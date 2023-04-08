https://sputnikarabic.ae/20230408/جنوب-إفريقيا-تستعد-لاستضافة-جميع-قادة-البريكس-بمن-فيهم-الرئيس-الروسي-1075666072.html
مسؤول: جنوب إفريقيا تستعد لاستضافة جميع قادة البريكس وعلى رأسهم الرئيس الروسي
مسؤول: جنوب إفريقيا تستعد لاستضافة جميع قادة البريكس وعلى رأسهم الرئيس الروسي
تتوقع جنوب إفريقيا من جميع قادة دول البريكس، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المشاركة شخصياً في القمة في أغسطس/آب المقبل، حسبما قال أنيل سوكلال، مندوب... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T02:47+0000
2023-04-08T02:47+0000
2023-04-08T03:46+0000
مجموعة بريكس
روسيا
الصين
جنوب أفريقيا
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/10/1046861757_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8aec3b7e87b4160731b209dd2788c898.jpg
وقال سوكلال لوكالة "سبوتنيك"، "لدينا تأكيد بأن جميع القادة سيحضرون القمة"، مشيرا إلى أن جنوب إفريقيا تتوقع من جميع قادة البريكس أن يشاركوا شخصيًا في الحدث.في مارس/آذار المنصرم، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة بريكس في جنوب إفريقيا في أغسطس.في يناير/كانون الثاني الماضي، قال سفير جنوب إفريقيا لدى روسيا، مزوفوكيلي جيف ماكيتوكا، لوكالة "سبوتنيك" إن بلاده بصفتها الرئيس الحالي لتحالف "بريكس" ستدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور القمة في أغسطس/آب المقبل وتتوقع حضوره.ستمثل قمة 2023 أول اجتماع شخصي لقادة البريكس منذ عام 2019 بسبب جائحة كورونا.بريكس هي رابطة غير رسمية للاقتصادات النامية الرئيسية في العالم، وقد تم تشكيلها في عام 2006 لتعزيز التعاون بين هذه الدول ووضع مناهج مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية.تضم الرابطة البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا، لكنها تتطلع إلى قبول أعضاء جدد. المرشحون المحتملون للانضمام هم، الأرجنتين، مصر، إيران، المملكة العربية السعودية وتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230323/روسيا-تثني-على-دور-جنوب-أفريقيا-في-تنظيم-قمة-بريكس-1075064973.html
الصين
جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/10/1046861757_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_df1e2467f791590a2ed53e8895d308ba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجموعة بريكس, روسيا, الصين, جنوب أفريقيا, فلاديمير بوتين
مجموعة بريكس, روسيا, الصين, جنوب أفريقيا, فلاديمير بوتين
مسؤول: جنوب إفريقيا تستعد لاستضافة جميع قادة البريكس وعلى رأسهم الرئيس الروسي
02:47 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 03:46 GMT 08.04.2023) تابعنا عبر
حصري
تتوقع جنوب إفريقيا من جميع قادة دول البريكس، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المشاركة شخصياً في القمة في أغسطس/آب المقبل، حسبما قال أنيل سوكلال، مندوب جنوب إفريقيا في البريكس.
وقال سوكلال لوكالة "سبوتنيك"، "لدينا تأكيد بأن جميع القادة سيحضرون القمة
"، مشيرا إلى أن جنوب إفريقيا تتوقع من جميع قادة البريكس أن يشاركوا شخصيًا في الحدث.
وردا على سؤال توضيحي من "سبوتنيك" حول ما إذا كان قادة الدول الخمس سيشاركون شخصيًا، أجاب مندوب جنوب أفريقيا، نعم، وشدد على أن روسيا لم تذكر شيئاً خلاف ذلك.
في مارس/آذار المنصرم، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة بريكس في جنوب إفريقيا في أغسطس.
في يناير/كانون الثاني الماضي، قال سفير جنوب إفريقيا لدى روسيا
، مزوفوكيلي جيف ماكيتوكا، لوكالة "سبوتنيك" إن بلاده بصفتها الرئيس الحالي لتحالف "بريكس" ستدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور القمة في أغسطس/آب المقبل وتتوقع حضوره.
ستمثل قمة 2023 أول اجتماع شخصي لقادة البريكس منذ عام 2019 بسبب جائحة كورونا.
بريكس هي رابطة غير رسمية للاقتصادات النامية الرئيسية في العالم، وقد تم تشكيلها في عام 2006 لتعزيز التعاون بين هذه الدول ووضع مناهج مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية.
تضم الرابطة البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا، لكنها تتطلع إلى قبول أعضاء جدد. المرشحون المحتملون للانضمام هم، الأرجنتين، مصر، إيران، المملكة العربية السعودية وتركيا.