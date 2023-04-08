https://sputnikarabic.ae/20230408/زاخاروفا-تتهم-الغرب-بتلميع-صورة-المشتبه-بها-باغتيال-الصحفي-تاتارسكي-1075689630.html

زاخاروفا تتهم الغرب "بتلميع" صورة المشتبه بها في اغتيال الصحفي تاتارسكي

زاخاروفا تتهم الغرب "بتلميع" صورة المشتبه بها في اغتيال الصحفي تاتارسكي

كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الغرب يحاول تصوير المشتبه بها في مقتل المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي على أنها ضحية وأنها... 08.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-08T19:16+0000

2023-04-08T19:16+0000

2023-04-08T19:23+0000

روسيا

الخارجية الروسية

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وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام"، اليوم السبت: "لقد أثبت فلادلين أن الجبهة اليوم في كل مكان، في منطقة الأعمال العسكرية، في الخطوط الخلفية وفي المدن، في القلوب والعقول، مرات عديدة كان على وشك الموت في ساحة المعركة، وتوفي على يد الإرهاب في مركز مدينة سان بطرسبورغ الوادعة، ووفقا للتقارير بناءً على تعليمات من المخابرات الأوكرانية".وأردفت زاخاروفا: "من ناحية أخرى، تثير المشتبه بها المتدهورة أخلاقيا المزيد من التعاطف معها، في الغرب يحاولون نحت صورة الضحية منها، في البداية، كان لهذا الهجوم الإرهابي الخصائص الواضحة للجريمة تحت عنوان كاذب أو علم كاذب - عرض مسرحي آخر، أسلوب محبوب للغاية من قبل الغرب".واختتمت زاخاروفا، بالقول: "يبدو أنهم لن يتوقفوا عند هذا الحد".وأكدت لجنة التحقيق الروسية، في 3 نيسان/ أبريل، أن عملية اغتيال المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي في مقهى سانت بطرسبورغ، كان قد خُطط لها ونُظّمت من داخل الأراضي الأوكرانية.وقال المكتب الصحفي للجنة: "التحقيق لديه أدلة تؤكد أن الجريمة المرتكبة خُطط لها ونظمت من داخل أراضي أوكرانيا. في الوقت نفسه، فإن المشتبه بها داريا تريبوفا، تعتنق أفكار المعارضة وهي من مؤيدي مؤسسة مكافحة الفساد (المتطرفة والمحظورة داخل روسيا)".

https://sputnikarabic.ae/20230408/المشتبه-بها-في-اغتيال-تاتارسكي-تتعاون-مع-سلطات-التحقيق-الروسية-1075689093.html

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