https://sputnikarabic.ae/20230408/زاخاروفا-تتهم-الغرب-بتلميع-صورة-المشتبه-بها-باغتيال-الصحفي-تاتارسكي-1075689630.html
زاخاروفا تتهم الغرب "بتلميع" صورة المشتبه بها في اغتيال الصحفي تاتارسكي
زاخاروفا تتهم الغرب "بتلميع" صورة المشتبه بها في اغتيال الصحفي تاتارسكي
كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الغرب يحاول تصوير المشتبه بها في مقتل المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي على أنها ضحية وأنها... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T19:16+0000
2023-04-08T19:16+0000
2023-04-08T19:23+0000
روسيا
الخارجية الروسية
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وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام"، اليوم السبت: "لقد أثبت فلادلين أن الجبهة اليوم في كل مكان، في منطقة الأعمال العسكرية، في الخطوط الخلفية وفي المدن، في القلوب والعقول، مرات عديدة كان على وشك الموت في ساحة المعركة، وتوفي على يد الإرهاب في مركز مدينة سان بطرسبورغ الوادعة، ووفقا للتقارير بناءً على تعليمات من المخابرات الأوكرانية".وأردفت زاخاروفا: "من ناحية أخرى، تثير المشتبه بها المتدهورة أخلاقيا المزيد من التعاطف معها، في الغرب يحاولون نحت صورة الضحية منها، في البداية، كان لهذا الهجوم الإرهابي الخصائص الواضحة للجريمة تحت عنوان كاذب أو علم كاذب - عرض مسرحي آخر، أسلوب محبوب للغاية من قبل الغرب".واختتمت زاخاروفا، بالقول: "يبدو أنهم لن يتوقفوا عند هذا الحد".وأكدت لجنة التحقيق الروسية، في 3 نيسان/ أبريل، أن عملية اغتيال المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي في مقهى سانت بطرسبورغ، كان قد خُطط لها ونُظّمت من داخل الأراضي الأوكرانية.وقال المكتب الصحفي للجنة: "التحقيق لديه أدلة تؤكد أن الجريمة المرتكبة خُطط لها ونظمت من داخل أراضي أوكرانيا. في الوقت نفسه، فإن المشتبه بها داريا تريبوفا، تعتنق أفكار المعارضة وهي من مؤيدي مؤسسة مكافحة الفساد (المتطرفة والمحظورة داخل روسيا)".
https://sputnikarabic.ae/20230408/المشتبه-بها-في-اغتيال-تاتارسكي-تتعاون-مع-سلطات-التحقيق-الروسية-1075689093.html
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روسيا, الخارجية الروسية
زاخاروفا تتهم الغرب "بتلميع" صورة المشتبه بها في اغتيال الصحفي تاتارسكي
19:16 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 19:23 GMT 08.04.2023) تابعنا عبر
كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الغرب يحاول تصوير المشتبه بها في مقتل المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي على أنها ضحية وأنها تثير تعاطفهم.
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام
"، اليوم السبت: "لقد أثبت فلادلين أن الجبهة اليوم في كل مكان، في منطقة الأعمال العسكرية، في الخطوط الخلفية وفي المدن، في القلوب والعقول، مرات عديدة كان على وشك الموت في ساحة المعركة، وتوفي على يد الإرهاب في مركز مدينة سان بطرسبورغ الوادعة، ووفقا للتقارير بناءً على تعليمات من المخابرات الأوكرانية".
في الأيام الستة التي مرت منذ الانفجار الذي وقع في مقهى سان بطرسبورغ، لم يقم أي من "الأوصياء" الغربيين المطالبين بحرية الإعلام وسلامة الصحفيين بإخراج عبارات الإدانة من أنفسهم، هذه القسوة التي تتجاوز أي معايير إنسانية لم تعبر عن تعاطف أولي مع الضحايا.
وأردفت زاخاروفا: "من ناحية أخرى، تثير المشتبه بها المتدهورة أخلاقيا المزيد من التعاطف معها، في الغرب يحاولون نحت صورة الضحية منها، في البداية، كان لهذا الهجوم الإرهابي الخصائص الواضحة للجريمة تحت عنوان كاذب أو علم كاذب - عرض مسرحي آخر، أسلوب محبوب للغاية من قبل الغرب".
أولاً، الصمت المقصود بشأن مقتل فلادلين تاتارسكي وداريا دوغينا وأوليغ كلوكوف، والخطوة التالية هي تبرير العنف ضد الصحفيين "الخطأ" (تقصد من لا يتبع الخط الغربي).
واختتمت زاخاروفا، بالقول: "يبدو أنهم لن يتوقفوا عند هذا الحد".
وأكدت لجنة التحقيق الروسية، في 3 نيسان/ أبريل، أن عملية اغتيال المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي في مقهى سانت بطرسبورغ، كان قد خُطط لها ونُظّمت من داخل الأراضي الأوكرانية.
وقال المكتب الصحفي
للجنة: "التحقيق لديه أدلة تؤكد أن الجريمة المرتكبة خُطط لها ونظمت من داخل أراضي أوكرانيا. في الوقت نفسه، فإن المشتبه بها داريا تريبوفا، تعتنق أفكار المعارضة وهي من مؤيدي مؤسسة مكافحة الفساد (المتطرفة والمحظورة داخل روسيا)".