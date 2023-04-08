https://sputnikarabic.ae/20230408/مصادر-لـ-سبوتنيك-تونس-تدرس-الانضمام-إلى-مجموعة-البريكس-1075696387.html

مصادر لـ "سبوتنيك": تونس تدرس الانضمام إلى مجموعة البريكس

مصادر لـ "سبوتنيك": تونس تدرس الانضمام إلى مجموعة البريكس

تدرس تونس الانضمام إلى مجموعة "بريكس" وسط تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. 08.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-08T23:38+0000

2023-04-08T23:38+0000

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وقال محمود بن مبروك، المتحدث باسم "حراك 25 جويلية" (يوليو) الموالي للرئاسة التونسية، لوكالة "سبوتنيك"، "لدي معلومات تفيد بأن تونس تدرس بجدية مسألة الانضمام إلى مجموعة بريكس".قال الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق من هذا الشهر، إنه لن يقبل "إملاءات" من صندوق النقد الدولي وحذر من أن خفض الدعم غير مقبول وسيؤدي إلى مزيد من إفقار الشعب التونسي واضطرابات محتملة في البلاد."بريكس" هي تجمع من خمس دول هي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وتعتزم عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران، ووفقًا للخارجية الصينية، فإن إندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر تنوي دخول المجموعة أيضا.وتولت جمهورية جنوب إفريقيا رئاسة مجموعة "بريكس" من الصين في وقت سابق من هذا العام، والتي ستستمر حتى نهاية عام 2023، وبعد ذلك سيتم نقلها إلى الدولة التالية، ومن المقرر عقد القمة المقبلة للتكتل في شهر أغسطس 2023.

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