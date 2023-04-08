https://sputnikarabic.ae/20230408/قيادي-كردي-لا-صحة-لما-يتردد-عن-وجود-عناصر-من-بي-كا-كا-في-كردستان-العراق-1075681090.html
قيادي كردي: لا صحة لما يتردد عن وجود عناصر من "بي كا كا" في كردستان العراق
قيادي كردي: لا صحة لما يتردد عن وجود عناصر من "بي كا كا" في كردستان العراق
نفى عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي بيرة، اليوم السبت، صحة ما يتردد عن وجود عناصر حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" في محافظة السليمانية... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T14:15+0000
2023-04-08T14:15+0000
2023-04-08T14:15+0000
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وقال بيرة في تصريح لـ"سبوتنيك"، تعليقا على القصف الذي تعرض له مطار السليمانية أمس: "في الحقيقة سمعت مواضيع مختلفة حول هذا الحدث، وقع انفجار يوم أمس بالقرب من مطار السليمانية، وعلى حد قول بعض المسؤولين فإن طائرة مسيرة تعقبت مسؤولين ولكن من هم؟ ليس لدي معلومات".وتابع بيرة: "أتصور أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد إعادة التوازن من خلال تمرير هكذا إجراءات لخدمة الانتخابات التركية القادمة، وأعتقد أن تصرفات من هذا النوع لن تقود إلى أشياء إيجابية".وحول حقيقة الأنباء التي تتردد حول أن القصف قرب مطار السليمانية، قد استهدف قائد قوات "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) مظلوم عبدي، قال القيادي الكردي إنه غير مؤكد، يمكن أن يكون هناك بعض المسؤولين من "بي واي دي" (حزب الاتحاد الديمقراطي في شمال سوريا) في السليمانية، لكن هل كان من الضروري قصف السليمانية وإيقاف الرحلات لأن ربما مسؤول أو مسؤولين اثنين من "بي واي دي" يتواجدون في السليمانية. المسؤولون في "بي واي دي" يزورون كل دول العالم، وأعتقد أن هذا الموقف سلبي وغير منطقي تجاه شعب كردستان".وأعلنت تركيا، الأربعاء، عن إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية المتجهة إلى السليمانية في العراق، بسبب "نشاط حزب العمال الكردستاني".ونقل موقع وزارة الخارجية التركية عن المتحدث باسم الوزارة السفير تانجو بيلغيتش، إنه "تم إغلاق المجال الجوي التركي أمام استخدام الطائرات التي ستستخدم مطار السليمانية الدولي في العراق للهبوط والإقلاع اعتبارا من 3 أبريل/نيسان".وأوضح أن ذلك يأتي في إطار تكثيف أنشطة تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في السليمانية وتغلغل التنظيم الإرهابي في المطار وتهديد أمن الطيران".وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، قصفاً تركياً متكرراً، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا، وقد أطلقت تركيا أخيرا عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي الحزب الكردي وهو أمر رفضته بغداد واعتبرته انتهاكاً للسيادة العراقية.
https://sputnikarabic.ae/20230408/العراق-يدين-القصف-التركي-على-مطار-السليمانية-ويطالب-أنقرة-باعتذار-رسمي-1075670762.html
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حصري, العالم العربي, العراق, أخبار تركيا اليوم
حصري, العالم العربي, العراق, أخبار تركيا اليوم
قيادي كردي: لا صحة لما يتردد عن وجود عناصر من "بي كا كا" في كردستان العراق
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نفى عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي بيرة، اليوم السبت، صحة ما يتردد عن وجود عناصر حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.
وقال بيرة في تصريح لـ"سبوتنيك"، تعليقا على القصف الذي تعرض له مطار السليمانية أمس: "في الحقيقة سمعت مواضيع مختلفة حول هذا الحدث، وقع انفجار يوم أمس بالقرب من مطار السليمانية، وعلى حد قول بعض المسؤولين فإن طائرة مسيرة تعقبت مسؤولين ولكن من هم؟ ليس لدي معلومات".
وأضاف: "لكن عموما إغلاق تركيا مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية المتجهة إلى السليمانية وكل الأسباب والادعاءات التي تطلق من قبل تركيا حول وجود حزب العمال الكردستاني في السليمانية غير صحيح، لا توجد مقار لحزب العمال الكردستاني في السليمانية ولا يوجد أي شيء تابع لهذا الحزب في المدينة، وإذا تحدثنا عن التعاطف فأول مدينة من حيث عدد المتعاطفين مع الـ بي كا كا فهي اسطنبول".
وتابع بيرة: "أتصور أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد إعادة التوازن من خلال تمرير هكذا إجراءات لخدمة الانتخابات التركية القادمة، وأعتقد أن تصرفات من هذا النوع لن تقود إلى أشياء إيجابية".
وحول حقيقة الأنباء التي تتردد حول أن القصف قرب مطار السليمانية، قد استهدف قائد قوات "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) مظلوم عبدي، قال القيادي الكردي إنه غير مؤكد، يمكن أن يكون هناك بعض المسؤولين من "بي واي دي" (حزب الاتحاد الديمقراطي في شمال سوريا) في السليمانية، لكن هل كان من الضروري قصف السليمانية وإيقاف الرحلات لأن ربما مسؤول أو مسؤولين اثنين من "بي واي دي" يتواجدون في السليمانية. المسؤولون في "بي واي دي" يزورون كل دول العالم، وأعتقد أن هذا الموقف سلبي وغير منطقي تجاه شعب كردستان".
وقد أدانت الرئاسة العراقية في بيان، اليوم السبت، القصف التركي الذي استهدف مطار السليمانية المدني، في إقليم كردستان شمالي العراق، أمس الجمعة، وطالبت أنقرة بتقديم اعتذار رسمي.
وأعلنت تركيا، الأربعاء، عن إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية المتجهة إلى السليمانية في العراق، بسبب "نشاط حزب العمال الكردستاني".
ونقل موقع وزارة الخارجية التركية عن المتحدث باسم الوزارة السفير تانجو بيلغيتش، إنه "تم إغلاق المجال الجوي التركي أمام استخدام الطائرات التي ستستخدم مطار السليمانية الدولي في العراق للهبوط والإقلاع اعتبارا من 3 أبريل/نيسان".
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار تكثيف أنشطة تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في السليمانية وتغلغل التنظيم الإرهابي في المطار وتهديد أمن الطيران".
وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، قصفاً تركياً متكرراً، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا، وقد أطلقت تركيا أخيرا عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي الحزب الكردي وهو أمر رفضته بغداد واعتبرته انتهاكاً للسيادة العراقية.