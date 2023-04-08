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https://sputnikarabic.ae/20230408/مصادر-لـ-سبوتنيك-تونس-تدرس-الانضمام-إلى-مجموعة-البريكس-1075696387.html
مصادر لـ "سبوتنيك": تونس تدرس الانضمام إلى مجموعة البريكس
مصادر لـ "سبوتنيك": تونس تدرس الانضمام إلى مجموعة البريكس
تدرس تونس الانضمام إلى مجموعة "بريكس" وسط تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T23:38+0000
2023-04-08T23:42+0000
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وقال محمود بن مبروك، المتحدث باسم "حراك 25 جويلية" (يوليو) الموالي للرئاسة التونسية، لوكالة "سبوتنيك"، "لدي معلومات تفيد بأن تونس تدرس بجدية مسألة الانضمام إلى مجموعة بريكس".قال الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق من هذا الشهر، إنه لن يقبل "إملاءات" من صندوق النقد الدولي وحذر من أن خفض الدعم غير مقبول وسيؤدي إلى مزيد من إفقار الشعب التونسي واضطرابات محتملة في البلاد."بريكس" هي تجمع من خمس دول هي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وتعتزم عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران، ووفقًا للخارجية الصينية، فإن إندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر تنوي دخول المجموعة أيضا.وتولت جمهورية جنوب إفريقيا رئاسة مجموعة "بريكس" من الصين في وقت سابق من هذا العام، والتي ستستمر حتى نهاية عام 2023، وبعد ذلك سيتم نقلها إلى الدولة التالية، ومن المقرر عقد القمة المقبلة للتكتل في شهر أغسطس 2023.
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تونس, أخبار تونس اليوم, مجموعة بريكس, العالم العربي, حصري
تونس, أخبار تونس اليوم, مجموعة بريكس, العالم العربي, حصري

مصادر لـ "سبوتنيك": تونس تدرس الانضمام إلى مجموعة البريكس

23:38 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 23:42 GMT 08.04.2023)
© AFP 2023 / FETHI BELAIDالبنك المركزي التونسي
البنك المركزي التونسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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حصري
تدرس تونس الانضمام إلى مجموعة "بريكس" وسط تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وقال محمود بن مبروك، المتحدث باسم "حراك 25 جويلية" (يوليو) الموالي للرئاسة التونسية، لوكالة "سبوتنيك"، "لدي معلومات تفيد بأن تونس تدرس بجدية مسألة الانضمام إلى مجموعة بريكس".
وأضاف نقلا عن مصادر مطلعة في الحكومة التونسية، "يتم النظر في هذا إلى جانب احتمالات أخرى، وهذا غير مستبعد".
قال الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق من هذا الشهر، إنه لن يقبل "إملاءات" من صندوق النقد الدولي وحذر من أن خفض الدعم غير مقبول وسيؤدي إلى مزيد من إفقار الشعب التونسي واضطرابات محتملة في البلاد.
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أمس, 08:04 GMT
"بريكس" هي تجمع من خمس دول هي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وتعتزم عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران، ووفقًا للخارجية الصينية، فإن إندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر تنوي دخول المجموعة أيضا.
وتولت جمهورية جنوب إفريقيا رئاسة مجموعة "بريكس" من الصين في وقت سابق من هذا العام، والتي ستستمر حتى نهاية عام 2023، وبعد ذلك سيتم نقلها إلى الدولة التالية، ومن المقرر عقد القمة المقبلة للتكتل في شهر أغسطس 2023.
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