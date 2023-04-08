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كوريا الشمالية تختبر غواصة استراتيجية مسيرة هجومية
كوريا الشمالية تختبر غواصة استراتيجية مسيرة هجومية
أجرت كوريا الشمالية اختبارا لسلاح استراتيجي، غواصات مسيرة استراتيجية هجومية، في الفترة من 4 إلى 7 أبريل/نيسان ، وفقا لما ذكرته وكالة التلغراف المركزية لجمهورية... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T02:09+0000
2023-04-08T02:09+0000
كوريا الشمالية
غواصة
غواصة نووية
العالم
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وقالت الوكالة في بيان، إن "معهد الأبحاث والعلوم الدفاعي الوطني في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الفترة من 4 إلى 7 أبريل أجرى اختبارا لنظام أسلحة استراتيجي تحت الماء".وأوضحت وكالة الأنباء الوطنية، أن اختبارات الغواصة المسيرة الهجومية "هايل -2" بدأت في ميناء كاجين في 4 أبريل، وقد قطعت المسيرة المائية 1000 كيلومتر تحت الماء ووصلت إلى ميناء ريونغ في 7 من الشهر ذاته إلى موقع الهدف المحاكي، حيث انفجر الرأس الحربي التجريبي تحت الماء.وكانت الاختبارات، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية، ناجحة "أكدت موثوقية نظام الأسلحة الاستراتيجية تحت الماء وقدرته الهجومية الفتاكة".
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كوريا الشمالية, غواصة, غواصة نووية, العالم
كوريا الشمالية, غواصة, غواصة نووية, العالم

كوريا الشمالية تختبر غواصة استراتيجية مسيرة هجومية

02:09 GMT 08.04.2023
© Sputnik"كيه إن - 23"... صاروخ نووي قصير المدى تملكه كوريا الشمالية
كيه إن - 23... صاروخ نووي قصير المدى تملكه كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© Sputnik
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أجرت كوريا الشمالية اختبارا لسلاح استراتيجي، غواصات مسيرة استراتيجية هجومية، في الفترة من 4 إلى 7 أبريل/نيسان ، وفقا لما ذكرته وكالة التلغراف المركزية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، (وكالة الأنباء المركزية الكورية).
وقالت الوكالة في بيان، إن "معهد الأبحاث والعلوم الدفاعي الوطني في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الفترة من 4 إلى 7 أبريل أجرى اختبارا لنظام أسلحة استراتيجي تحت الماء".
وأوضحت وكالة الأنباء الوطنية، أن اختبارات الغواصة المسيرة الهجومية "هايل -2" بدأت في ميناء كاجين في 4 أبريل، وقد قطعت المسيرة المائية 1000 كيلومتر تحت الماء ووصلت إلى ميناء ريونغ في 7 من الشهر ذاته إلى موقع الهدف المحاكي، حيث انفجر الرأس الحربي التجريبي تحت الماء.
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وكانت الاختبارات، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية، ناجحة "أكدت موثوقية نظام الأسلحة الاستراتيجية تحت الماء وقدرته الهجومية الفتاكة".
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