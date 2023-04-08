https://sputnikarabic.ae/20230408/جنوب-إفريقيا-تستعد-لاستضافة-جميع-قادة-البريكس-بمن-فيهم-الرئيس-الروسي-1075666072.html

مسؤول: جنوب إفريقيا تستعد لاستضافة جميع قادة البريكس وعلى رأسهم الرئيس الروسي

مسؤول: جنوب إفريقيا تستعد لاستضافة جميع قادة البريكس وعلى رأسهم الرئيس الروسي

تتوقع جنوب إفريقيا من جميع قادة دول البريكس، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المشاركة شخصياً في القمة في أغسطس/آب المقبل، حسبما قال أنيل سوكلال، مندوب... 08.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-08T02:47+0000

2023-04-08T02:47+0000

2023-04-08T03:46+0000

مجموعة بريكس

روسيا

الصين

جنوب أفريقيا

فلاديمير بوتين

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وقال سوكلال لوكالة "سبوتنيك"، "لدينا تأكيد بأن جميع القادة سيحضرون القمة"، مشيرا إلى أن جنوب إفريقيا تتوقع من جميع قادة البريكس أن يشاركوا شخصيًا في الحدث.في مارس/آذار المنصرم، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة بريكس في جنوب إفريقيا في أغسطس.في يناير/كانون الثاني الماضي، قال سفير جنوب إفريقيا لدى روسيا، مزوفوكيلي جيف ماكيتوكا، لوكالة "سبوتنيك" إن بلاده بصفتها الرئيس الحالي لتحالف "بريكس" ستدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور القمة في أغسطس/آب المقبل وتتوقع حضوره.ستمثل قمة 2023 أول اجتماع شخصي لقادة البريكس منذ عام 2019 بسبب جائحة كورونا.بريكس هي رابطة غير رسمية للاقتصادات النامية الرئيسية في العالم، وقد تم تشكيلها في عام 2006 لتعزيز التعاون بين هذه الدول ووضع مناهج مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية.تضم الرابطة البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا، لكنها تتطلع إلى قبول أعضاء جدد. المرشحون المحتملون للانضمام هم، الأرجنتين، مصر، إيران، المملكة العربية السعودية وتركيا.

https://sputnikarabic.ae/20230323/روسيا-تثني-على-دور-جنوب-أفريقيا-في-تنظيم-قمة-بريكس-1075064973.html

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مجموعة بريكس, روسيا, الصين, جنوب أفريقيا, فلاديمير بوتين