https://sputnikarabic.ae/20230409/إيران-تكشف-عن-أحدث-مسيراتها-الانتحاريةفيديو-1075717950.html
إيران تكشف عن أحدث مسيراتها الانتحارية... فيديو
إيران تكشف عن أحدث مسيراتها الانتحارية... فيديو
كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن "أحدث المسيرات الانتحارية، "معراج 532". 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T14:43+0000
2023-04-09T14:43+0000
2023-04-09T15:07+0000
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ونشرت وكالة تسنيم الإيرانية صورا ومقاطع فيديو لهذه المسيرات الجديدة، مشيرة إلى أن مداها يبلغ 450 كم، وقادرة على التحليق حتى ارتفاع 12000 قدم لمدة 3 ساعات.ونقلت الوكالة عن مسؤول منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي بالقوات البرية للحرس الثوري العميد علي كوهستاني، قوله إن هذه الطائرة المسيرة، برأسها الحربي البالغ زنته 50 كغم، قادرة على إصابة الأهداف المطلوبة بدقة عالية.وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، قالت إن جميع الخيارات العسكرية والأمنية والسياسية والثقافية للعدو، باتت عاجزة وفاشلة في ساحات المواجهة ضد الشعب الإيراني.وأكدت الهيئة في بيان، أن "التقدم المذهل والعزيمة الناجحة في المضي صوب تحقيق شعار "إيران القوية"، دفع بنظام الهيمنة أن يسخّر جل طاقاته من أجل الحيلولة دون حدوث هذا الرقي والاقتدار".وشدد البيان على أن الانتصارات والازدهارات التي حققتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة ما وصفها بجبهة الباطل وقوى الاستكبار، فضلًا عن "توجيهات القيادة، التي حصّنت الشعب والبلاد أمام سلسلة المؤامرات والمخططات الشيطانية والحرب الهجينة التي شنها الأعداء".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، أن سفن الباسيج الشعبية التابعة له، ستشارك في مناورة بحرية ضخمة، من أجل دعم الشعب الفلسطيني.وقال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن العرض البحري سيقام، يوم الخميس 13 نيسان/ أبريل الجاري، في المناطق الساحلية الشمالية والجنوبية من إيران، وكذلك في عدد من الموانئ حول العالم، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
https://sputnikarabic.ae/20230409/مصادر-استخباراتية-إيران-تخطط-لمهاجمة-سفن-إسرائيلية-في-الخليج-بطائرات-مسيرة-1075707015.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران تكشف عن أحدث مسيراتها الانتحارية... فيديو
14:43 GMT 09.04.2023 (تم التحديث: 15:07 GMT 09.04.2023) تابعنا عبر
كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن "أحدث المسيرات الانتحارية، "معراج 532".
ونشرت وكالة
تسنيم الإيرانية صورا ومقاطع فيديو لهذه المسيرات الجديدة، مشيرة إلى أن مداها يبلغ 450 كم، وقادرة على التحليق حتى ارتفاع 12000 قدم لمدة 3 ساعات.
ونقلت الوكالة عن مسؤول منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي بالقوات البرية للحرس الثوري العميد علي كوهستاني، قوله إن هذه الطائرة المسيرة، برأسها الحربي البالغ زنته 50 كغم، قادرة على إصابة الأهداف المطلوبة بدقة عالية.
وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، قالت إن جميع الخيارات العسكرية والأمنية والسياسية والثقافية للعدو
، باتت عاجزة وفاشلة في ساحات المواجهة ضد الشعب الإيراني.
وأكدت الهيئة في بيان، أن "التقدم المذهل والعزيمة الناجحة في المضي صوب تحقيق شعار "إيران القوية"، دفع بنظام الهيمنة أن يسخّر جل طاقاته من أجل الحيلولة دون حدوث هذا الرقي والاقتدار".
وشدد البيان على أن الانتصارات والازدهارات التي حققتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة ما وصفها بجبهة الباطل وقوى الاستكبار، فضلًا عن "توجيهات القيادة، التي حصّنت الشعب والبلاد أمام سلسلة المؤامرات والمخططات الشيطانية والحرب الهجينة التي شنها الأعداء".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، أن سفن الباسيج الشعبية التابعة له، ستشارك في مناورة بحرية ضخمة
، من أجل دعم الشعب الفلسطيني.
وقال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن العرض البحري سيقام، يوم الخميس 13 نيسان/ أبريل الجاري، في المناطق الساحلية الشمالية والجنوبية من إيران، وكذلك في عدد من الموانئ حول العالم، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".