل مسلحة أخرى، في باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية: "اعتقلت الشرطة 15 شخصا للاشتباه في قيامهم بالتلويح بأعلام ولافتات المنظمات الإرهابية في ساحة الحرم القدسي وترديد هتافات تحريضية".
وكان نحو 130 ألف مُصل قد أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى، في ظل توتر الأوضاع في القدس الشرقية وقطاع غزة.
وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة الماضية، اقتحامات متتالية من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحاته، وإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.
وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، فيما ردت الأخيرة، مساء أمس الخميس وفجر اليوم الجمعة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.
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