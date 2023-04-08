https://sputnikarabic.ae/20230408/مقتل-44-شخصا-إثر-هجوم-شنه-مسلحون-على-قريتين-في-بوركينا-فاسو-1075687579.html
مقتل 44 شخصا إثر هجوم شنه مسلحون على قريتين في بوركينا فاسو
مقتل 44 شخصا إثر هجوم شنه مسلحون على قريتين في بوركينا فاسو
قُتل 44 مدنيًا في هجوم شنه مسلحون على قريتين شمال شرقي بوركينا فاسو، ليلة الخميس - الجمعة الماضية. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T17:17+0000
2023-04-08T17:17+0000
2023-04-08T17:17+0000
بوركينا فاسو
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القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع "بوركينا 24" الإخباري: "أعلن حاكم إقليم الساحل أنه في ليلة الخميس 6 أبريل إلى الجمعة 7 أبريل/ نيسان اقتحمت جماعة إرهابية مسلحة قريتي كوراكو وتوندوبي في محافظة سينو (شمال شرقي بوركينا فاسو)".وأضاف: "يشير التقييم المؤقت لهذا الهجوم الهمجي إلى مقتل 44 مدنيًا، بينهم 31 في كوراكو و13 في توندوبي، إلى جانب وقوع أضرار مادية".وفرضت بوركينا فاسو، في 5 آذار/ مارس، حظرا للتجوال في الشمال وأجزاء من منطقة الشرق الأوسط، للمساعدة في قتال المسلحين المتمردين، وفقا لوثائق رسمية.وأودى التمرد المستمر منذ فترة طويلة في الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة الساحل، بحياة آلاف المدنيين ورجال الشرطة والجنود وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.
https://sputnikarabic.ae/20230402/صحف-فرنسية-تكشف-كواليس-طرد-مراسليها-من-بوركينا-فاسو-1075428495.html
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بوركينا فاسو
مقتل 44 شخصا إثر هجوم شنه مسلحون على قريتين في بوركينا فاسو
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قُتل 44 مدنيًا في هجوم شنه مسلحون على قريتين شمال شرقي بوركينا فاسو، ليلة الخميس - الجمعة الماضية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع "بوركينا 24" الإخباري: "أعلن حاكم إقليم الساحل أنه في ليلة الخميس 6 أبريل إلى الجمعة 7 أبريل/ نيسان اقتحمت جماعة إرهابية مسلحة قريتي كوراكو وتوندوبي في محافظة سينو (شمال شرقي بوركينا فاسو)".
وأضاف: "يشير التقييم المؤقت لهذا الهجوم الهمجي إلى مقتل 44 مدنيًا، بينهم 31 في كوراكو و13 في توندوبي، إلى جانب وقوع أضرار مادية".
وفرضت بوركينا فاسو،
في 5 آذار/ مارس، حظرا للتجوال في الشمال وأجزاء من منطقة الشرق الأوسط، للمساعدة في قتال المسلحين المتمردين، وفقا لوثائق رسمية.
وأودى التمرد المستمر منذ فترة طويلة في الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة الساحل، بحياة آلاف المدنيين ورجال الشرطة والجنود وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.