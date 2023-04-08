https://sputnikarabic.ae/20230408/مقتل-وإصابة-15-مسلحا-من-النصرة-في-هجوم-ليلي-على-مواقع-الجيش-السوري-غرب-حلب-1075696205.html

مقتل وإصابة 15 مسلحا من "النصرة" في هجوم ليلي على مواقع الجيش السوري غرب حلب

مقتل وإصابة 15 مسلحا من "النصرة" في هجوم ليلي على مواقع الجيش السوري غرب حلب

قضى الجيش السوري على أكثر من 15 مسلحا من تنظيم جبهة النصرة خلال اشتباكات ليلية عنيفة مع مسلحي "جبهة النصرة" خلال محاولة تسلل فاشلة نفذها مسلحو التنظيم على محور... 08.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-08T23:13+0000

2023-04-08T23:13+0000

2023-04-08T23:13+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

حلب

جبهة النصرة

مركز المصالحة الروسي

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مصدر ميداني قال لـ "سبوتنيك"، إن "مجموعة مسلحة تنتمي إلى (النصرة) حاولت التسلل بعد منتصف الليلة (السبت الأحد)، باتجاه محور "الفوج 46/ كفرعمة" غرب حلب.وأوضح المصدر، أن المشهد الميداني انتقل إلى اشتباكات عنيفة مع مسلحي التنظيم الإرهابي فور اكتشاف محاولة التسلل، تزامنا مع رمايات مدفعية وصاروخية عنيفة نفذها الجيش السوري على مسارات الهجوم وخطوط الإمداد الخلفية للمهاجمين".وأضاف المصدر، أنوأكد المصدر، أن الجيش السوري كان قد رفع حالة الجاهزية على كامل خطوط الاشتباك مع المسلحين، تحسبا لأي طارئ قد تشهده هذه الجبهة بين الحين والآخر.وكان اللواء أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أعلن أمس عن محاولة مسلحي جماعة "الحزب الإسلامي التركستاني" (الإرهابية المحظورة في روسيا) في سوريا، اقتحام الأراضي التي تسيطر عليها دمشق، وإحباط المحاولة.وقال غورينوف في إيجاز صحفي، "في محافظة إدلب، في منطقة كفر بطيخ، حاول مسلحون من جماعة إرهابية تابعة للحزب الإسلامي التركستاني اقتحام الأراضي التي تسيطر عليها قوات الحكومة السوريةوذكر غورينوف: "أن ثلاثة مسلحين (من الحزب التركستاني) قد قتلوا".وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن الجيش السوري تصدى لمحاولة مسلحي جماعة "الحزب الإسلامي التركستاني"، الإرهابية التسلل إلى أراضي الدولة السورية، بالقرب من قرية كوكبة في محافظة إدلب".وأضاف المركز في بيان صحفي، أنه أثناء التصدي للهجوم قتل عسكريان سوريان وأصيب 4 آخرون بجروح.وأكد المركز الروسي أن القوات الحكومية السورية تمكنت من القضاء على 9 مسلحين.

https://sputnikarabic.ae/20230408/نتيجة-فوضى-السلاح-مقتل-10-أشخاص-وإصابة-آخرين-في-اشتباك-عشائري-شرقي-سوريا-1075689238.html

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حلب, جبهة النصرة, مركز المصالحة الروسي